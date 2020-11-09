Как добраться до Нампулы на самолёте
В Нампуле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nampula Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нампулы
- Нампула APLNampula Airport
Самые дешёвые билеты в Нампулу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇲🇿Келимане
|7 521
|6ч 20м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇲🇿Бейры
|11 432
|1ч 40м
|08.11.2020
|из 🇲🇿Тете
|16 382
|11ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|54 890
|42ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нампулы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нампулы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лиссабон и Мапуту
- 26.12.202031.01.2021
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