Как добраться до Пембы на самолёте

В Пембе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pemba Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пембы

Пемба POL Pemba Airport

Самые дешёвые билеты в Пембу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇱🇧 Бейрута 48 659 23ч 45м (⇵2) из 🇩🇪 Франкфурта-на-Майне 107 720 39ч 5м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Пембы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пембы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Мапуту

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