Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
«В Старом городе посмотрим на Княжеский дворец и Кафедральный собор»
11 дек в 10:30
14 дек в 15:00
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по классическим местам Монако
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
«Кроме того, вы раскроете приметы, связанные с легендарным местным казино, и посетите римско-католическую церковь Святой Девоты, посвященную покровительнице Монако»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
«Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - сказка, ставшая реальностью
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Монако. Прогулка по знаковым местам княжества оставит незабываемые впечатления и раскроет тайны элитного мира
Начало: У арт-объекта «Небесное зеркало»
«Рассмотрим архитектуру в стиле Belle Époque: Океанографический музей, построенный на самом краю скалы, белоснежный Кафедральный собор, где покоятся князья Гримальди и Грейс Келли»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - не только про гламур
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
«Вы посетите главный собор в Монако, где покоятся князья династии Гримальди и любимая всеми принцесса Грейс Келли»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
«Далее отправимся в историческую часть города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди»
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
«Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 октября 2025Федор - очень приятный молодой человек. Экскурсию по Монако провел так, будто я ходила с другом, который был рад меня
- ТТатьяна22 сентября 2025Экскурсия топ, проводила Элина.
Очень рекомендую!
- RRinat11 сентября 2025Нам очень повезло с гидом, решили заглянуть в Монако в последний момент и бронировали экскурсию день в день. Фёдор нашёл
- ЮЮлия19 августа 2025Очень быстро полетело время, информации было много, увидели весь город, узнали самые важные факты,было интересно, нескучно. Федор очень приятный, внимательный,
- УУльяна12 августа 2025У нас была чудесная экскурсия с Федором по Монако. Маршрут составлен прекрасно: и прогулка, и небольшое путешествие по воде, и
- KKirill17 июля 2025Федор - чудесный гид, знающий и глубокий, хорошо разбирающийся в истории Монако. Маршрут был очень правильно построен, мы не устали,
- ЕЕкатерина13 июля 2025Федор отличный экскурсовод, очень погруженный в историю. Он может ответить на любой исторический вопрос так интересно, что вы потом захотите самостоятельно узнать больше о событии. Федор очень открытый, дружелюбный, комфортный молодой человек. Он просто влюблен во Францию.
- ИИрина22 июня 2025У нас была гид Элина. Встретила нас прямо на ж/д вокзале. Очень понравилась экскурсия, интересно, увлекательно, много полезных рекомендаций, что, когда, где посетить и как добраться. Гуляли по очень красивым местам, время пролетело незаметно. Самые лучшие впечатления. Спасибо Элине!
- OOlga30 мая 2025Федор интересный рассказчик, отвечал на вопросы не только по экскурсии, вообще очень приятный молодой человек, рекомендую 👍
- ММихаил17 апреля 2025О Федоре,как о гиде,были наслышаны еще до приезда в Монако, и очень рады,что попали к нему на экскурсию, которая превзошла
