10 отзывов оставили туристы

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Монако по следам «Орла и решки»

Изучить все главные места княжества и почувствовать его пульс

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около Казино Монте-Карло
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159 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
5
Полина
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
Полина – Гид в Монако
Маршрут ведущих передачи покажет вам Монако с самой интересной стороны.

Вы составите мнение и о современной люксовой части города, и об исторической.

Казино и район Монте-Карло, трасса Формулы 1, Княжеский дворец, порт с белоснежными яхтами и собор: эти места станут фоном для рассказов о прошлом княжества, его правителях и жителях.
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»

Что вас ожидает

Идеальное знакомство с княжеством
Вы сразу оцените Монако: мы начнем прогулку с панорамного балкончика, где восхитимся гаванью, и заглянем в туристический офис — за красивым штемпелем княжества в паспорте. С крыши отеля вы увидите новый строящийся район прямо на воде. А прокатившись на городском лифте, почувствуете заботу принца о жителях и путешественниках. Кроме того, вас ждет короткая прогулка на катере в порту Эркюль.

В Старом городе посмотрим на Княжеский дворец и Кафедральный собор. Узкими улочками выйдем к музею океанографии в здании на краю скалы.

Отдельной темой станет транспорт по-монакски. Мы пройдем по участку трассы Формулы 1, найдем памятник гонщику и посмотрим на «выставку» роскошных авто у казино Монте-Карло. А в финале выйдем к музею старинных и гоночных машин из коллекции принца Ренье, который можно посетить после прогулки.

Феномен Монако
За 3 часа вы разберетесь в особенностях карликового государства. Я расскажу о его устройстве и об истории старейшей династии, правящей в Монако. Вы услышите о том, как первый принц захватил эти земли, о семье и увлечениях нынешнего князя Альберта II. Поговорим также о менталитете и жизни монегасков, о самых знаменитых владельцах яхт и элитной недвижимости в городе.

Организационные детали

  • Проезд на катере включен в стоимость
  • Вы сможете посетить музеи после экскурсии. Стоимость билетов: музей автомобилей — 8€ и океанографии — 14€.
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»
Монако по следам «Орла и решки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около Казино Монте-Карло.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Полина
Полина
Добрый день, меня зовут Полина. Я много путешествовала по Франции, изучая ее историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
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10 отзывов оставили туристы

24 августа 2020
Мы довольны экскурсией. Монако первый раз трудно посмотреть самим. Надо знать, где лифты, чтобы удобно добраться от достопримечательности до достопримечательности. Полина хороший рассказчик и даёт выжимку из фактов. Ее с интересом слушали наши дети. Видно, что она любит свою работу. Она полна энтузиазма. Нам понравилось. Спасибо, Полина.
10 марта 2020
Рекомендую экскурсию! Полина отлично владеет материалом, знает как историю так и современную жизнь Монако, что сделало нашу экскурсию действительно всеобъемлющей и интересной. Подача материала легка и не перегружена сухими фактами, в основном подаётся через разные истории, связанные с местом и/или историческим персонажем. Отдельно подчеркну готовность гида помочь в решении различных вопросов, от рекомендаций по ресторанам до разблокировки а/м, припаркованного не по правилам (за что Полине большое человеческое спасибо!).
1 марта 2020
Полина, отличный гид! Нам очень понравилась экскурсия, все было здорово! Полина рассказала о достопримечательностях Монако, разные интересные истории. Раньше я бывал в Монако и не предполагал, что столько всего интресеного! Полина очень гибкая и общительная, внимательно относится ко всем пожеланиям. Просто супер, Очень рекомендую!
14 января 2020
Экскурсия потрясающая! Время пролетело как мгновение и могу с уверенностью сказать, что пошел бы на такую экскурсию ещё раз. Полина - замечательный гид! Показала весь город, ответила на все вопросы, дала свои рекомендации и влюбила в Монако. Нам также ещё нужно было зайти в аптеку, Полина помогла в общении с консультантами. Все пожелания на кофе-брейки или мини-остановки также были учтены. Рассказывает все очень интересно. Настоятельно рекомендую!!! Мы остались в восторге!
9 января 2020
Монако всегда хорошо, но с приятным собеседником и гидом еще лучше. Даже наши дети с интересом задавали вопросы Полине.
23 декабря 2019
Спасибо за экскурсию! Наконец-то Монако стало немного понятнее!) Всегда недоумевала, как по нему передвигаться и где что искать, плотная застройка, карабкающиеся на скалу улицы. Даже Гугл не всегда предложит оптимальный маршрут. Большинство достопримечательностей будто скрыты в этих рельефах. На следующий день мы воспользовались дорогой к океанографическому музею, которую нам показала Полина - очень удобно. Повезло со временем, совсем мало народу, старый город почти безлюден. Правда и некоторые туристические сервисы в это время не работают, но в целом очень приятное впечатление от прогулки. Экскурсия пролетела незаметно, посмотрели знаковые точки города, получили советы, где перекусить, что ещё посмотреть, как проехать. Вообщем - спасибо!
19 октября 2019
Полина просто лучшая!!!
1 сентября 2019
Отличная экскурсия, Мы и дети ( 4, 9 и 14 лет) прошли весь маршрут, увлечённые интересным рассказом гида, узнали и посмотрели все основные интересные места. Рекомендуем заказать эту экскурсию всем желающим познакомиться с Монако.
20 августа 2019
Большое спасибо Полине!!! Было супер!!! Советуем всем!!!
18 августа 2019
Рекомендую эту экскурсию всем!!!! Полина -прекрасный рассказчик, внимательна к каждому участнику, очень интересно преподносит исторические факты на фоне замечательных красот Монако! Вы получите содержательные информативные ответы на все ваши вопросы. Маршрут очень продуман и неутомителен даже в жаркий день! Спасибо за прекрасно проведённое время!!

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Монако — удивительное место, покрытое множеством слухов и тайн. Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами. Я помогу вам раскрыть мир княжества с разных сторон и ощутить его самобытный колорит.
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