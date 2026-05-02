10 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Маршрут экскурсии «Монако по следам Орла и решки» включает посещение ключевых достопримечательностей княжества. Вы увидите Княжеский дворец, Кафедральный собор, район Монте-Карло и трассу Формулы 1. Прогулка на катере в порту Эркюль и посещение музея океанографии позволят вам глубже понять историю и культуру Монако. Это уникальная возможность узнать о жизни монегасков и правящей династии
🌟 Уникальный маршрут по следам популярной передачи
🚤 Прогулка на катере включена в стоимость
🏰 Посещение исторических и современных достопримечательностей
🏎️ Прогулка по трассе Формулы 1
🚗 Визит к музею старинных и гоночных машин
🌅 Панорамные виды на гавань и город
Что можно увидеть
Княжеский дворец
Кафедральный собор
Казино Монте-Карло
Трасса Формулы 1
Музей океанографии
Музей старинных и гоночных машин
Описание экскурсии
Идеальное знакомство с княжеством
Вы сразу оцените Монако: мы начнем прогулку с панорамного балкончика, где восхитимся гаванью, и заглянем в туристический офис — за красивым штемпелем княжества в паспорте. С крыши отеля вы увидите новый строящийся район прямо на воде. А прокатившись на городском лифте, почувствуете заботу принца о жителях и путешественниках. Кроме того, вас ждет короткая прогулка на катере в порту Эркюль.
В Старом городе посмотрим на Княжеский дворец и Кафедральный собор. Узкими улочками выйдем к музею океанографии в здании на краю скалы.
Отдельной темой станет транспорт по-монакски. Мы пройдем по участку трассы Формулы 1, найдем памятник гонщику и посмотрим на «выставку» роскошных авто у казино Монте-Карло. А в финале выйдем к музею старинных и гоночных машин из коллекции принца Ренье, который можно посетить после прогулки.
Феномен Монако
За 3 часа вы разберетесь в особенностях карликового государства. Я расскажу о его устройстве и об истории старейшей династии, правящей в Монако. Вы услышите о том, как первый принц захватил эти земли, о семье и увлечениях нынешнего князя Альберта II. Поговорим также о менталитете и жизни монегасков, о самых знаменитых владельцах яхт и элитной недвижимости в городе.
Организационные детали
Проезд на катере включен в стоимость
Вы сможете посетить музеи после экскурсии. Стоимость билетов: музей автомобилей — 8€ и океанографии — 14€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Казино Монте-Карло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2056 туристов
Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владислав
Полина - замечательный гид: исчерпывающие знания истории и повседневного быта французов и монегасков, структурированная экскурсия, уникальный навык увлечения информацией (все, что рассказывает Полина прекрасно воспринимается, вызывает огромный интерес; не перегружает сухими фактами и датами). Всем рекомендуем попасть хотя бы на одну из экскурсий, проводимых Полиной - профессионалом, любящим и получающем удовольствие от своей деятельности.
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А
Алсу
Огромное спасибо Полине! Она замечательный рассказчик, приятный голос, не навязчивая манера проведения экскурсии. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посмотрели все знакомые места.
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К
Котова
Огромная благодарность Полине за чудесные две экскурсии: 1. Ницца 2. Монако Полина сразу расположила к себе очень дружелюбным настроем. Абсолютно вся информация была преподнесена максимально интересно и нескучно. Мы задавали читать дальшеуменьшить
иногда вопросы по истории. И на все вопросы получили емкие ответы. Каждая экскурсия прошла очень увлекательно! От всего сердца рекомендую Полину как гида. Если снова поедем в Ниццу, то обязательно обратимся снова к Полине.
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L
Ludmila
Полина просто великолепный экскурсовод
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Ольга
Были с Полиной на экскурсии в Монако в марте этого года. Экскурсия очень понравилась, интересно, красочно, не шаблонно, посмотрели все что хотели и даже больше. Полина очень интересный рассказчик и приятный в общении человек.
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Елена
Великолепная экскурсия Полины с очень комфортным маршрутом и интересным рассказом понравилась нашей семье с двумя детьми подростками;) Полина рассказала историю Монако, о казино, об опере, балете, знаменитых людях и многое другое. Мы обязательно вернемся, чтобы с Полиной посмотреть другие города Лазурного берега
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