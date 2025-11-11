Приглашаю вас на обзорную прогулку по Ментону — очаровательной «жемчужине Лазурного Берега», где солнце, цитрусовые и история сплетаются в удивительную гармонию. В 2025 году вас ждет путешествие в «лимонную столицу» Франции — город, пропитанный французской изысканностью и итальянской страстью. Что вас ждет:Мы отправимся в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Ментона, где каждый шаг раскрывает богатую историю и культуру города:

Прогулка по улице Сен-Мишель — главная торговая артерия Ментона встретит вас множеством местных магазинчиков. Здесь вы сможете попробовать лимонные деликатесы – от мармелада до ликеров – и узнать, почему золотые фрукты стали символом этого места.

Старый город — погрузимся в колорит узких улочек с итальянским акцентом, где каждый дом – яркий штрих на холсте Лазурного Берега. Посетим Базилику Святого Михаила и церковь братства Белых Кающихся, а затем поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться завораживающим видом на весь Ментон.

Порт и крепостная стена — пройдемся вдоль моря, наслаждаясь видами порта, и заглянем в бастион, где расположен музей Жана Кокто – знаменитого французского поэта, художника и режиссера. Посещение музея – по желанию, но это шанс прикоснуться к его творческому наследию.

Лимонные террасы — узнаем, как цитрусовые вдохновляли королей, художников и кулинаров, и полюбуемся древними садами, которые сделали Ментон «лимонной столицей». Ментон — это не просто город, а место, где солнце согревает не только улицы, но и душу. Вы ощутите уникальное сочетание французской элегантности и итальянского шарма, прогуляетесь среди цветных домов и лимонных рощ, а ароматы цитрусовых деликатесов останутся с вами надолго. Эта экскурсия подарит вам гармонию природы, истории и искусства — идеальное путешествие для тех, кто хочет открыть для себя что-то новое. Важная информация:.

