6 отзывов оставили туристы

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Колониальный Янгон: взгляд изнутри

Побывать в самых ярких уголках города, познакомиться с его историей и понять, какие они, мьянманцы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 5 человек
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От 120 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Петр
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
Петр – Гид в Янгоне
Из всех мегаполисов Юго-Восточной Азии Янгон лучше других сберег облик британского колониального города, ведь Мьянма долгое время находилась в самоизоляции, а масштабного строительства не велось.

Здесь витает дух викторианской Англии, жива память о последнем правителе Великих Моголов, а религиозные памятники самых разных конфессий составляют красочную мозаику народов и диаспор.

Местные не только пьют, но и едят чай, знают толк в самогоне, настоенном на насекомых, юристы за столиками на улицах чинно подписывают гербовые бланки, а возле древних пагод сидят хироманты и астрологи.

Приглашаю вас на встречу с этим удивительным миром!
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри

Что вас ожидает

🏤 История и архитектура Янгона
Вы рассмотрите комплекс зданий Верховного Суда — канонический образец британского колониального стиля эпохи королевы Виктории — и узнаете о нетрадиционных инженерных решениях. Оцените степень глобализации архитектурной мысли 20 века на примере Янгонской фондовой биржи. Увидите, как отразился рост национального самосознания бирманцев на оформлении Сити-холла. На улице Пансодан я познакомлю вас с сооружениями 30-х годов 20 века, демонстрирующими мощь империи и непоколебимость владычества колониализма. Вы увидите здания с элементами ар-деко и самый «модерновый» дом в предвоенном Рангуне, а затем перейдете к застройке начала 20 века, как в русских провинциальных городах. Не обойдем вниманием и отель Стрэнд с сохранившимся духом викторианской Англии. Вы узнаете о его основателях и известных постояльцах, среди которых был Пьер Карден, Оливер Стоун, Дэвид Рокфеллер, Мик Джаггер, Редьярд Киплинг, Соммерсет Моэм и другие знаменитости.

📰 Колорит торговых и деловых кварталов
Торговая улица Швебонта погрузит вас в историю о последнем падишахе Империи Великих Моголов, Бахадуре Шахе II Зафаре, высланном в Рангун вместе со своей свитой. Многие владельцы местных лавочек до сих пор гордятся, что в их жилах течет кровь знатных родов. Здесь вы узнаете и о неформальной уличной бирже, где совершаются крупные сделки купли-продажи драгоценных камней. В деловом квартале, в окружении старых зданий, перед вами предстанет вереница столиков, за которыми работают юристы с «джентльменским набором» из гербовой бумаги, допотопными печатными машинками и печатями, а рядом возвышаются кубы из денежных пачек, которые пересчитывают прямо на улице. Отдельное внимание уделим реке Янгон, благодаря которой одноименный город является морским портом. Я расскажу о ее значении для всей Мьянмы и предании о затонувшем здесь в 17 веке колоколе.

Аутентичные изделия, уличные рынки и гастрономия

  • 🏺 За фасадом Боджок-маркета вам откроется мир предметов древности, вышедших из обращения денежных купюр, старинных монет и медалей. В ювелирных рядах вы найдете изделия из всемирно известных мьянманских драгоценностей. И оцените разнообразие аутентичных сувениров: расшитый гобелен, лаковые шкатулки, поделки из ценных пород дерева, работы местных художников и элементы национальной одежды. А чуть позже я отведу вас на Улицу плетеных половиков, где продают мягкие натуральные коврики, непременный атрибут жизни любого мьянманца.
  • 🏪 На улице Аноратха я расскажу о специфике сливочного масла, помогу отыскать джем из Верхней Мьянмы или самодельные чипсы из картофеля. На вечернем уличном рынке вы узнаете о корнях привычки янгонских хозяек покупать продукты только «на сегодня» и сможете составить представление о типичном столе местных. В янгонском супермаркете я подскажу, что можно купить только здесь — например, наборы для приготовления традиционного бирманского салата из чайных листьев (Мьянма — единственная страна, где чай еще и едят) и порошок из коры дерева «танакха». Кроме того, я расскажу о кофе, экспортируемом во многие страны мира, и посвящу в подробности традиционного самогона — вы узнаете, что пьют шаны, качины и лису, какое снадобье вывозят цистернами в Китай и от какой водки на следующее утро не болит голова.
  • 🍲 В «Rangoon Tea House» — кроме традиционного бирманского чая с молоком — вы сможете попробовать рыбный суп мохинга, лепешку «палата», салат из ферментированных чайных листьев и разные виды лапши. Также по пути заглянем в сетевое кафе «Lucky Seven» с мьянманским фастфудом, который вопреки повсеместному определению здесь не означает вредную пищу.

Религиозная и этническая мозаика города

  • 🕉 В индуистском храме Shri Kali, осматривая скульптурные изображения и фигуры, вы узнаете о культе богини Кали, познакомитесь с индуистскими сюжетами и символикой ритуала кормления голубей.
  • 🕎 Возле синагоги Musmeah Yeshua поговорим о знаменитых еврейских торговцах и промышленниках, которые возвели в 19 веке настоящий памятник. А небольшая фотовыставка станет поводом поговорить о теплых отношениях между Бирмой и Израилем, основанными в один год.
  • ☦ У старейшего здания христианской церкви в Янгоне поговорим об армянской диаспоре. Вы узнаете, чем прославились на территории нынешней Бирмы ее представители и какой вклад в облик города внесли дома рангунских армян.
  • ☪ Кроме того, на центральной площади — символе мьянманской толерантности веротерпимости — вы осмотрите баптистскую церковь Св. Эммануила и красивую бенгальскую мечеть. А также увидите суннитскую мечеть с двумя изящными минаретами (Surti Sunni Jamah).
  • ☸ На территории пагоды Суле, старейшей буддистской пагоды страны, вы услышите легенды о ее основании в 5 веке до н.э. и короле Богатене, познакомитесь с изображениями знаменитых магов прошлого и панно, иллюстрирующем «восемь великих побед Будды». А в пагоде Ботатхаун вас будут ждать предания о братьях-торговцах и важной реликвии храма — волосе Будды.

