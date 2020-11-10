Летим в Мандалай

Как добраться до Мандалая на самолёте

В Мандалае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mandalay International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мандалая

  1. Мандалай MDL
    Mandalay International Airport

Самые дешёвые билеты в Мандалай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇲🇲Мьичины4 7171ч 10м
08.11.2020из 🇲🇲Тачилека5 2401ч 10м
09.03.2021из 🇲🇲Янгона5 4721ч 25м
10.11.2020из 🇲🇲Чёнгтуна6 6731ч 10м
02.02.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура7 1366ч 15м (⇵1)
13.03.2021из Гонконга12 20021ч 30м (⇵1)
09.03.2021из 🇱🇦Вьентьяна12 29122ч 25м (⇵1)
14.03.2021из Сеула12 64418ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇭Бангкока12 85413ч 45м (⇵1)
13.03.2021из 🇹🇼Тайбэй15 06818ч 45м (⇵1)
27.12.2020из 🇨🇳Пекина35 29727ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Москвы37 40728ч (⇵2)
01.03.2021из 🇪🇪Таллина39 59737ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне62 64036ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мандалая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Мандалая