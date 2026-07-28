Полина — ваш гид в Монако Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 2031 туриста

Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!