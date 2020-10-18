Как добраться до Бхадрапура на самолёте

В Бхадрапуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bhadrapur Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бхадрапура

Бхадрапур BDP Bhadrapur Airport

Самые дешёвые билеты в Бхадрапур из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇳🇵 Катманду 8 690 45м из 🇸🇦 Джидды 53 818 20ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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