Это пешеходная, обзорная экскурсия-прогулка по «лимонной столице» Франции, где путешественники могут узнать о богатой истории цитрусовых, посетить сады, попробовать лимонные деликатесы и познакомиться с архитектурными памятниками.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на обзорную прогулку по Ментону — очаровательной «жемчужине Лазурного Берега», где солнце, цитрусовые и история сплетаются в удивительную гармонию. В 2025 году вас ждет путешествие в «лимонную столицу» Франции — город, пропитанный французской изысканностью и итальянской страстью. Что вас ждет:Мы отправимся в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Ментона, где каждый шаг раскрывает богатую историю и культуру города:
- Прогулка по улице Сен-Мишель — главная торговая артерия Ментона встретит вас множеством местных магазинчиков. Здесь вы сможете попробовать лимонные деликатесы – от мармелада до ликеров – и узнать, почему золотые фрукты стали символом этого места.
- Старый город — погрузимся в колорит узких улочек с итальянским акцентом, где каждый дом – яркий штрих на холсте Лазурного Берега. Посетим Базилику Святого Михаила и церковь братства Белых Кающихся, а затем поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться завораживающим видом на весь Ментон.
- Порт и крепостная стена — пройдемся вдоль моря, наслаждаясь видами порта, и заглянем в бастион, где расположен музей Жана Кокто – знаменитого французского поэта, художника и режиссера. Посещение музея – по желанию, но это шанс прикоснуться к его творческому наследию.
Лимонные террасы — узнаем, как цитрусовые вдохновляли королей, художников и кулинаров, и полюбуемся древними садами, которые сделали Ментон «лимонной столицей». Ментон — это не просто город, а место, где солнце согревает не только улицы, но и душу. Вы ощутите уникальное сочетание французской элегантности и итальянского шарма, прогуляетесь среди цветных домов и лимонных рощ, а ароматы цитрусовых деликатесов останутся с вами надолго. Эта экскурсия подарит вам гармонию природы, истории и искусства — идеальное путешествие для тех, кто хочет открыть для себя что-то новое. Важная информация:.
- До Ментона можно добраться на поезде.
- Из Ниццы стоимость билета — 6.40 евро — 40 км. в пути.
- Из Канн — 12.60 евро — 1ч20 мин в пути.
- Цена входа в Музей бастиона — 5 евро.
- К оплате не принимаются банкноты 200 и 500 евро.
- Оплата гиду до экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилику Святого Михаила
- Церковь Белых Кающихся
- Смотровую площадку на вершине города
- Торговую улицу Сен-Мишель
- Порт
- Бастион и местный рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес по согласованию с гидом перед экскурсией
Завершение: Quai Napoléon III - Bastion du Vieux Port 06500 Menton France
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.