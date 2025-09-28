Мои заказы

Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако

За один день вы посетите 9 городов Лазурного побережья! Откройте для себя Княжество Монако, мир кино в Каннах и ароматы Фрагонар в Эзе
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить 9 городов Лазурного побережья за один день.

Туристы смогут насладиться прогулками по княжеству Монако, увидеть знаменитые яхты в Антибе и погрузиться в атмосферу кино в
читать дальше

Каннах. В Ницце вас ждут захватывающие морские панорамы, а в Эзе - погружение в мир ароматов.

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет максимально разнообразить свой отдых и увидеть все самое интересное в регионе

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть 9 городов за день
  • 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🎥 Атмосфера кино в Каннах
  • ⛵ Роскошные яхты в Антибе
  • 🌊 Захватывающие морские панорамы
  • 🌿 Погружение в мир ароматов в Эзе
Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако© Владимир
Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако© Владимир
Большое путешествие по Лазурному побережью из Монако© Владимир
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:45

Что можно увидеть

  • Княжеский дворец
  • Океанографический музей
  • Дворец фестивалей
  • Форт Карре

Описание экскурсии

Княжество Монако

На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Открытка из Ниццы!

Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и сможете увидеть самые дорогие яхты Лазурного берега.

Вдохновляющий Эз

В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по удивительному городку.

Канны — мир кино

В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В волшебной атмосфере Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним его советских и российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, зародившегося в далёкой древности.

Антиб — порт миллиардеров

Роскошные яхты украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде четырёхконечной звезды.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поедем на автомобиле
  • Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
  • Мы заберём вас из точки отправления (заранее определенная нами на границе Франции и Монако) и отвезём обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Заезд в Сен-Поль-де-Ванс — по желанию и с доплатой (€59 с чел. или €119 за группу). В этом случае продолжительность экскурсии увеличится на 1,5 ч
  • Трансфер из точки отправления (заранее определённая нами точка отправления на границе Франции и Монако) включён в стоимость экскурсии.
    Если вы остановились в другом городе на Лазурном берегу, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке

ежедневно в 09:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€299
Цена за человека если вы бронируете 3 места€199
Цена за человека если вы бронируете 4 места€149
Цена за человека если вы бронируете 5 мест€159
Цена за человека если вы бронируете 6 мест€133
Цена за человека если вы бронируете 7 мест€114
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии на границе Франции и Монако
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Монако
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Елена
Елена
28 сен 2025
Одним днем охватить все лазурное побережье, чтобы решить для себя куда бы потом вернуться. Экскурсия легкая, интересная. Монако, Ницца, Канны, все самые красивые виды-наши, все самые интересные истории тоже. Привезли/отвезли, порекомендовали чудесный вкусный ресторан на обед, все без спешки, все очень понравилось.
А
Андрей
3 апр 2025
Лазурный Берег - это место, куда хочется возвращаться бесконечно! Огромная благодарность к организаторам экскурсии и замечательному гиду Владимиру! Спасибо за прекрасную компанию, в поездке через Канны, Монако, Антиб, за увлекательные, насыщенные рассказы. Всё было на самом высшем уровне! Всё безумно понравилось, обещаю сюда ещё вернуться!
А
Александр
14 мар 2025
Замечательная экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам русскоговорящей публики. Мы проехали практически весь Лазурный Берег за день. Увидели Канны, Монако, Эз, Антиб. За этот день, проведённый с гидом Владимиром, мы получили море новых впечатлений и знаний. Короче: будете на юге Франции - по Лазурному Берегу только с Владимиром!
Ж
Женя
26 фев 2025
Чудесная и увлекательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо гиду Владимиру, он замечательно знает Лазурный Берег и прекрасно владеет информацией, рассказывает очень интересно!
С
Саша
24 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Гид Владимир - самый лучший! Всё было организовано на самом высшем уровне!

Входит в следующие категории Монако

Похожие экскурсии из Монако

Из Ниццы в бесподобный Монако
Пешая
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
18 ноя в 15:00
25 ноя в 15:00
€118 за человека
Экскурсия по Лазурному Берегу
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега: Ницца, Эз, Монако, Канны и Антибы ждут вас с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Исследуйте средневековые городки, насладитесь ароматами парфюмерии и откройте для себя панорамы Лазурного побережья. Путешествие, полное открытий
Начало: На границе Франции и Монако
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 ноя в 09:45
€179 за человека
У нас ещё много экскурсий в Монако. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Монако