Что вас ожидает

Карта города

Нейпьидо — это жилые поселки с четким разделением по уровням проживающих в них чиновников. Вы увидите масштабный парламентский комплекс и резиденцию главы государства, представительские центры, здания министерств и ведомств, гостиничные зоны. Здания Нейпьидо малоэтажные, приземистые, но массивные и величественные — архитектура многих из них напоминает сталинский ампир, сдобренный азиатской спецификой. Чтобы в полной мере составить портрет «места, где живет король», одних суток будет мало. За два дня вы увидите и визитные карточки столицы ⭐️, и ее секретные уголки. Услышите удивительные истории 📖 о местных и насладитесь живописными панорамами. В нашей программе:

Величественный парламентский комплекс , к которому мы проедем по знаменитой 12-полосной бетонке, а также новые жилые кварталы и здания министерств.

, к которому мы проедем по знаменитой 12-полосной бетонке, а также новые жилые кварталы и здания министерств. Национальный музей , занимающий 14 гектаров, где размещена уникальная экспозиция по истории и культуре Мьянмы — интерактивный комплекс нового тысячелетия.

, занимающий 14 гектаров, где размещена уникальная экспозиция по истории и культуре Мьянмы — интерактивный комплекс нового тысячелетия. Музей драгоценных камней , поражающий великолепием отделки и эксклюзивностью коллекции редких минералов.

, поражающий великолепием отделки и эксклюзивностью коллекции редких минералов. Огромный комплекс Музея вооруженных сил с историческими экспонатами королевских времен и большим собранием военной техники и вооружения.

с историческими экспонатами королевских времен и большим собранием военной техники и вооружения. Ландшафтный парк , выполненный в виде огромной карты Мьянмы с уменьшенными копиями ее основных достопримечательностей 🏛️ — от знаменитой янгонской пагоды Шведагон до построек коренных жителей озера Инле.

, выполненный в виде огромной карты Мьянмы с уменьшенными копиями ее основных достопримечательностей 🏛️ — от знаменитой янгонской пагоды Шведагон до построек коренных жителей озера Инле. Самый большой зоопарк Юго-Восточной Азии , а также сафари-парк и слоновий лагерь, где можно пообщаться с этими гигантскими животными.

, а также сафари-парк и слоновий лагерь, где можно пообщаться с этими гигантскими животными. Парк лекарственных растений , знакомящий с азами традиционной медицины Мьянмы.

, знакомящий с азами традиционной медицины Мьянмы. Вечерняя прогулка 👣 по Парку поющих фонтанов , где можно покататься на лодочках по озеру и пройтись вдоль большого рукотворного водопада. Для тех, кто ищет уединения, здесь есть специальная дорожка в густых зарослях — идущие по ней слышат звуки ночных джунглей, которые реалистично доносятся из динамиков и создают полный «эффект присутствия».

, где можно покататься на лодочках по озеру и пройтись вдоль большого рукотворного водопада. Для тех, кто ищет уединения, здесь есть специальная дорожка в густых зарослях — идущие по ней слышат звуки ночных джунглей, которые реалистично доносятся из динамиков и создают полный «эффект присутствия». Сверкающая золотом пагода Упатассанти («Защита от бедствий»), почти полная копия янгонского Шведагона, но полая и впечатляюще отделанная внутри. Около этой пагоды находится вольер со священными белыми слонами.

(«Защита от бедствий»), почти полная копия янгонского Шведагона, но полая и впечатляюще отделанная внутри. Около этой пагоды находится вольер со священными белыми слонами. Копии четырех знаковых мест буддизма — Лумбини (место рождения Будды), Бодх-Гайя (место просветления), Сарнатх (место первой проповеди) и Кушинагар (место ухода Будды в паринирвану).

Путешествие в Пьинману

Для полного погружения в местную культуру мы отправимся в Пьинману — один из небольших провинциальных городков, вошедших в состав Нейпьидо. Прогуливаясь мимо маленьких лавочек, магазинчиков, аптек и чайных, вы прочувствуете аутентичную атмосферу азиатской деревушки. Я покажу модные караоке-клубы и объясню, как проходят традиционные «фэшн-шоу», проведу в мемориальный парк 🌳 и расскажу о подвигах генерала Аун Сана у его памятника. Вам откроется «настоящая» Мьянма, скрытая от глаз туристов.

Праздник живота

Ценителям гастрономической культуры Юго-Восточной Азии Нейпьидо точно придется по душе! Бирманская, шанская, тайская и китайская кухни 🥧, а также традиционные открытые недорогие кафе с барбекю, жареным рисом, свежевыжатым соком и алкогольными напитками очаруют любого. На рынках Тапигон и Мьома можно найти ресторанчик на любой вкус, и посидеть с кружкой пива, глядя на оживленную площадь с торговыми рядами. А в современных комплексах Junction и Capital с магазинами, супермаркетами и кафе, выпить 🍹 кофе, купить продукты и сувениры 🎁.

Организационные детали