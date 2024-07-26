Т Татьяна Монако по следам «Орла и решки» Классная экскурсия! Полина интересный рассказчик, знает много фактов. Несмотря на жару, экскурсия прошла легко и непринуждённо, дети (8 и 12 лет) также очень внимательно слушали. Рекомендую! Спасибо, Полина

Т Татьяна Монако по следам «Орла и решки» Провели замечательный день с Полиной по Монако. Потрясающий гид, узнали и увидели очень много интересного о прошлом и настоящем, рассказ Полины об истории Монако просто завораживает. Время пролетело незаметно. Хотим и будущие экскурсии провести также приятно и познавательно. Рекомендуем всем!

В Вера Монако по следам «Орла и решки» Прекрасная экскурсия, благодаря Полине Монако открылось со всех сторон. Спасибо большое!

К Ксения С Монако на «ты» Нам очень понравилась экскурсия с Элиной, несомненно можем посоветовать, если собираетесь в уютный Монако. Элина - кладезь знаний и очень приятный и тактичный человек. Спасибо!

А Асель С Монако на «ты» Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.

М Максим С Монако на «ты» Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!

A Andrey Из Ниццы в бесподобный Монако читать дальше дорога великолепна. Мария рассказывала обо всех живописных городках, которые мы проезжали. Маршрут по Монако очень насыщенный, но не утомительный. Мария прекрасный гид, в ее рассказе отличный баланс исторических фактов, интересных вещей из жизни современного Монако и его обитателей. Мария с готовностью отвечает на все вопросы, которые возникают по ходу экскурсии, а так же советует, что можно посетить самостоятельно. Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама