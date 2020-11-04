Летим в Мапуту

Как добраться до Мапуту на самолёте

В Мапуту 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Maputo International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мапуту

  1. Мапуту MPM
    Maputo International Airport

Самые дешёвые билеты в Мапуту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.11.2020из 🇲🇿Шимойо8 2411ч 20м
18.12.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга9 42555м
20.12.2020из 🇲🇿Нампулы10 1773ч 15м (⇵1)
04.11.2020из 🇲🇿Тете11 6201ч 45м
18.12.2020из 🇿🇦Кейптауна15 1435ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇿Келимане16 6981ч 45м
13.10.2020из 🇵🇹Лиссабона20 85010ч 25м
01.10.2021из 🇮🇹Милана21 47519ч 15м (⇵1)
18.11.2020из 🇩🇪Берлина25 84650ч 55м (⇵2)
28.10.2020из 🇬🇷Афин28 70426ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇧🇬Софии29 11920ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама32 31130ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇦Киева33 07726ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇿Занзибара34 77423ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇪Дубая35 06211ч (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула37 83223ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇳🇱Амстердама37 87236ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Москвы43 50057ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇸Мадрида46 20223ч 10м (⇵2)
02.12.2020из 🇦🇴Луанды47 00510ч 25м (⇵1)
02.12.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса51 27245ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Одессы51 88851ч 35м (⇵2)
28.09.2021из 🇮🇳Кочина54 67233ч 15м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Самары58 09534ч (⇵2)
11.11.2020из Сена-Дени61 76749ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇬Каира63 15136ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга64 87719ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу67 23548ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇪Шарджи69 71230ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Новосибирска74 09033ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇱🇺Люксембурга82 33926ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇳Дакара99 88216ч 50м (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇳Мумбаи112 14935ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Перми147 02228ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇳Шанхая170 56729ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мапуту, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Луанда, Лиссабон, Лусака и Сан-Паулу

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Мапуту