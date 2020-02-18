Т Татьяна 5

В Янгоне у нас был всего 1 день. Мы хотели провести его максимально полезно и информативно, поэтому обратились к Петру. Встретились с ним в 9 утра в отеле и пошли исследовать город. Без его помощи не увидели бы и не узнали бы и 10% того, что рассказал нам он. Например, не узнали бы, что в нашем отеле есть отличный супермаркет. Петр отлично разбирается в истории и культуре Мьянмы. Лучше экскурсовода и не найти. За пару часов мы посетили китайский храм, церкви, включая армянскую, прошли мимо мечетей и индуисткого храма, увидели колониальные здания, торговые улочки, передохнули в баре при одном из самых респектабельных отелей, посетили Лежачего Будду и восхитились чудесным Шведагоном. Спасибо за то, что помогли нам лучше понять Мьянму и влюбиться в эту страну!