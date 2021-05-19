Полезная информация о Катима-Мулило
Что нужно знать о Катима-Мулило: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Катима-Мулило
05:2103
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇦 Намибия
|Название города
|Катима-Мулило
|По-английски
|Katima Mulilo
|Столица региона
|Катима-Мулило является столицей региона
|Население города
|25 027 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Windhoek
|Средняя высота
|946 м. от уровня моря