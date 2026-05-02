10 отзывов оставили туристы

Маршрут экскурсии «Монако по следам Орла и решки» включает посещение ключевых достопримечательностей княжества. Вы увидите Княжеский дворец, Кафедральный собор, район Монте-Карло и трассу Формулы 1. Прогулка на катере в порту Эркюль и посещение музея океанографии позволят вам глубже понять историю и культуру Монако. Это уникальная возможность узнать о жизни монегасков и правящей династии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Идеальное знакомство с княжеством

Вы сразу оцените Монако: мы начнем прогулку с панорамного балкончика, где восхитимся гаванью, и заглянем в туристический офис — за красивым штемпелем княжества в паспорте. С крыши отеля вы увидите новый строящийся район прямо на воде. А прокатившись на городском лифте, почувствуете заботу принца о жителях и путешественниках. Кроме того, вас ждет короткая прогулка на катере в порту Эркюль.

В Старом городе посмотрим на Княжеский дворец и Кафедральный собор. Узкими улочками выйдем к музею океанографии в здании на краю скалы.

Отдельной темой станет транспорт по-монакски. Мы пройдем по участку трассы Формулы 1, найдем памятник гонщику и посмотрим на «выставку» роскошных авто у казино Монте-Карло. А в финале выйдем к музею старинных и гоночных машин из коллекции принца Ренье, который можно посетить после прогулки.

Феномен Монако

За 3 часа вы разберетесь в особенностях карликового государства. Я расскажу о его устройстве и об истории старейшей династии, правящей в Монако. Вы услышите о том, как первый принц захватил эти земли, о семье и увлечениях нынешнего князя Альберта II. Поговорим также о менталитете и жизни монегасков, о самых знаменитых владельцах яхт и элитной недвижимости в городе.

Организационные детали