После завтрака разместимся в машинах и начнём путешествие по песчаным дюнам самой древней пустыни Намиб. По дороге полюбуемся инопланетными пейзажами, переливающимися золотом.

Заедем на бывшую ферму по разведению овец, где ныне располагается уютная кофейня. Попробуем знаменитый на всю страну яблочный пирог и прогуляемся среди заброшенных автомобилей, утопающих в песке среди огромных кактусов и пальм. Пофотографируемся в постапокалиптических пейзажах и поедем дальше.

Остановимся в элегантном лодже у крупнейшего в Африке национального парка Намиб-Науклуфт: его площадь превышает Швейцарию! Жемчужина парка — глиняное плато Соссусфлей с ярко-красным песком, будто окрашенным закатными лучами солнца. Необычным цветом дюны обязаны наличию в песке большого количества железа.

Вечером поднимемся на Дюну № 45 и увидим, как меняются оттенки красного и какой удивительный ансамбль образуют пески с ярко-синим небом.