Увидеть, как океан сливается с пустыней, сфотографировать фламинго и прокатиться на квадроциклах
Устроим пикник с видом на Атлантический океан, отправимся в сафари по природному парку, попробуем знаменитый на всю Африку яблочный пирог и заглянем в гости к жителям племён Химба.
Описание
Организационные детали
Гражданам РФ для туристических поездок сроком до 90 дней виза не нужна, она получается бесплатно в аэропорту Виндхука.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Африку
Встречаемся в аэропорту города Виндхук и отправимся в отель. После заселения и отдыха прогуляемся по столице, а вечером насладимся традиционным приветственным ужином.
Национальный парк Намиб-Науклуфт
После завтрака разместимся в машинах и начнём путешествие по песчаным дюнам самой древней пустыни Намиб. По дороге полюбуемся инопланетными пейзажами, переливающимися золотом.
Заедем на бывшую ферму по разведению овец, где ныне располагается уютная кофейня. Попробуем знаменитый на всю страну яблочный пирог и прогуляемся среди заброшенных автомобилей, утопающих в песке среди огромных кактусов и пальм. Пофотографируемся в постапокалиптических пейзажах и поедем дальше.
Остановимся в элегантном лодже у крупнейшего в Африке национального парка Намиб-Науклуфт: его площадь превышает Швейцарию! Жемчужина парка — глиняное плато Соссусфлей с ярко-красным песком, будто окрашенным закатными лучами солнца. Необычным цветом дюны обязаны наличию в песке большого количества железа.
Вечером поднимемся на Дюну № 45 и увидим, как меняются оттенки красного и какой удивительный ансамбль образуют пески с ярко-синим небом.
«Мёртвое болото» и каньон Сесрием
Позавтракаем и отправимся на «Мёртвое болото» — высохшее озеро Девлей. Из песчаного дна тянутся скрюченные стволы верблюжей акации, чьи чёрные лапы контрастируют с песками розового, золотого и красных оттенков.
Покажется, будто мы оказались вдали от Земли, где-то на просторах Марса или другой неизведанной планеты. Здесь проходили съёмки триллера «Клетка» с Дженнифер Лопес. Для создания причудливых миров режиссёру не понадобились искусственные декорации — природа сама создала удивительные локации.
Дальше посетим каньон Сесрием, что в переводе означает «шесть ремней». Необычное название связано с легендой: именно столько ремней местные использовали, чтобы добыть воду со дна каньона. Насладимся спокойными песчаными пейзажами и дойдём до самой узкой части Сесриема: высокие скалы из осадочных пород образуют проход, напоминающий портал.
На ночь останемся в пустыне, но со всеми удобствами: мягкие кровати, горячий душ и захватывающий вид уходящее за пески закатное солнце в «Namib Dune Star Camp».
Прогулка по городу Свакопмунд
Вернёмся с Марса обратно на Землю и посетим курортный город Свакопмунд, чтобы пройтись по улочкам в баварском стиле. Да, мы всё ещё в Намибии: причина необычной атмосферы кроется в истории городка, некогда бывшего немецкой колонией. Влияние Германии сохранилось в названии улиц, языке, на котором до сих пор разговаривают местные, и в архитектуры.
После неспешной прогулки добавим щепотку экстрима — с ветерком прокатимся по песчаным дюнам на квадроциклах. Вечером насладимся ужином с морепродуктами в ресторане.
Ночь под шум моря проведём в отеле в самом центре города.
Морское путешествие, покатушки на внедорожниках и пикник на пляже
Позавтракаем и отправимся в портовый город Уолфиш-Бей. Взойдём на борт и начнём морское приключение: проплывём мимо устричной фермы, увидим маяк на Пеликан-Пойнт. Гвозди программы — морские котики, так и норовящие запрыгнуть в лодку. Наслаждаться захватывающими видами будем с бокалом шампанского.
После обеда посетим Сандвич-Харбор. Вы окажетесь в удивительном месте, где море сталкивается с пустыней. Прокатимся по дюнам на внедорожниках и с вершины бархана полюбуемся океаном, будто волшебным оазисом, внезапно появившимся среди бесконечных песков.
Увидим розовых фламинго, облюбовавших небольшие водоёмы на Сандвич-Харбор, сделаем эффектные фотографии и устроим пикник на пляже с видом на Атлантический океан.
Вечером вернёмся в отель.
Дамараленд и массив Спицкопп
Утро в вашем распоряжении: вы можете прогуляться по городу, отправиться на рыбалку или полетать на самолёте над дюнами и океаном.
Покидаем Свакопмунд и держим курс на Дамараленд, известный на всю Африку геологическими образованиями, возраст которых доходит до сотен миллионов лет! Посетим горный массив Спицкопп, где посреди пустыни выросли гранитные пики, возвышающиеся на высоту 700 метров.
Прогуляемся среди скал, рассмотрим следы наскальной живописи и доберёмся до самого фотогеничного места — каменного моста, соединяющего два массива и образующего арку. Сделаем эффектные кадры на закате, а затем отправимся на ужин с панорамным видом на скалы.
Парк Этоша и наблюдение за животными
Продолжаем путешествие по Африке и направимся в парк Этоша. По пути заедем в деревню бушменов, чтобы познакомится с бытом и культурой коренного населения и погостить у жителей племён Химба — последнего кочевого народа Намибии.
Доберёмся до природного заповедника Этош, где понаблюдаем за животными в естественной среде обитания: здесь можно встретить слонов, львов, леопардов и носорогов.
На ночь становимся в лодже рядом с парком. Желающие смогут продолжить изучать флору и фауну самостоятельно.
Финальный гейм-драйв
Позавтракаем в завораживающим видом и совершим гейм-драйв — прокатимся по природному парку в открытой машине, наблюдая за обитателями Этоша.
Поужинаем в ресторане «Joe’s Beerhouse», где вы сможете попробовать местные деликатесы: филе крокодила или стейк из зебры.
Отъезд
После завтрака поедем в аэропорт Виндхука.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Виндхука, время встречи зависит от прибытия вашего рейсаЗавершение: Аэропорт Виндхука
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.