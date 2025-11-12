Приглашаем вас на пешеходную экскурсию по Монако, где вы откроете для себя роскошное Монте-Карло, старинный Княжеский дворец, узкие улочки Старого города и Собор Непорочной Богоматери.
Вас ждут живописные панорамные виды, морская прогулка на катере и возможность ощутить атмосферу княжества так, как это делают местные жители.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Монако — крошечному, но невероятно влиятельному княжеству, где роскошь и история переплетаются в единое целое. Что вас ждет:• Монте-Карло — легендарный район, известный своими казино, роскошными отелями, бутиками мировых брендов и ресторанами высокой кухни. Мы прогуляемся по его элегантным улицам, откроем для себя скрытые панорамные площадки, откуда открываются потрясающие виды на лазурное Средиземное море. По желанию, вы сможете насладиться чашечкой ароматного кофе в культовом Café de Paris, любимом не только туристами, но и местными жителями.
- Морская прогулка на катере — великолепная возможность увидеть княжество с воды и полюбоваться его живописной береговой линией.
- Княжеский дворец — главная резиденция княжеской семьи Гримальди. Здесь мы станем свидетелями старинного ритуала — смены караула, которая проходит под музыку королевского оркестра.
- Старый город — уютный лабиринт узких улочек, хранящий дух старины. Мы прогуляемся по его извилистым переулкам, узнаем о тайнах и легендах княжества и посетим Собор Непорочной Богоматери, где покоятся члены княжеской династии, включая легендарную принцессу Грейс Келли.
- Океанографический музей — настоящий Дом Океанов, одно из самых известных мест Монако, где можно познакомиться с удивительным подводным миром. Эта экскурсия — ваш шанс увидеть не только блеск казино и роскошные яхты, но и ощутить дух настоящего Монако, открыть его скрытые уголки и почувствовать себя не просто туристом, а настоящим знатоком княжества. Важная информация: Оплата ПЕРЕД экскурсией К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фешенебельный район Монте-Карло
- Казино
- Отель де Пари
- Алеея звезд футбола
- Порт Эркюль
- Океанографический музей (без захода в него)
- Кафедральный собор
- Княжеский дворец (без захода в него)
Что включено
- Услуги гида
- Посещение казино без игрального зала
- Посещение кафедрального собора Монако
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Океанографический музей 19 евро
- Княжеский дворец 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Офис туризма в Монако, бульвар де Муля 2А
Завершение: Площадь Княжеского дворца, Монако виль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата ПЕРЕД экскурсией
- К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро
- Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час
- Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
