Эз — одно из самых живописных мест Лазурного Берега, где средневековые улочки, панорамные виды и ароматы юга Франции создают особую атмосферу. Во время прогулки вы познакомитесь с историей деревни, вспомните сцены из фильма «Любовь вслепую» и узнаете, почему сюда приезжали принцы, философы, художники и кинозвёзды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €177 за экскурсию

Ваш гид в Монако

Описание экскурсии

Обратите внимание, до Эза вам нужно добраться самостоятельно. См. оргдетали ниже.

Что вас ожидает

Замок «Золотая коза» (Château de la Chèvre d’Or). Я покажу вам легендарный отель-ресторан, где останавливались многие знаменитости.

Площадь Столетия. Поговорим о присоединении Эза к Франции и истории этого средневекового поселения.

Городские ворота. Осмотрим единственные сохранившиеся ворота старой крепости.

Шато Эза. Я расскажу вам о бывшей резиденции шведского принца Вильгельма.

Площадь Планеты. Вспомним историю семьи Рикье — бывших владельцев Эза.

Часовня Белых кающихся. Посетим старейшее сооружение деревни, сохранившееся с 14 века.

Экзотический сад. Полюбуемся кактусами, агавами и другими растениями, осмотрим руины крепости и насладимся панорамой Лазурного Берега.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Поговорим об истории храма и более древнего святилища, что было на этом месте.

Парфюмерная фабрика Fragonard. При желании посетим именитую фабрику, где вы сможете познакомиться с искусством создания французских ароматов.

Места из фильма. Разумеется, в течение прогулки я покажу вам локации, где были сняты разные сцены фильма «Любовь вслепую», и помогу сделать атмосферные кадры — уже с вами в главной роли!

Организационные детали

Экскурсия проходит по мощёным улочкам с подъёмами, поэтому важно надеть удобную обувь

Оплатить остаток стоимости нужно будет перед началом экскурсии. Купюры номиналом €200 и €500 не принимаются

Как добраться до Эза из Монако