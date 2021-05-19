Полезная информация о Бирендранагане
Что нужно знать о Бирендранагане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бирендранагане
09:0627
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇵 Непал
|Название города
|Бирендранаган
|По-английски
|Birendranagar
|Столица региона
|Бирендранаган является столицей региона
|Население города
|31 381 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Kathmandu
|Средняя высота
|619 м. от уровня моря