Всё о Монтепвезе

Полезная информация о Монтепвезе

Что нужно знать о Монтепвезе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монтепвезе
20:2241
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇿 Мозамбик
Название городаМонтепвезе
По-английскиMontepuez
Население города72 279 чел.
АэропортМонтепуэс MTU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Maputo
Средняя высота532 м. от уровня моря

Где находится Монтепвезе на карте