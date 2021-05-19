Всё о Бирендранагане

Полезная информация о Бирендранагане

Что нужно знать о Бирендранагане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бирендранагане
09:0627
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇵 Непал
Название городаБирендранаган
По-английскиBirendranagar
Столица регионаБирендранаган является столицей региона
Население города31 381 чел.
Часовой поясAsia/Kathmandu
Средняя высота619 м. от уровня моря

Где находится Бирендранаган на карте