Найдено 3 экскурсии в категории « На китайском языке » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $165. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки На верблюдах 13 часов 1 отзыв Индивидуальная Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте Начало: На центральной площади от $600 за человека На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора Заглянуть в прошлое страны, познакомиться с её кочевой культурой и современными традициями от $165 за человека На машине Конные прогулки На верблюдах 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня от $250 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на китайском языке, 2 ⭐ отзыва, цены от $165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь