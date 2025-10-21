Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Монако

Найдено 7 экскурсий в категории «Святые места» в Монако на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монако по следам «Орла и решки»
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
«В Старом городе посмотрим на Княжеский дворец и Кафедральный собор»
11 дек в 10:30
14 дек в 15:00
€167 за всё до 7 чел.
С Монако на «ты»
Пешая
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по классическим местам Монако
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
«Кроме того, вы раскроете приметы, связанные с легендарным местным казино, и посетите римско-католическую церковь Святой Девоты, посвященную покровительнице Монако»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Монако
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
«Гуляя по средневековым улицам, увидим Океанографический музей, белокаменный Кафедральный собор и Княжеский дворец»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Монако - сказка, ставшая реальностью
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - сказка, ставшая реальностью
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Монако. Прогулка по знаковым местам княжества оставит незабываемые впечатления и раскроет тайны элитного мира
Начало: У арт-объекта «Небесное зеркало»
«Рассмотрим архитектуру в стиле Belle Époque: Океанографический музей, построенный на самом краю скалы, белоснежный Кафедральный собор, где покоятся князья Гримальди и Грейс Келли»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €170 за всё до 10 чел.
Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - не только про гламур
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
«Вы посетите главный собор в Монако, где покоятся князья династии Гримальди и любимая всеми принцесса Грейс Келли»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако
На машине
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
«Далее отправимся в историческую часть города, где вы рассмотрите величественный Кафедральный собор святого Николая, действующую церковь и усыпальницу династии Гримальди»
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Свидание с Монако каждый день
Пешая
2 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
«Вы увидите роскошный Hôtel de Paris, трассу Формулы-1, Океанографический музей, Кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Федор - очень приятный молодой человек. Экскурсию по Монако провел так, будто я ходила с другом, который был рад меня
    читать дальше

    увидеть, да еще и много интересного рассказал. На предварительные вопросы Федор очень оперативно отвечал. В общем, все было замечательно, и экскурсию, и Федора рекомендую! Федор, спасибо! И удачи!!!

  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Экскурсия топ, проводила Элина.
    Очень рекомендую!
  • R
    Rinat
    11 сентября 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Нам очень повезло с гидом, решили заглянуть в Монако в последний момент и бронировали экскурсию день в день. Фёдор нашёл
    читать дальше

    время в своём графике и оперативно провел экскурсию. Он тактичный, внимательный, прислушивается к пожеланиям. За 2.5 часа обошли все достопримечательности и услышали много нового, нам понравилось.

  • Ю
    Юлия
    19 августа 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Очень быстро полетело время, информации было много, увидели весь город, узнали самые важные факты,было интересно, нескучно. Федор очень приятный, внимательный,
    читать дальше

    старается сделать все, чтобы вам было комфортно и интересно, очень воспитанный, тактичный и образованный! Искренне рекомендую, все экскурсии с удовольствием бы взяли здесь.

  • У
    Ульяна
    12 августа 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    У нас была чудесная экскурсия с Федором по Монако. Маршрут составлен прекрасно: и прогулка, и небольшое путешествие по воде, и
    читать дальше

    по саду с видом на море. Федор очень интересный рассказчик, очень много знает и об истории страны, и о сегодняшних реалиях. Увлекательно, живо и в удовольствие. Всем рекомендуем.

  • K
    Kirill
    17 июля 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Федор - чудесный гид, знающий и глубокий, хорошо разбирающийся в истории Монако. Маршрут был очень правильно построен, мы не устали,
    читать дальше

    все, что представляет интерес, Фёдор показал, Мы узнали много интересного не только о Монако историческом, но и о жизни княжества, обычаях, много интересных фактов.

  • Е
    Екатерина
    13 июля 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Федор отличный экскурсовод, очень погруженный в историю. Он может ответить на любой исторический вопрос так интересно, что вы потом захотите самостоятельно узнать больше о событии. Федор очень открытый, дружелюбный, комфортный молодой человек. Он просто влюблен во Францию.
  • И
    Ирина
    22 июня 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    У нас была гид Элина. Встретила нас прямо на ж/д вокзале. Очень понравилась экскурсия, интересно, увлекательно, много полезных рекомендаций, что, когда, где посетить и как добраться. Гуляли по очень красивым местам, время пролетело незаметно. Самые лучшие впечатления. Спасибо Элине!
  • O
    Olga
    30 мая 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    Федор интересный рассказчик, отвечал на вопросы не только по экскурсии, вообще очень приятный молодой человек, рекомендую 👍
  • М
    Михаил
    17 апреля 2025
    Монако - сказка, ставшая реальностью
    О Федоре,как о гиде,были наслышаны еще до приезда в Монако, и очень рады,что попали к нему на экскурсию, которая превзошла
    читать дальше

    все наши ожидания! Особенно хочется отметить идеально составленный маршрут, нам удалось за 2,5 часа посмотреть самые знаменитые локации, посетили знаменитое Казино, Кафедральный собор, дворец Принца, увидели почти всю трассу Формулы-1. Особенно хочется отметить глубокие знания Федора относительно истории Княжества и историй жизни членов княжеской семьи. Спасибо Федору за вдохновение и незабываемые впечатления, Монако теперь навсегда в наших сердцах!

