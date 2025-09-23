Экскурсия по Монако предлагает прогулку по знаменитому Монте-Карло, где можно насладиться видами Средиземного моря. Участники смогут посетить Княжеский дворец и увидеть смену караула.
Старый город удивит лабиринтом узких улочек и главным собором, где покоятся члены династии Гримальди и принцесса Грейс Келли.
Программа позволяет глубже понять, как Монако стало символом роскоши и истории, связанной с семьей Гримальди
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Монте-Карло и его роскошь
- 🏰 Княжеский дворец и смена караула
- 🏛 Старый город и его история
- ⛵ Переправа на катере
- 📸 Захватывающие виды на море
Что можно увидеть
- Монте-Карло
- Княжеский дворец
- Старый город
- Главный собор Монако
Описание экскурсии
Погуляем по самому фешенебельному району Монако — Монте-Карло. Вы увидите не только казино, но и укромные смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на лазурные воды Средиземного моря. По желанию насладитесь чашечкой кофе в одном из знаменитых Café de Paris.
Переправимся на катере с одного берега на другой, а после поднимемся к Княжескому дворцу, где вы сможете понаблюдать за традиционной сменой караула.
Затем — Старый город с лабиринтом узких улочек, утопающих в истории. Вы посетите главный собор в Монако, где покоятся князья династии Гримальди и любимая всеми принцесса Грейс Келли.
Организационные детали
Дополнительные расходы: переправа на катере — €2,5 за чел., кофе — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Монако
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Монако
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 сен 2025
Давно мечтала посетить Монако - самое роскошное место Лазурного берега… и как же повезло это сделать именно с Дианой! Бытует стереотип, что Монако - это только про суперкары и казино,
Александр
29 авг 2025
Прекрасное посещение Монако! Это была уже наша третья экскурсия с Дианой на Лазурном берегу. Все прошло четко и душевно. Светские истории чередовались с историческими пояснениями. Все было интересно и легко. В Монако мы уже бывали, но Диана показала нам его под новым ракурсом. Как обычно получиши много практических советов относительно транспорта покупок и кафе! Спасибо!!!
Д
Дмитрий
10 авг 2025
Спасибо за экскурсию по Монако.
Посетили все основные места княжества — Дворцовую площадь, музей океанографии, казино, места знаменитых гонок. Всё было удобно организовано, маршрут продуманный. Диана рассказывала интересно и понятно, давала время на фото и просто посмотреть по сторонам. Панорамы — отдельное удовольствие. Приятная прогулка, остались довольны.
Т
Татьяна
6 авг 2025
Добрый день всем путешественникам!
Сегодня мы (я и мой сын) совершили прогулку по княжеству Монако с гидом Дианой! Услышали интереснейшую историю про это карликовое государство с древних времен и до наших дней! Маршрут сопровождался бомбическими видами и интересными локациями! Диана показала себя интересным рассказчиком, дала много полезных рекомендаций. Всем рекомендуем послушать эту красивую экскурсию в ее исполнении!!
Входит в следующие категории Монако
