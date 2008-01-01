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Нейпьидо: 2 дня в новой столице

Увидеть главные памятники «королевского города» и его секретные уголки, знакомясь с историей Мьянмы

Петр
Петр – Гид из Нейпьидо
Почему мьянманские генералы решили построить новый город: опасались морского десанта или же верили в предсказания астрологов? Я расскажу о рождении уникального Нейпьидо, не похожего ни на одну столицу мира, и покажу главные достопримечательности: от парламентского дворца до колоритного старинного района, познакомлю с историей 📖, культурой и традициями страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €240 за экскурсию

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Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице

Что вас ожидает

Карта города
Нейпьидо — это жилые поселки с четким разделением по уровням проживающих в них чиновников. Вы увидите масштабный парламентский комплекс и резиденцию главы государства, представительские центры, здания министерств и ведомств, гостиничные зоны. Здания Нейпьидо малоэтажные, приземистые, но массивные и величественные — архитектура многих из них напоминает сталинский ампир, сдобренный азиатской спецификой. Чтобы в полной мере составить портрет «места, где живет король», одних суток будет мало. За два дня вы увидите и визитные карточки столицы ⭐️, и ее секретные уголки. Услышите удивительные истории 📖 о местных и насладитесь живописными панорамами. В нашей программе:

  • Величественный парламентский комплекс, к которому мы проедем по знаменитой 12-полосной бетонке, а также новые жилые кварталы и здания министерств.
  • Национальный музей, занимающий 14 гектаров, где размещена уникальная экспозиция по истории и культуре Мьянмы — интерактивный комплекс нового тысячелетия.
  • Музей драгоценных камней, поражающий великолепием отделки и эксклюзивностью коллекции редких минералов.
  • Огромный комплекс Музея вооруженных сил с историческими экспонатами королевских времен и большим собранием военной техники и вооружения.
  • Ландшафтный парк, выполненный в виде огромной карты Мьянмы с уменьшенными копиями ее основных достопримечательностей 🏛️ — от знаменитой янгонской пагоды Шведагон до построек коренных жителей озера Инле.
  • Самый большой зоопарк Юго-Восточной Азии, а также сафари-парк и слоновий лагерь, где можно пообщаться с этими гигантскими животными.
  • Парк лекарственных растений, знакомящий с азами традиционной медицины Мьянмы.
  • Вечерняя прогулка 👣 по Парку поющих фонтанов, где можно покататься на лодочках по озеру и пройтись вдоль большого рукотворного водопада. Для тех, кто ищет уединения, здесь есть специальная дорожка в густых зарослях — идущие по ней слышат звуки ночных джунглей, которые реалистично доносятся из динамиков и создают полный «эффект присутствия».
  • Сверкающая золотом пагода Упатассанти («Защита от бедствий»), почти полная копия янгонского Шведагона, но полая и впечатляюще отделанная внутри. Около этой пагоды находится вольер со священными белыми слонами.
  • Копии четырех знаковых мест буддизма — Лумбини (место рождения Будды), Бодх-Гайя (место просветления), Сарнатх (место первой проповеди) и Кушинагар (место ухода Будды в паринирвану).

Путешествие в Пьинману
Для полного погружения в местную культуру мы отправимся в Пьинману — один из небольших провинциальных городков, вошедших в состав Нейпьидо. Прогуливаясь мимо маленьких лавочек, магазинчиков, аптек и чайных, вы прочувствуете аутентичную атмосферу азиатской деревушки. Я покажу модные караоке-клубы и объясню, как проходят традиционные «фэшн-шоу», проведу в мемориальный парк 🌳 и расскажу о подвигах генерала Аун Сана у его памятника. Вам откроется «настоящая» Мьянма, скрытая от глаз туристов.

Праздник живота
Ценителям гастрономической культуры Юго-Восточной Азии Нейпьидо точно придется по душе! Бирманская, шанская, тайская и китайская кухни 🥧, а также традиционные открытые недорогие кафе с барбекю, жареным рисом, свежевыжатым соком и алкогольными напитками очаруют любого. На рынках Тапигон и Мьома можно найти ресторанчик на любой вкус, и посидеть с кружкой пива, глядя на оживленную площадь с торговыми рядами. А в современных комплексах Junction и Capital с магазинами, супермаркетами и кафе, выпить 🍹 кофе, купить продукты и сувениры 🎁.

Организационные детали

  • Экскурсия также может быть однодневной (сокращенная программа)
  • Аренда транспорта оплачивается отдельно. Стоимость зависит от продолжительности экскурсии 🧭, вместимости автомобиля и класса транспортного средства.
  • На территории пагод нужно снимать обувь (носки тоже). У мужчин должны быть брюки длиной ниже колен, а у женщин, помимо длинных юбок, должны быть прикрыты плечи.
  • Входные билеты 🎫 не входят в стоимость и приобретаются по желанию. Билеты в ландшафтный парк и в зоопарк — по $10, в музей 🖼 драгоценных камней — $7, в Национальный музей — 5 тысяч кьят, в парк поющих фонтанов — 1 тысяча кьят. Посещение музея вооруженных сил, парка лекарственных растений, пагоды Упатассанти и других буддийских мест — бесплатно.
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице
Нейпьидо: 2 дня в новой столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петр
Петр
Меня зовут Петр. Живу в Янгоне с 2008 года. За свою жизнь побывал во многих странах мира, но приехав в Мьянму, понял, что я нашел то, что искал. Не потому, что люди здесь лучше или погода теплее. Просто кому-то нравится кислое, кому-то сладкое, а кому-то острое — и человек вряд ли сможет объяснить, почему у него такой вкус. Мьянма и я — это абсолютно та же история. Здесь основное направление моей работы — консалтинг. Кроме того, я опубликовал несколько десятков статей в российских СМИ о стране, где я живу, в том числе — о ее политике, экономике, культуре и истории. В 2014 году вышла в свет моя книга не о туристических мьянманских красотах (об этом много написано в Интернете), а о том, как живут обычные граждане этой очень интересной для меня страны.
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