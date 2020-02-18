6 отзывов оставили туристы

🏤 История и архитектура Янгона
Вы рассмотрите комплекс зданий Верховного Суда — канонический образец британского колониального стиля эпохи королевы Виктории — и узнаете о нетрадиционных инженерных решениях. Оцените степень глобализации архитектурной мысли 20 века на примере Янгонской фондовой биржи. Увидите, как отразился рост национального самосознания бирманцев на оформлении Сити-холла. На улице Пансодан я познакомлю вас с сооружениями 30-х годов 20 века, демонстрирующими мощь империи и непоколебимость владычества колониализма. Вы увидите здания с элементами ар-деко и самый «модерновый» дом в предвоенном Рангуне, а затем перейдете к застройке начала 20 века, как в русских провинциальных городах. Не обойдем вниманием и отель Стрэнд с сохранившимся духом викторианской Англии. Вы узнаете о его основателях и известных постояльцах, среди которых был Пьер Карден, Оливер Стоун, Дэвид Рокфеллер, Мик Джаггер, Редьярд Киплинг, Соммерсет Моэм и другие знаменитости.
📰 Колорит торговых и деловых кварталов
Торговая улица Швебонта погрузит вас в историю о последнем падишахе Империи Великих Моголов, Бахадуре Шахе II Зафаре, высланном в Рангун вместе со своей свитой. Многие владельцы местных лавочек до сих пор гордятся, что в их жилах течет кровь знатных родов. Здесь вы узнаете и о неформальной уличной бирже, где совершаются крупные сделки купли-продажи драгоценных камней. В деловом квартале, в окружении старых зданий, перед вами предстанет вереница столиков, за которыми работают юристы с «джентльменским набором» из гербовой бумаги, допотопными печатными машинками и печатями, а рядом возвышаются кубы из денежных пачек, которые пересчитывают прямо на улице. Отдельное внимание уделим реке Янгон, благодаря которой одноименный город является морским портом. Я расскажу о ее значении для всей Мьянмы и предании о затонувшем здесь в 17 веке колоколе.
Аутентичные изделия, уличные рынки и гастрономия
Религиозная и этническая мозаика города
📜 Другие «изюминки»
Чтобы у вас сложилось полное впечатление о городе, вы также посетите парк Маха Бандула — одно из любимых мест отдыха янгонцев. Побываете на развале старых книг, куда янгонцы приносят ненужные издания или даже целые библиотеки в надежде хоть что-то заработать. А любителей старых фолиантов я отведу в местные букинистические магазины, где порой можно отыскать настоящую жемчужину. Кроме того, заглянем на выставку фотографий старого Янгона, где вы познакомитесь с обликом и жизнью Рангуна в 19-20 веках, действующими лицами той эпохи и увидите кадры с визитами высокопоставленных иностранных гостей, на одном из которых Хрущев с упоением лупит в традиционный бирманский барабан.
📮 Отправить открытку из Мьянмы
В программе также будет здание главпочтамта, где работал почтовым клерком молодой человек, вошедший позже в историю как генерал Не Вин, державший страну под своим жестким контролем на протяжении более четверти века. У входа вы сможете купить открытку с видами Мьянмы или Янгона и сразу же опустить ее в почтовый ящик — в Россию такая открытка с настоящей мьянманской маркой и оригинальным мьянманским штемпелем, обычно приходит спустя 3-4 недели после отправки. (Стоимость открытки — 200 кьят, почтовой марки — 500 кьят).