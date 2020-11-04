Как добраться до Мапуту на самолёте
В Мапуту 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Maputo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мапуту
- Мапуту MPMMaputo International Airport
Самые дешёвые билеты в Мапуту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.11.2020
|из 🇲🇿Шимойо
|8 241
|1ч 20м
|18.12.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|9 425
|55м
|20.12.2020
|из 🇲🇿Нампулы
|10 177
|3ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇲🇿Тете
|11 620
|1ч 45м
|18.12.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|15 143
|5ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇿Келимане
|16 698
|1ч 45м
|13.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|20 850
|10ч 25м
|01.10.2021
|из 🇮🇹Милана
|21 475
|19ч 15м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|25 846
|50ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|28 704
|26ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|29 119
|20ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|32 311
|30ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|33 077
|26ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|34 774
|23ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|35 062
|11ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|37 832
|23ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|37 872
|36ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|43 500
|57ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|46 202
|23ч 10м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇦🇴Луанды
|47 005
|10ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|51 272
|45ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|51 888
|51ч 35м (⇵2)
|28.09.2021
|из 🇮🇳Кочина
|54 672
|33ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|58 095
|34ч (⇵2)
|11.11.2020
|из Сена-Дени
|61 767
|49ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|63 151
|36ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|64 877
|19ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|67 235
|48ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|69 712
|30ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|74 090
|33ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|82 339
|26ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|99 882
|16ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|112 149
|35ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|147 022
|28ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|170 567
|29ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мапуту
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мапуту, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Луанда, Лиссабон, Лусака и Сан-Паулу
- 07.07.202117.08.2021
- 30.10.202002.12.2020
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