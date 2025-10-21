Княжество Монако поражает своей роскошью, масштабами и восхитительной атмосферой. Мы познакомим вас с самыми интересными локациями: от Княжеского дворца до казино Монте-Карло. Расскажем о прошлом и настоящем миниатюрного государства, его амбициозных проектах и уникальной налоговой системе, которая сделала страну мечтой для предпринимателей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

от €170 за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Монте-Карло

Мы начнём прогулку у «Небесного зеркала» на площади Казино — современного арт-объекта. Заглянем в роскошное фойе, полюбуемся интерьерами Отеля де Пари, который считается символом изысканности и люкса. Прогуляемся к одной из самых сложных и узнаваемых трасс Формулы-1 — знаменитой шпильке Fairmont. Вы узнаете, как Монако превратилось в столицу автогонок, куда стремятся гонщики со всего мира.

Смотровая площадка над районом Мареттерра

Полюбуемся самым амбициозным проектом Монако последних лет, построенным на искусственно созданной территории — прямо на воде. Мы расскажем, как миниатюрное княжество создаёт пространство для жизни, где каждый метр на вес золота.

Морская прогулка на кораблике

Спустимся в порт Геркулес, где пришвартованы самые роскошные яхты мира, и воспользуемся рейсовым корабликом, чтобы насладиться открыточными видами и переместиться в исторический район.

Старый город — сердце Монако

Рассмотрим архитектуру в стиле Belle Époque: Океанографический музей, построенный на самом краю скалы, белоснежный Кафедральный собор, где покоятся князья Гримальди и Грейс Келли. Увидим Княжеский дворец, где по утрам можно наблюдать церемонию смены караула.

На прогулке вы узнаете:

Как живут монегаски и чем они зарабатывают на жизнь, где отдыхают и что едят

Как княжеству удаётся удерживать статус одной из самых богатых стран мира и почему состоятельные люди стремятся именно сюда

О некоторых тайнах, которые хранят коридоры Княжеского дворца

О знаменитостях, сделавших Монако местом притяжения для мировой элиты

Организационные детали

На прогулке мы будем делать остановки, чтобы отдохнуть и сфотографироваться

Морская прогулка на рейсовом кораблике включена в стоимость. В дни гонок Формулы-1 и яхт-шоу вместо кораблика перемещаемся на автобусе

Количество путешественников может быть увеличено до 15