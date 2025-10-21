Расскажем о прошлом и настоящем миниатюрного государства, его амбициозных проектах и уникальной налоговой системе, которая сделала страну мечтой для предпринимателей.
- 🌟 Роскошные виды и архитектура
- 🚗 Знаменитая трасса Формулы-1
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🛥️ Морская прогулка на кораблике
- 👑 Тайны Княжеского дворца
- 💼 Уникальная налоговая система
- Княжеский дворец
- Казино Монте-Карло
- Отель де Пари
- Океанографический музей
- Кафедральный собор
Описание экскурсии
Монте-Карло
Мы начнём прогулку у «Небесного зеркала» на площади Казино — современного арт-объекта. Заглянем в роскошное фойе, полюбуемся интерьерами Отеля де Пари, который считается символом изысканности и люкса. Прогуляемся к одной из самых сложных и узнаваемых трасс Формулы-1 — знаменитой шпильке Fairmont. Вы узнаете, как Монако превратилось в столицу автогонок, куда стремятся гонщики со всего мира.
Смотровая площадка над районом Мареттерра
Полюбуемся самым амбициозным проектом Монако последних лет, построенным на искусственно созданной территории — прямо на воде. Мы расскажем, как миниатюрное княжество создаёт пространство для жизни, где каждый метр на вес золота.
Морская прогулка на кораблике
Спустимся в порт Геркулес, где пришвартованы самые роскошные яхты мира, и воспользуемся рейсовым корабликом, чтобы насладиться открыточными видами и переместиться в исторический район.
Старый город — сердце Монако
Рассмотрим архитектуру в стиле Belle Époque: Океанографический музей, построенный на самом краю скалы, белоснежный Кафедральный собор, где покоятся князья Гримальди и Грейс Келли. Увидим Княжеский дворец, где по утрам можно наблюдать церемонию смены караула.
На прогулке вы узнаете:
- Как живут монегаски и чем они зарабатывают на жизнь, где отдыхают и что едят
- Как княжеству удаётся удерживать статус одной из самых богатых стран мира и почему состоятельные люди стремятся именно сюда
- О некоторых тайнах, которые хранят коридоры Княжеского дворца
- О знаменитостях, сделавших Монако местом притяжения для мировой элиты
Организационные детали
- На прогулке мы будем делать остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться
- Морская прогулка на рейсовом кораблике включена в стоимость. В дни гонок Формулы-1 и яхт-шоу вместо кораблика перемещаемся на автобусе
- Количество путешественников может быть увеличено до 15
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
