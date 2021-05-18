Полезная информация о Монтепвезе
Что нужно знать о Монтепвезе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монтепвезе
20:2241
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇿 Мозамбик
|Название города
|Монтепвезе
|По-английски
|Montepuez
|Население города
|72 279 чел.
|Аэропорт
|Монтепуэс MTU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Maputo
|Средняя высота
|532 м. от уровня моря