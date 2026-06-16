Если времени немного, а увидеть хочется всё самое главное, это путешествие станет идеальным решением.
За один день вы познакомитесь с самыми известными городами Французской Ривьеры, полюбуетесь морскими панорамами, прогуляетесь по старинным улочкам и почувствуете атмосферу роскоши, истории и средиземноморского очарования.
За один день вы познакомитесь с самыми известными городами Французской Ривьеры, полюбуетесь морскими панорамами, прогуляетесь по старинным улочкам и почувствуете атмосферу роскоши, истории и средиземноморского очарования.
Описание экскурсииНицца — сердце Французской Ривьеры Наша поездка начнётся в Ницце — одном из самых известных курортов Европы. Мы увидим Английскую набережную и легендарный отель «Негреско», поднимемся на холм «Шато» с панорамным видом на бухту «Ангелов», прогуляемся по Старому городу и посетим колоритный цветочный рынок. Вы также познакомитесь с римским прошлым Ниццы, увидите древние термы и амфитеатр, а также узнаете историю одного из самых красивых православных храмов Европы. Средневековый Эз и роскошное Монако По живописной дороге мы отправимся в очаровательный Эз, где познакомимся с секретами парфюмерного производства на фабрике «Галимар». Затем нас ждёт княжество Монако с его старинными улочками, Княжеским дворцом и знаменитым Океанографическим музеем. Мы проедем по трассе легендарной гонки «Формула-1» и окажемся на площади Казино — символе роскоши и безупречного стиля Лазурного Берега. Канны и Антибы — яркое завершение путешествия Продолжением экскурсии станет посещение Канн — мировой столицы кино. Вы увидите Дворец фестивалей, Аллею звёзд и знаменитую набережную Ля Круазет. На обратном пути нас ждут Антибы — самый древний город побережья с богатым историческим наследием, фортом «Карре» и крупнейшей мариной для частных яхт, где особенно ярко ощущается атмосфера Французской Ривьеры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ницца
- Английская набережная
- Отель «Негреско»
- Холм «Шато»
- Бухта Ангелов
- Старый город Ниццы
- Цветочный рынок Ниццы
- Николаевский собор
- Район Симье
- Деревня Эз
- Фабрика духов «Галимар»
- Монако
- Площадь Казино в Монте-Карло
- Канны
- Антибы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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