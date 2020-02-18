6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🏤 История и архитектура Янгона

Вы рассмотрите комплекс зданий Верховного Суда — канонический образец британского колониального стиля эпохи королевы Виктории — и узнаете о нетрадиционных инженерных решениях. Оцените степень глобализации архитектурной мысли 20 века на примере Янгонской фондовой биржи. Увидите, как отразился рост национального самосознания бирманцев на оформлении Сити-холла. На улице Пансодан я познакомлю вас с сооружениями 30-х годов 20 века, демонстрирующими мощь империи и непоколебимость владычества колониализма. Вы увидите здания с элементами ар-деко и самый «модерновый» дом в предвоенном Рангуне, а затем перейдете к застройке начала 20 века, как в русских провинциальных городах. Не обойдем вниманием и отель Стрэнд с сохранившимся духом викторианской Англии. Вы узнаете о его основателях и известных постояльцах, среди которых был Пьер Карден, Оливер Стоун, Дэвид Рокфеллер, Мик Джаггер, Редьярд Киплинг, Соммерсет Моэм и другие знаменитости.

📰 Колорит торговых и деловых кварталов

Торговая улица Швебонта погрузит вас в историю о последнем падишахе Империи Великих Моголов, Бахадуре Шахе II Зафаре, высланном в Рангун вместе со своей свитой. Многие владельцы местных лавочек до сих пор гордятся, что в их жилах течет кровь знатных родов. Здесь вы узнаете и о неформальной уличной бирже, где совершаются крупные сделки купли-продажи драгоценных камней. В деловом квартале, в окружении старых зданий, перед вами предстанет вереница столиков, за которыми работают юристы с «джентльменским набором» из гербовой бумаги, допотопными печатными машинками и печатями, а рядом возвышаются кубы из денежных пачек, которые пересчитывают прямо на улице. Отдельное внимание уделим реке Янгон, благодаря которой одноименный город является морским портом. Я расскажу о ее значении для всей Мьянмы и предании о затонувшем здесь в 17 веке колоколе.

Аутентичные изделия, уличные рынки и гастрономия

🏺 За фасадом Боджок-маркета вам откроется мир предметов древности, вышедших из обращения денежных купюр, старинных монет и медалей. В ювелирных рядах вы найдете изделия из всемирно известных мьянманских драгоценностей. И оцените разнообразие аутентичных сувениров: расшитый гобелен, лаковые шкатулки, поделки из ценных пород дерева, работы местных художников и элементы национальной одежды. А чуть позже я отведу вас на Улицу плетеных половиков , где продают мягкие натуральные коврики, непременный атрибут жизни любого мьянманца.

вам откроется мир предметов древности, вышедших из обращения денежных купюр, старинных монет и медалей. В ювелирных рядах вы найдете изделия из всемирно известных мьянманских драгоценностей. И оцените разнообразие аутентичных сувениров: расшитый гобелен, лаковые шкатулки, поделки из ценных пород дерева, работы местных художников и элементы национальной одежды. А чуть позже я отведу вас на , где продают мягкие натуральные коврики, непременный атрибут жизни любого мьянманца. 🏪 На улице Аноратха я расскажу о специфике сливочного масла, помогу отыскать джем из Верхней Мьянмы или самодельные чипсы из картофеля. На вечернем уличном рынке вы узнаете о корнях привычки янгонских хозяек покупать продукты только «на сегодня» и сможете составить представление о типичном столе местных. В янгонском супермаркете я подскажу, что можно купить только здесь — например, наборы для приготовления традиционного бирманского салата из чайных листьев (Мьянма — единственная страна, где чай еще и едят) и порошок из коры дерева «танакха». Кроме того, я расскажу о кофе, экспортируемом во многие страны мира, и посвящу в подробности традиционного самогона — вы узнаете, что пьют шаны, качины и лису, какое снадобье вывозят цистернами в Китай и от какой водки на следующее утро не болит голова.

