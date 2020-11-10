Летим в Улан-Батор

Как добраться до Улан-Батора на самолёте

В Улан-Баторе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chinggis Khaan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Улан-Батора

  1. Улан-Батор ULN
    Chinggis Khaan International Airport

Самые дешёвые билеты в Улан-Батор из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇲🇳Улясутая3 8791ч 40м
04.11.2020из Сеула16 37921ч 20м (⇵1)
20.08.2021из 🇷🇺Москвы22 9966ч 5м
03.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 79134ч 45м (⇵1)
14.04.2021из 🇱🇹Вильнюса31 16514ч 35м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Владивостока32 77428ч 25м (⇵1)
21.06.2021из 🇷🇺Самары34 32112ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Хайлара34 95313ч 30м (⇵1)
22.11.2020из 🇵🇰Лахора37 53837ч 50м (⇵2)
01.05.2021из 🇰🇿Алматы38 39335ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇯🇵Токио39 20045ч 40м (⇵2)
14.12.2020из 🇵🇱Варшавы41 36743ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Тюмени41 75022ч 30м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Иркутска42 43645ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Красноярска43 38122ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Новосибирска43 48747ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула44 52726ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ44 85147ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Кемерово45 06146ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Томска49 14047ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇾Минска50 19537ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Краснодара53 36154ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Рима59 75624ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Читы60 33624ч 15м (⇵2)
20.03.2021из 🇷🇺Норильска60 82324ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Киева63 38943ч 40м (⇵2)
08.06.2021из 🇺🇸Чикаго67 21221ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва73 14231ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)80 17148ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇶🇦Дохи127 79156ч 5м (⇵2)
02.12.2020из 🇰🇬Бишкека161 18955ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Улан-Батора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Сеул и София

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Улан-Батора