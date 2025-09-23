Экскурсия по Монако предлагает прогулку по знаменитому Монте-Карло, где можно насладиться видами Средиземного моря. Участники смогут посетить Княжеский дворец и увидеть смену караула. Старый город удивит лабиринтом узких улочек и главным собором, где покоятся члены династии Гримальди и принцесса Грейс Келли. Программа позволяет глубже понять, как Монако стало символом роскоши и истории, связанной с семьей Гримальди

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Погуляем по самому фешенебельному району Монако — Монте-Карло. Вы увидите не только казино, но и укромные смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на лазурные воды Средиземного моря. По желанию насладитесь чашечкой кофе в одном из знаменитых Café de Paris.

Переправимся на катере с одного берега на другой, а после поднимемся к Княжескому дворцу, где вы сможете понаблюдать за традиционной сменой караула.

Затем — Старый город с лабиринтом узких улочек, утопающих в истории. Вы посетите главный собор в Монако, где покоятся князья династии Гримальди и любимая всеми принцесса Грейс Келли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: переправа на катере — €2,5 за чел., кофе — по желанию