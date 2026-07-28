Любовь и искусство в Эзе: по следам фильма «Любовь вслепую»
Отправиться из Монако в старую деревню, которая вдохновила деятелей кино, художников и писателей
Эз — одно из самых живописных мест Лазурного Берега, где средневековые улочки, панорамные виды и ароматы юга Франции создают особую атмосферу.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей деревни, вспомните сцены из фильма «Любовь вслепую» и узнаете, почему сюда приезжали принцы, философы, художники и кинозвёзды.
Описание экскурсии
Обратите внимание, до Эза вам нужно добраться самостоятельно. См. оргдетали ниже.
Что вас ожидает
Замок «Золотая коза» (Château de la Chèvre d’Or). Я покажу вам легендарный отель-ресторан, где останавливались многие знаменитости.
Площадь Столетия. Поговорим о присоединении Эза к Франции и истории этого средневекового поселения.
Городские ворота. Осмотрим единственные сохранившиеся ворота старой крепости.
Шато Эза. Я расскажу вам о бывшей резиденции шведского принца Вильгельма.
Площадь Планеты. Вспомним историю семьи Рикье — бывших владельцев Эза.
Часовня Белых кающихся. Посетим старейшее сооружение деревни, сохранившееся с 14 века.
Экзотический сад. Полюбуемся кактусами, агавами и другими растениями, осмотрим руины крепости и насладимся панорамой Лазурного Берега.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Поговорим об истории храма и более древнего святилища, что было на этом месте.
Парфюмерная фабрика Fragonard. При желании посетим именитую фабрику, где вы сможете познакомиться с искусством создания французских ароматов.
Места из фильма. Разумеется, в течение прогулки я покажу вам локации, где были сняты разные сцены фильма «Любовь вслепую», и помогу сделать атмосферные кадры — уже с вами в главной роли!
Организационные детали
Экскурсия проходит по мощёным улочкам с подъёмами, поэтому важно надеть удобную обувь
Оплатить остаток стоимости нужно будет перед началом экскурсии. Купюры номиналом €200 и €500 не принимаются
Как добраться до Эза из Монако
Автобус № 600 до остановки Gianton, затем автобус № 83 до Èze Village — €3,80
Автобус № 602 от вокзала Монте-Карло до Èze Village — €2,10
Поезд до станции Èze, затем автобус № 83 до Èze Village
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 354 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и читать дальшеуменьшить
домом, который я с радостью открываю для гостей. Мне дана уникальная возможность совместить свои увлечения с работой и познакомить вас с тем, что так неистово люблю сама. В каждой экскурсии я стремлюсь передать свою страсть к этому региону, чтобы и у вас остались незабываемые впечатления. Я легко и ненавязчиво обращу вас «в свою веру». История края, живописные пейзажи и пляжи, лучшие рестораны, винодельни и рынки, где вы сможете попробовать подлинные деликатесы и вина, характерные для региона, всё это ляжет к вашим ногам. Яркие впечатления обеспечат вас энергией и силами до нашей следующей встречи. Тот, кто приехал один раз, вернётся вновь, это я могу сказать со 100% гарантией.
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