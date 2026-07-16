Приглашаю вас в увлекательное путешествие в Монако — маленькое княжество с большой историей и неповторимой атмосферой! Мы прогуляемся по уютным улочкам старого города, заглянем в ботанический сад и откроем секреты, о которых не пишут в путеводителях. Это путешествие подарит вам новые эмоции, красивые кадры и настоящее погружение в Средиземноморье.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поездка в княжество пролегает по живописному маршруту. Мы сделаем остановку для фото, чтобы вы могли сохранить в памяти пейзажи Лазурного берега с видом на полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра. После вы переместитесь на удобном автомобиле в Монако, где и начнётся ваше небольшое, но яркое путешествие:

Вы пройдёте по пышному ботаническому саду и увидите смену караула на площади у княжеского дворца

Познакомитесь с историей семьи Гримальди, а ещё узнаете об игорном бизнесе в Монте-Карло

Оцените технологию освоения морского пространства

Удивитесь, что когда-то в Монте-Карло можно было приобрести участок земли в обмен на набор столовой посуды

Услышите удивительные истории о предприятии “Société des Bains de Mer”, основанном в 1863 и функционирующем по сей день

После экскурсии я привезу вас обратно в ваш отель или другое место на Лазурном берегу по вашему желанию.

Организационные детали