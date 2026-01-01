Индивидуальная
до 3 чел.
Гламурная прогулка по Монте-Карло (18+)
Побывать в самых пафосных местах Монте-Карло и услышать истории, которых нет в путеводителях
Начало: Возле Казино Монте-Карло
24 янв в 14:00
25 янв в 14:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
Завтра в 13:30
20 янв в 10:30
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: На площади Pl. du Casino
24 янв в 18:00
25 янв в 18:00
€249 за всё до 3 чел.
