На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.
Открытка из Ниццы!
Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и сможете увидеть самые дорогие яхты Лазурного берега.
Вдохновляющий Эз
В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по удивительному городку.
Канны — мир кино
В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В волшебной атмосфере Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним его советских и российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, зародившегося в далёкой древности.
Антиб — порт миллиардеров
Роскошные яхты украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде четырёхконечной звезды.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Поедем на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
Мы заберём вас из точки отправления (заранее определенная нами на границе Франции и Монако) и отвезём обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Заезд в Сен-Поль-де-Ванс — по желанию и с доплатой (€59 с чел. или €119 за группу). В этом случае продолжительность экскурсии увеличится на 1,5 ч
Трансфер из точки отправления (заранее определённая нами точка отправления на границе Франции и Монако) включён в стоимость экскурсии. Если вы остановились в другом городе на Лазурном берегу, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии на границе Франции и Монако
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Монако
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Елена
28 сен 2025
Одним днем охватить все лазурное побережье, чтобы решить для себя куда бы потом вернуться. Экскурсия легкая, интересная. Монако, Ницца, Канны, все самые красивые виды-наши, все самые интересные истории тоже. Привезли/отвезли, порекомендовали чудесный вкусный ресторан на обед, все без спешки, все очень понравилось.
А
Андрей
3 апр 2025
Лазурный Берег - это место, куда хочется возвращаться бесконечно! Огромная благодарность к организаторам экскурсии и замечательному гиду Владимиру! Спасибо за прекрасную компанию, в поездке через Канны, Монако, Антиб, за увлекательные, насыщенные рассказы. Всё было на самом высшем уровне! Всё безумно понравилось, обещаю сюда ещё вернуться!
А
Александр
14 мар 2025
Замечательная экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам русскоговорящей публики. Мы проехали практически весь Лазурный Берег за день. Увидели Канны, Монако, Эз, Антиб. За этот день, проведённый с гидом Владимиром, мы получили море новых впечатлений и знаний. Короче: будете на юге Франции - по Лазурному Берегу только с Владимиром!
Ж
Женя
26 фев 2025
Чудесная и увлекательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо гиду Владимиру, он замечательно знает Лазурный Берег и прекрасно владеет информацией, рассказывает очень интересно!
С
Саша
24 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Гид Владимир - самый лучший! Всё было организовано на самом высшем уровне!