Как добраться до Улан-Батора на самолёте
В Улан-Баторе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chinggis Khaan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Улан-Батора
- Улан-Батор ULNChinggis Khaan International Airport
Самые дешёвые билеты в Улан-Батор из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇲🇳Улясутая
|3 879
|1ч 40м
|04.11.2020
|из Сеула
|16 379
|21ч 20м (⇵1)
|20.08.2021
|из 🇷🇺Москвы
|22 996
|6ч 5м
|03.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 791
|34ч 45м (⇵1)
|14.04.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|31 165
|14ч 35м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|32 774
|28ч 25м (⇵1)
|21.06.2021
|из 🇷🇺Самары
|34 321
|12ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Хайлара
|34 953
|13ч 30м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|37 538
|37ч 50м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇰🇿Алматы
|38 393
|35ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|39 200
|45ч 40м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|41 367
|43ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|41 750
|22ч 30м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|42 436
|45ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|43 381
|22ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|43 487
|47ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|44 527
|26ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|44 851
|47ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|45 061
|46ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|49 140
|47ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|50 195
|37ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|53 361
|54ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|59 756
|24ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|60 336
|24ч 15м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇷🇺Норильска
|60 823
|24ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|63 389
|43ч 40м (⇵2)
|08.06.2021
|из 🇺🇸Чикаго
|67 212
|21ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|73 142
|31ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|80 171
|48ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|127 791
|56ч 5м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|161 189
|55ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Улан-Батора
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Улан-Батора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, Сеул и София
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