я расскажу о специфике сливочного масла, помогу отыскать джем из Верхней Мьянмы или самодельные чипсы из картофеля. На вы узнаете о корнях привычки янгонских хозяек покупать продукты только «на сегодня» и сможете составить представление о типичном столе местных. В янгонском я подскажу, что можно купить только здесь — например, наборы для приготовления традиционного бирманского салата из чайных листьев (Мьянма — единственная страна, где чай еще и едят) и порошок из коры дерева «танакха». Кроме того, я расскажу о кофе, экспортируемом во многие страны мира, и посвящу в подробности традиционного самогона — вы узнаете, что пьют шаны, качины и лису, какое снадобье вывозят цистернами в Китай и от какой водки на следующее утро не болит голова. 🍲 В «Rangoon Tea House» — кроме традиционного бирманского чая с молоком — вы сможете попробовать рыбный суп мохинга, лепешку «палата», салат из ферментированных чайных листьев и разные виды лапши. Также по пути заглянем в сетевое кафе «Lucky Seven» с мьянманским фастфудом, который вопреки повсеместному определению здесь не означает вредную пищу.

Религиозная и этническая мозаика города

🕉 В индуистском храме Shri Kali , осматривая скульптурные изображения и фигуры, вы узнаете о культе богини Кали, познакомитесь с индуистскими сюжетами и символикой ритуала кормления голубей.

, осматривая скульптурные изображения и фигуры, вы узнаете о культе богини Кали, познакомитесь с индуистскими сюжетами и символикой ритуала кормления голубей. 🕎 Возле синагоги Musmeah Yeshua поговорим о знаменитых еврейских торговцах и промышленниках, которые возвели в 19 веке настоящий памятник. А небольшая фотовыставка станет поводом поговорить о теплых отношениях между Бирмой и Израилем, основанными в один год.

поговорим о знаменитых еврейских торговцах и промышленниках, которые возвели в 19 веке настоящий памятник. А небольшая фотовыставка станет поводом поговорить о теплых отношениях между Бирмой и Израилем, основанными в один год. ☦ У старейшего здания христианской церкви в Янгоне поговорим об армянской диаспоре. Вы узнаете, чем прославились на территории нынешней Бирмы ее представители и какой вклад в облик города внесли дома рангунских армян.

в Янгоне поговорим об армянской диаспоре. Вы узнаете, чем прославились на территории нынешней Бирмы ее представители и какой вклад в облик города внесли дома рангунских армян. ☪ Кроме того, на центральной площади — символе мьянманской толерантности веротерпимости — вы осмотрите баптистскую церковь Св. Эммануила и красивую бенгальскую мечеть . А также увидите суннитскую мечеть с двумя изящными минаретами (Surti Sunni Jamah).

. А также увидите с двумя изящными минаретами (Surti Sunni Jamah). ☸ На территории пагоды Суле, старейшей буддистской пагоды страны, вы услышите легенды о ее основании в 5 веке до н.э. и короле Богатене, познакомитесь с изображениями знаменитых магов прошлого и панно, иллюстрирующем «восемь великих побед Будды». А в пагоде Ботатхаун вас будут ждать предания о братьях-торговцах и важной реликвии храма — волосе Будды.

📜 Другие «изюминки»

Чтобы у вас сложилось полное впечатление о городе, вы также посетите парк Маха Бандула — одно из любимых мест отдыха янгонцев. Побываете на развале старых книг, куда янгонцы приносят ненужные издания или даже целые библиотеки в надежде хоть что-то заработать. А любителей старых фолиантов я отведу в местные букинистические магазины, где порой можно отыскать настоящую жемчужину. Кроме того, заглянем на выставку фотографий старого Янгона, где вы познакомитесь с обликом и жизнью Рангуна в 19-20 веках, действующими лицами той эпохи и увидите кадры с визитами высокопоставленных иностранных гостей, на одном из которых Хрущев с упоением лупит в традиционный бирманский барабан.

📮 Отправить открытку из Мьянмы

В программе также будет здание главпочтамта, где работал почтовым клерком молодой человек, вошедший позже в историю как генерал Не Вин, державший страну под своим жестким контролем на протяжении более четверти века. У входа вы сможете купить открытку с видами Мьянмы или Янгона и сразу же опустить ее в почтовый ящик — в Россию такая открытка с настоящей мьянманской маркой и оригинальным мьянманским штемпелем, обычно приходит спустя 3-4 недели после отправки. (Стоимость открытки — 200 кьят, почтовой марки — 500 кьят).