Все экскурсии в Янгоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Янгоне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Янгоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мьянме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€120
за 1-5 чел.
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Побывать в самых ярких уголках города, познакомиться с его историей и понять, какие они, мьянманцы
Последние отзывы «Экскурсии Янгона»
- ТТатьяна18 февраля 2020В Янгоне у нас был всего 1 день. Мы хотели провести его максимально полезно и информативно, поэтому обратились к Петру. Встретились с ним в 9 утра в отеле и пошли исследовать город. Без его помощи не увидели бы и не узнали бы и 10% того, что рассказал нам он. Например, не узнали бы, что в нашем отеле есть отличный супермаркет. Петр отлично разбирается в истории и культуре Мьянмы. Лучше экскурсовода и не найти. За пару часов мы посетили китайский храм, церкви, включая армянскую, прошли мимо мечетей и индуисткого храма, увидели колониальные здания, торговые улочки, передохнули в баре при одном из самых респектабельных отелей, посетили Лежачего Будду и восхитились чудесным Шведагоном. Спасибо за то, что помогли нам лучше понять Мьянму и влюбиться в эту страну!
- ССтепан18 января 2020Хорошая экскурсия, интересный маршрут, рекомендую.
- ООльга27 декабря 2019Знакомство и прогулка с Петром стали замечательным завершением нашего путешествия по Мьянме. Без этого так и уехали бы белым листом:-) Очень интересный человек, неравнодушный к месту, в котором живет и которое знает. Янгон прекрасен! За что спасибо Петру! Оля и Оля