Монако - сказка, ставшая реальностью

Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Монако. Прогулка по знаковым местам княжества оставит незабываемые впечатления и раскроет тайны элитного мира
Княжество Монако поражает своей роскошью, масштабами и восхитительной атмосферой. Мы познакомим вас с самыми интересными локациями: от Княжеского дворца до казино Монте-Карло.

Расскажем о прошлом и настоящем миниатюрного государства, его амбициозных проектах и уникальной налоговой системе, которая сделала страну мечтой для предпринимателей.
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Роскошные виды и архитектура
  • 🚗 Знаменитая трасса Формулы-1
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🛥️ Морская прогулка на кораблике
  • 👑 Тайны Княжеского дворца
  • 💼 Уникальная налоговая система
Ближайшие даты:
Что можно увидеть

  • Княжеский дворец
  • Казино Монте-Карло
  • Отель де Пари
  • Океанографический музей
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Монте-Карло

Мы начнём прогулку у «Небесного зеркала» на площади Казино — современного арт-объекта. Заглянем в роскошное фойе, полюбуемся интерьерами Отеля де Пари, который считается символом изысканности и люкса. Прогуляемся к одной из самых сложных и узнаваемых трасс Формулы-1 — знаменитой шпильке Fairmont. Вы узнаете, как Монако превратилось в столицу автогонок, куда стремятся гонщики со всего мира.

Смотровая площадка над районом Мареттерра

Полюбуемся самым амбициозным проектом Монако последних лет, построенным на искусственно созданной территории — прямо на воде. Мы расскажем, как миниатюрное княжество создаёт пространство для жизни, где каждый метр на вес золота.

Морская прогулка на кораблике

Спустимся в порт Геркулес, где пришвартованы самые роскошные яхты мира, и воспользуемся рейсовым корабликом, чтобы насладиться открыточными видами и переместиться в исторический район.

Старый город — сердце Монако

Рассмотрим архитектуру в стиле Belle Époque: Океанографический музей, построенный на самом краю скалы, белоснежный Кафедральный собор, где покоятся князья Гримальди и Грейс Келли. Увидим Княжеский дворец, где по утрам можно наблюдать церемонию смены караула.

На прогулке вы узнаете:

  • Как живут монегаски и чем они зарабатывают на жизнь, где отдыхают и что едят
  • Как княжеству удаётся удерживать статус одной из самых богатых стран мира и почему состоятельные люди стремятся именно сюда
  • О некоторых тайнах, которые хранят коридоры Княжеского дворца
  • О знаменитостях, сделавших Монако местом притяжения для мировой элиты

Организационные детали

  • На прогулке мы будем делать остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться
  • Морская прогулка на рейсовом кораблике включена в стоимость. В дни гонок Формулы-1 и яхт-шоу вместо кораблика перемещаемся на автобусе
  • Количество путешественников может быть увеличено до 15
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арт-объекта «Небесное зеркало»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор
Фёдор — ваша команда гидов в Монако
Провели экскурсии для 300 туристов
Здравствуйте, меня зовут Фёдор. Я живу и учусь в Ницце на историческом факультете. Благодаря академическому подходу я глубже понимаю исторические события и культурные особенности региона, а жизнь в Ницце позволяет
читать дальше

рассказать не только о прошлом, но и о современном ритме Лазурного побережья. На моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег вы не просто увидите достопримечательности — вы прочувствуете атмосферу и узнаете, чем живёт этот удивительный край сегодня.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
С
Светлана
21 окт 2025
Федор - очень приятный молодой человек. Экскурсию по Монако провел так, будто я ходила с другом, который был рад меня увидеть, да еще и много интересного рассказал. На предварительные вопросы Федор очень оперативно отвечал. В общем, все было замечательно, и экскурсию, и Федора рекомендую! Федор, спасибо! И удачи!!!
Татьяна
Татьяна
22 сен 2025
Экскурсия топ, проводила Элина.
Очень рекомендую!
R
Rinat
11 сен 2025
Нам очень повезло с гидом, решили заглянуть в Монако в последний момент и бронировали экскурсию день в день. Фёдор нашёл время в своём графике и оперативно провел экскурсию. Он тактичный, внимательный, прислушивается к пожеланиям. За 2.5 часа обошли все достопримечательности и услышали много нового, нам понравилось.
Ю
Юлия
19 авг 2025
Очень быстро полетело время, информации было много, увидели весь город, узнали самые важные факты,было интересно, нескучно. Федор очень приятный, внимательный, старается сделать все, чтобы вам было комфортно и интересно, очень воспитанный, тактичный и образованный! Искренне рекомендую, все экскурсии с удовольствием бы взяли здесь.
У
Ульяна
12 авг 2025
У нас была чудесная экскурсия с Федором по Монако. Маршрут составлен прекрасно: и прогулка, и небольшое путешествие по воде, и по саду с видом на море. Федор очень интересный рассказчик, очень много знает и об истории страны, и о сегодняшних реалиях. Увлекательно, живо и в удовольствие. Всем рекомендуем.
K
Kirill
17 июл 2025
Федор - чудесный гид, знающий и глубокий, хорошо разбирающийся в истории Монако. Маршрут был очень правильно построен, мы не устали, все, что представляет интерес, Фёдор показал, Мы узнали много интересного не только о Монако историческом, но и о жизни княжества, обычаях, много интересных фактов.
Екатерина
Екатерина
13 июл 2025
Федор отличный экскурсовод, очень погруженный в историю. Он может ответить на любой исторический вопрос так интересно, что вы потом захотите самостоятельно узнать больше о событии. Федор очень открытый, дружелюбный, комфортный молодой человек. Он просто влюблен во Францию.
Ирина
Ирина
22 июн 2025
У нас была гид Элина. Встретила нас прямо на ж/д вокзале. Очень понравилась экскурсия, интересно, увлекательно, много полезных рекомендаций, что, когда, где посетить и как добраться. Гуляли по очень красивым местам, время пролетело незаметно. Самые лучшие впечатления. Спасибо Элине!
O
Olga
30 мая 2025
Федор интересный рассказчик, отвечал на вопросы не только по экскурсии, вообще очень приятный молодой человек, рекомендую 👍
М
Михаил
17 апр 2025
О Федоре,как о гиде,были наслышаны еще до приезда в Монако, и очень рады,что попали к нему на экскурсию, которая превзошла все наши ожидания! Особенно хочется отметить идеально составленный маршрут, нам
читать дальше

удалось за 2,5 часа посмотреть самые знаменитые локации, посетили знаменитое Казино, Кафедральный собор, дворец Принца, увидели почти всю трассу Формулы-1. Особенно хочется отметить глубокие знания Федора относительно истории Княжества и историй жизни членов княжеской семьи. Спасибо Федору за вдохновение и незабываемые впечатления, Монако теперь навсегда в наших сердцах!

