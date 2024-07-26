2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
9 авг в 16:00
10 авг в 10:00
€167 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
15 авг в 09:00
10 сен в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако: культурное путешествие и знакомство с историей
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
18 авг в 10:00
20 авг в 15:00
€118 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июля 2024Классная экскурсия! Полина интересный рассказчик, знает много фактов. Несмотря на жару, экскурсия прошла легко и непринуждённо, дети (8 и 12 лет) также очень внимательно слушали. Рекомендую! Спасибо, Полина
- ТТатьяна7 июля 2024Провели замечательный день с Полиной по Монако. Потрясающий гид, узнали и увидели очень много интересного о прошлом и настоящем, рассказ Полины об истории Монако просто завораживает. Время пролетело незаметно. Хотим и будущие экскурсии провести также приятно и познавательно. Рекомендуем всем!
- ВВера6 июля 2024Прекрасная экскурсия, благодаря Полине Монако открылось со всех сторон. Спасибо большое!
- ККсения16 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Элиной, несомненно можем посоветовать, если собираетесь в уютный Монако. Элина - кладезь знаний и очень приятный и тактичный человек. Спасибо!
- ААсель5 июня 2024Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.
- ММаксим7 мая 2024Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
- AAndrey10 мая 2023Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама
- ИИлья22 апреля 2023Очень приятно было погулять и послушать интересные истории про русскую Францию
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