Все экскурсии в Нейпьидо
1 экскурсия в Нейпьидо, цены от €240 до €240. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Нейпьидо много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Мьянме как можно лучше
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Увидеть главные памятники «королевского города» и его секретные уголки, знакомясь с историей Мьянмы
Почему мьянманские генералы решили построить новый город: опасались морского десанта или же верили в предсказания астрологов? Я расскажу о рождении уникального Нейпьидо, не похожего ни на одну столицу мира, и покажу главные достопримечательности: от парламентского дворца до колоритного старинного района, познакомлю с историей, культурой и традициями страны.