5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу. За 4 часа вы посетите средневековый порт, парфюмерную фабрику и древнюю церковь
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €179 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монако, Монте-Карло - игорная столица Европы
Откройте для себя княжество Монако, одно из самых маленьких государств мира, и его знаменитый район Монте-Карло. Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории
Начало: Монте Карло
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательная групповая экскурсия по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Вансу
Отправляйтесь на групповую экскурсию по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Вансу. Увидите Дворец Фестивалей, порт миллиардеров и средневековый город мастеров
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €159 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы и Сан Поль де Ванс
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега, посетив Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс. Узнайте о знаменитостях, яхтах и средневековых мастерах
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€399 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBWA_Nice-Voyage19 февраля 2020Елена, спасибо большое за отзыв, очень приятно и полезная информация. Для туристов: Вход в холл свободный, а к крупье платный -
Ответы на вопросы от путешественников по Монте-Карло в категории «Популярные экскурсии»
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