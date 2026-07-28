За три часа вы познакомитесь с Монако во всём его разнообразии.
Мы начнём прогулку среди роскошных отелей и легендарного казино Монте-Карло, пересечём порт на морском трамвайчике, заглянем на колоритный рынок Кондамина
Мы начнём прогулку среди роскошных отелей и легендарного казино Монте-Карло, пересечём порт на морском трамвайчике, заглянем на колоритный рынок Кондамина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Казино — сердце Монте-Карло.
- казино Монте-Карло, Отель де Пари и легендарное Café de Paris.
- Оперу Монте-Карло, построенную по проекту Шарля Гарнье.
- панорамную площадку с видами на княжество.
- порт Эркюль с роскошными яхтами.
- морской трамвайчик через гавань (и прокатитесь на нём!).
- район Кондамин и его колоритный рынок.
- Княжеский дворец.
- узкие улочки Старого города (Монако-Вилль).
- кафедральный собор, где покоятся представители династии Гримальди, включая княгиню Грейс Келли.
- сады Святого Мартина.
- Океанографический музей, возвышающийся над морем на отвесной скале.
И узнаете:
- как крошечное княжество стало одним из самых богатых государств мира.
- почему Монте-Карло считается символом роскоши и светской жизни.
- какие истории связаны с князем Ренье III и княгиней Грейс Келли.
- зачем в Монако построили казино и как оно изменило судьбу страны.
- чем живут монегаски сегодня и какие традиции они бережно сохраняют.
- какие необычные факты связаны с армией, законами и повседневной жизнью княжества.
Организационные детали
- Проезд на кораблике входит в стоимость.
- Океанографический музей мы не посещаем, вы сможете сделать это самостоятельно после экскурсии.
во вторник и четверг в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Square Beaumarchais
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2031 туриста
Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
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