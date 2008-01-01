Что вас ожидает
Карта города
Нейпьидо — это жилые поселки с четким разделением по уровням проживающих в них чиновников. Вы увидите масштабный парламентский комплекс и резиденцию главы государства, представительские центры, здания министерств и ведомств, гостиничные зоны. Здания Нейпьидо малоэтажные, приземистые, но массивные и величественные — архитектура многих из них напоминает сталинский ампир, сдобренный азиатской спецификой. Чтобы в полной мере составить портрет «места, где живет король», одних суток будет мало. За два дня вы увидите и визитные карточки столицы ⭐️, и ее секретные уголки. Услышите удивительные истории 📖 о местных и насладитесь живописными панорамами. В нашей программе:
- Величественный парламентский комплекс, к которому мы проедем по знаменитой 12-полосной бетонке, а также новые жилые кварталы и здания министерств.
- Национальный музей, занимающий 14 гектаров, где размещена уникальная экспозиция по истории и культуре Мьянмы — интерактивный комплекс нового тысячелетия.
- Музей драгоценных камней, поражающий великолепием отделки и эксклюзивностью коллекции редких минералов.
- Огромный комплекс Музея вооруженных сил с историческими экспонатами королевских времен и большим собранием военной техники и вооружения.
- Ландшафтный парк, выполненный в виде огромной карты Мьянмы с уменьшенными копиями ее основных достопримечательностей 🏛️ — от знаменитой янгонской пагоды Шведагон до построек коренных жителей озера Инле.
- Самый большой зоопарк Юго-Восточной Азии, а также сафари-парк и слоновий лагерь, где можно пообщаться с этими гигантскими животными.
- Парк лекарственных растений, знакомящий с азами традиционной медицины Мьянмы.
- Вечерняя прогулка 👣 по Парку поющих фонтанов, где можно покататься на лодочках по озеру и пройтись вдоль большого рукотворного водопада. Для тех, кто ищет уединения, здесь есть специальная дорожка в густых зарослях — идущие по ней слышат звуки ночных джунглей, которые реалистично доносятся из динамиков и создают полный «эффект присутствия».
- Сверкающая золотом пагода Упатассанти («Защита от бедствий»), почти полная копия янгонского Шведагона, но полая и впечатляюще отделанная внутри. Около этой пагоды находится вольер со священными белыми слонами.
- Копии четырех знаковых мест буддизма — Лумбини (место рождения Будды), Бодх-Гайя (место просветления), Сарнатх (место первой проповеди) и Кушинагар (место ухода Будды в паринирвану).
Путешествие в Пьинману
Для полного погружения в местную культуру мы отправимся в Пьинману — один из небольших провинциальных городков, вошедших в состав Нейпьидо. Прогуливаясь мимо маленьких лавочек, магазинчиков, аптек и чайных, вы прочувствуете аутентичную атмосферу азиатской деревушки. Я покажу модные караоке-клубы и объясню, как проходят традиционные «фэшн-шоу», проведу в мемориальный парк 🌳 и расскажу о подвигах генерала Аун Сана у его памятника. Вам откроется «настоящая» Мьянма, скрытая от глаз туристов.
Праздник живота
Ценителям гастрономической культуры Юго-Восточной Азии Нейпьидо точно придется по душе! Бирманская, шанская, тайская и китайская кухни 🥧, а также традиционные открытые недорогие кафе с барбекю, жареным рисом, свежевыжатым соком и алкогольными напитками очаруют любого. На рынках Тапигон и Мьома можно найти ресторанчик на любой вкус, и посидеть с кружкой пива, глядя на оживленную площадь с торговыми рядами. А в современных комплексах Junction и Capital с магазинами, супермаркетами и кафе, выпить 🍹 кофе, купить продукты и сувениры 🎁.
Организационные детали
- Экскурсия также может быть однодневной (сокращенная программа)
- Аренда транспорта оплачивается отдельно. Стоимость зависит от продолжительности экскурсии 🧭, вместимости автомобиля и класса транспортного средства.
- На территории пагод нужно снимать обувь (носки тоже). У мужчин должны быть брюки длиной ниже колен, а у женщин, помимо длинных юбок, должны быть прикрыты плечи.
- Входные билеты 🎫 не входят в стоимость и приобретаются по желанию. Билеты в ландшафтный парк и в зоопарк — по $10, в музей 🖼 драгоценных камней — $7, в Национальный музей — 5 тысяч кьят, в парк поющих фонтанов — 1 тысяча кьят. Посещение музея вооруженных сил, парка лекарственных растений, пагоды Упатассанти и других буддийских мест — бесплатно.