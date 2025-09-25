Найдено 5 экскурсий в категории « Экскурсии 2025 » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки 10 часов 1 отзыв Индивидуальная Улан-Батор: Статуя Чингисхана и парк Горхи-Тэрэлж Почувствуйте дух Монголии за один день: статуя Чингисхана, парк Горхи-Тэрэлж и обед в юрте подарят незабываемые впечатления Начало: В центре Улан-Батора $250 за человека На машине 1 час 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути $30 за всё до 4 чел. На машине 13 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Путешествие к древней столице Монголии Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас $400 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 1 отзыв Индивидуальная Столица современных кочевников: Улан-Батор Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара) $235 за человека На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Медитативный хайкинг к храму Аглаг Уникальная экскурсия к храму Аглаг, созданному ламой-художником, предлагает прогулку по живописным тропам среди буддийских символов и природных чудес Начало: У вашего места жительства $192 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь