Как добраться до Мандалая на самолёте
В Мандалае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mandalay International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мандалая
- Мандалай MDLMandalay International Airport
Самые дешёвые билеты в Мандалай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇲🇲Мьичины
|4 717
|1ч 10м
|08.11.2020
|из 🇲🇲Тачилека
|5 240
|1ч 10м
|09.03.2021
|из 🇲🇲Янгона
|5 472
|1ч 25м
|10.11.2020
|из 🇲🇲Чёнгтуна
|6 673
|1ч 10м
|02.02.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|7 136
|6ч 15м (⇵1)
|13.03.2021
|из Гонконга
|12 200
|21ч 30м (⇵1)
|09.03.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|12 291
|22ч 25м (⇵1)
|14.03.2021
|из Сеула
|12 644
|18ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|12 854
|13ч 45м (⇵1)
|13.03.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|15 068
|18ч 45м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇨🇳Пекина
|35 297
|27ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|37 407
|28ч (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇪🇪Таллина
|39 597
|37ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|62 640
|36ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мандалая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мандалая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок
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