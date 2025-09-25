Индивидуальная
Улан-Батор: Статуя Чингисхана и парк Горхи-Тэрэлж
Почувствуйте дух Монголии за один день: статуя Чингисхана, парк Горхи-Тэрэлж и обед в юрте подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Улан-Батора
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
$250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора
Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
$30 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к древней столице Монголии
Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
26 сен в 16:00
27 сен в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг
Уникальная экскурсия к храму Аглаг, созданному ламой-художником, предлагает прогулку по живописным тропам среди буддийских символов и природных чудес
Начало: У вашего места жительства
Сегодня в 08:00
26 сен в 08:00
$192 за всё до 5 чел.
