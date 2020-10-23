Летим в Пембу

Как добраться до Пембы на самолёте

В Пембе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pemba Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пембы

  1. Пемба POL
    Pemba Airport

Самые дешёвые билеты в Пембу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇱🇧Бейрута48 65923ч 45м (⇵2)
18.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне107 72039ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пембы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Мапуту

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