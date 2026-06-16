Описание Фото Ответы на вопросы Если времени немного, а увидеть хочется всё самое главное, это путешествие станет идеальным решением.



За один день вы познакомитесь с самыми известными городами Французской Ривьеры, полюбуетесь морскими панорамами, прогуляетесь по старинным улочкам и почувствуете атмосферу роскоши, истории и средиземноморского очарования.

Marianna Ваш гид в Монако Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €430 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Ницца — сердце Французской Ривьеры Наша поездка начнётся в Ницце — одном из самых известных курортов Европы. Мы увидим Английскую набережную и легендарный отель «Негреско», поднимемся на холм «Шато» с панорамным видом на бухту «Ангелов», прогуляемся по Старому городу и посетим колоритный цветочный рынок. Вы также познакомитесь с римским прошлым Ниццы, увидите древние термы и амфитеатр, а также узнаете историю одного из самых красивых православных храмов Европы. Средневековый Эз и роскошное Монако По живописной дороге мы отправимся в очаровательный Эз, где познакомимся с секретами парфюмерного производства на фабрике «Галимар». Затем нас ждёт княжество Монако с его старинными улочками, Княжеским дворцом и знаменитым Океанографическим музеем. Мы проедем по трассе легендарной гонки «Формула-1» и окажемся на площади Казино — символе роскоши и безупречного стиля Лазурного Берега. Канны и Антибы — яркое завершение путешествия Продолжением экскурсии станет посещение Канн — мировой столицы кино. Вы увидите Дворец фестивалей, Аллею звёзд и знаменитую набережную Ля Круазет. На обратном пути нас ждут Антибы — самый древний город побережья с богатым историческим наследием, фортом «Карре» и крупнейшей мариной для частных яхт, где особенно ярко ощущается атмосфера Французской Ривьеры.

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