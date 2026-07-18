Индивидуальная
Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня
Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте
Начало: На центральной площади
Завтра в 08:30
20 июл в 08:30
от $600 за человека
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
Заглянуть в прошлое страны, познакомиться с её кочевой культурой и современными традициями
Завтра в 09:00
21 июл в 09:00
от $165 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «На китайском языке»
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