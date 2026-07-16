Приглашаю вас в увлекательное путешествие в Монако — маленькое княжество с большой историей и неповторимой атмосферой! Мы прогуляемся по уютным улочкам старого города, заглянем в ботанический сад и откроем секреты, о которых не пишут в путеводителях. Это путешествие подарит вам новые эмоции, красивые кадры и настоящее погружение в Средиземноморье.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Поездка в княжество пролегает по живописному маршруту. Мы сделаем остановку для фото, чтобы вы могли сохранить в памяти пейзажи Лазурного берега с видом на полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра. После вы переместитесь на удобном автомобиле в Монако, где и начнётся ваше небольшое, но яркое путешествие:
- Вы пройдёте по пышному ботаническому саду и увидите смену караула на площади у княжеского дворца
- Познакомитесь с историей семьи Гримальди, а ещё узнаете об игорном бизнесе в Монте-Карло
- Оцените технологию освоения морского пространства
- Удивитесь, что когда-то в Монте-Карло можно было приобрести участок земли в обмен на набор столовой посуды
- Услышите удивительные истории о предприятии “Société des Bains de Mer”, основанном в 1863 и функционирующем по сей день
После экскурсии я привезу вас обратно в ваш отель или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes. В салоне для вас есть питьевая вода
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу проживания в Монако
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 141 туриста
Меня зовут Светлана, я дипломированный гид. Нахожусь на Лазурном берегу Франции. С удовольствием представляю этот регион! Моё преимущество в том, что я не ограничиваюсь пешими экскурсиями — на Mercedes для небольшой группы доступны все прелести этого сказочного уголка Франции. Предлагаю не только увидеть, услышать, но и попробовать на вкус, запах и цвет историю и традиции этих мест.
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