📜 Другие «изюминки»
Чтобы у вас сложилось полное впечатление о городе, вы также посетите парк Маха Бандула — одно из любимых мест отдыха янгонцев. Побываете на развале старых книг, куда янгонцы приносят ненужные издания или даже целые библиотеки в надежде хоть что-то заработать. А любителей старых фолиантов я отведу в местные букинистические магазины, где порой можно отыскать настоящую жемчужину. Кроме того, заглянем на выставку фотографий старого Янгона, где вы познакомитесь с обликом и жизнью Рангуна в 19-20 веках, действующими лицами той эпохи и увидите кадры с визитами высокопоставленных иностранных гостей, на одном из которых Хрущев с упоением лупит в традиционный бирманский барабан.

📮 Отправить открытку из Мьянмы
В программе также будет здание главпочтамта, где работал почтовым клерком молодой человек, вошедший позже в историю как генерал Не Вин, державший страну под своим жестким контролем на протяжении более четверти века. У входа вы сможете купить открытку с видами Мьянмы или Янгона и сразу же опустить ее в почтовый ящик — в Россию такая открытка с настоящей мьянманской маркой и оригинальным мьянманским штемпелем, обычно приходит спустя 3-4 недели после отправки. (Стоимость открытки — 200 кьят, почтовой марки — 500 кьят).

Организационные детали

  • На экскурсии вас будет сопровождать лицензированный гид
  • Наиболее оптимальное начало пешеходного тура — около 9-10 часов утра (в это время еще не жарко). Ориентировочная продолжительность тура — 4-5 часов. Протяженность маршрута — около 7 километров.
  • При желании можно разнообразить прогулку с учетом ваших вкусов и жизненного опыта
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри
Колониальный Янгон: взгляд изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петр
Петр
Меня зовут Петр. Живу в Янгоне с 2008 года. За свою жизнь побывал во многих странах мира, но приехав в Мьянму, понял, что я нашел то, что искал. Не потому, что люди здесь лучше или погода теплее. Просто кому-то нравится кислое, кому-то сладкое, а кому-то острое — и человек вряд ли сможет объяснить, почему у него такой вкус. Мьянма и я — это абсолютно та же история. Здесь основное направление моей работы — консалтинг. Кроме того, я опубликовал несколько десятков статей в российских СМИ о стране, где я живу, в том числе — о ее политике, экономике, культуре и истории. В 2014 году вышла в свет моя книга не о туристических мьянманских красотах (об этом много написано в Интернете), а о том, как живут обычные граждане этой очень интересной для меня страны.
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6 отзывов оставили туристы

18 февраля 2020
В Янгоне у нас был всего 1 день. Мы хотели провести его максимально полезно и информативно, поэтому обратились к Петру. Встретились с ним в 9 утра в отеле и пошли исследовать город. Без его помощи не увидели бы и не узнали бы и 10% того, что рассказал нам он. Например, не узнали бы, что в нашем отеле есть отличный супермаркет. Петр отлично разбирается в истории и культуре Мьянмы. Лучше экскурсовода и не найти! За пару часов мы посетили китайский храм, церкви, включая армянскую, прошли мимо мечетей и индуисткого храма, увидели колониальные здания, торговые улочки, передохнули в баре при одном из самых респектабельных отелей, посетили Лежачего Будду и восхитились чудесным Шведагоном. Спасибо за то, что помогли нам лучше понять Мьянму и влюбиться в эту страну!
18 января 2020
Хорошая экскурсия, интересный маршрут, рекомендую.
27 декабря 2019
Знакомство и прогулка с Петром стали замечательным завершением нашего путешествия по Мьянме. Без этого так и уехали бы белым листом :-) Очень интересный человек, неравнодушный к месту, в котором живет и которое знает. Янгон прекрасен! За что спасибо Петру! Оля и Оля
3 апреля 2019
Петр очень знающий гид. Образованный человек и великолепный рассказчик. Мы посмотрели все, что запланировали. Очень рекомендую его. Думаю всем будет интересно провести с ним экскурсию.
29 марта 2019
Привет всем. За годы самостоятельных путешествий впервые воспользовались профессиональной экскурсией. Зацепило лёгкость подачи исторических фактов "вкусным" русским языком. О сделанном выборе не пожалели. Наша встреча произошла, когда мы уже успели влюбиться в Мьянму и были покорены гостеприимством местных жителей. Петр оказался не только прекрасным эрудированным рассказчиком, но и весьма комфортным человеком. Через несколько минут общения возникло чувство, что мы давно знакомы. Если я когда-нибудь преодолению внутренний барьер и зарегистрируюсь в Фейсбуке, надеюсь, что Петр пустит меня на свою страничку. Уверены в Мьянме были не последний раз, уже начали продумывать возможности снова вернуться. И Петр внёс весомую лепту, чтобы это желание окончательно оформилось. Низкий поклон и всех благ.
6 февраля 2019
Петр прекрасный рассказчик и любопытный местный житель, который с удовольствием делится своими наблюдениями с туристами. В жизни он оказался эрудированным проводником, который прекрасно зная историю страны, превращает сухие факты в забавные байки. Пять часов пролетели незаметно, спасибо за эту чудесную прогулку!

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