Монако кажется крошечным только на карте. Кроме казино и яхтенного порта здесь обязательно нужно увидеть средневековую крепость на скале и усыпальницу принцев. И конечно, услышать истории, достойные Голливуда: про Грейс Келли, Дягилева, масонов и гонщиков «Формулы-1». Вы узнаете, почему Франция признаёт суверенитет княжества, и увидите его самые роскошные локации.

Описание экскурсии

Скала Монако. Мы поднимемся на замковую скалу Ля Рош, где стоит дворец-резиденция принца Монако.

Кафедральный собор и усыпальница принцев. Здесь венчались и покоятся правители княжества. Вы узнаете, как принцесса Грейс Келли изменила судьбу страны.

Сад Святого Мартина и Старый город. Вы полюбуетесь видом на море и увидите каменные дома. А я расскажу о жизни здесь до появления казино и яхт.

Трасса «Гран-при Монако» — одна из самых сложных и престижных в мире «Формулы-1». Поговорим о гонках, рекордах и авариях.

Казино «Монте-Карло» и оперный театр «Гарнье». Вы выясните, кто из известных людей владел акциями казино и как масоны повлияли на архитектуру фешенебельного района. А ещё — о «Русских балетах» Дягилева, которые также связаны с этим местом.

