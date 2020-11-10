Как добраться до Катманду на самолёте
В Катманду 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tribhuvan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Катманду
- Катманду KTMTribhuvan International Airport
Самые дешёвые билеты в Катманду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇳🇵Бхаратпура
|6 197
|20м
|29.10.2020
|из 🇳🇵Биратнагара
|6 719
|40м
|30.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|6 902
|1ч 50м
|30.11.2020
|из 🇳🇵Покхары
|7 103
|25м
|27.10.2020
|из 🇳🇵Джанакпура
|7 127
|25м
|27.11.2020
|из 🇳🇵Непалганджа
|8 907
|1ч
|20.03.2021
|из 🇮🇳Ченная
|9 750
|12ч 20м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇮🇳Кочина
|11 287
|9ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Патны
|12 283
|43ч 35м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|12 990
|3ч 50м
|27.10.2020
|из 🇮🇳Горакхпура
|13 202
|24ч 5м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|13 347
|4ч 5м
|10.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|14 164
|20ч 20м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|15 343
|29ч 25м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|15 583
|10ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|16 474
|17ч 50м (⇵2)
|10.04.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|16 723
|20ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|18 290
|4ч 45м
|15.01.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|19 231
|13ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|19 542
|11ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|20 680
|15ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|21 376
|19ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|21 485
|17ч 15м (⇵2)
|11.01.2021
|из Сеула
|21 735
|41ч 35м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|22 071
|41ч 30м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇰🇭Пномпени
|22 569
|43ч (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|24 521
|18ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|24 576
|9ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 767
|41ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|25 056
|4ч 20м
|15.04.2021
|из 🇺🇦Киева
|25 544
|20ч 10м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|25 993
|23ч 45м (⇵1)
|07.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|26 401
|35ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|26 442
|24ч 25м (⇵1)
|02.03.2021
|из 🇷🇺Казани
|26 918
|41ч (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|28 250
|18ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|29 392
|30ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|29 696
|18ч 30м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Сочи
|29 718
|33ч 40м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|30 802
|41ч 20м (⇵2)
|31.08.2021
|из 🇧🇾Минска
|31 136
|38ч 45м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|31 341
|18ч 45м (⇵2)
|02.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|31 925
|22ч 5м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|32 938
|18ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|33 239
|29ч 55м (⇵2)
|08.06.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|33 395
|33ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|33 603
|40ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|33 688
|13ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|34 723
|13ч 25м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|34 955
|45ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|35 038
|19ч 40м (⇵2)
|03.07.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|35 081
|22ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|35 130
|18ч 20м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|35 725
|50ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|36 303
|29ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|38 327
|30ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|38 459
|51ч 15м (⇵2)
|08.09.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|39 071
|20ч 10м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|39 192
|36ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|39 398
|22ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|39 803
|33ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇦Сараево
|39 847
|36ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Агры
|40 759
|45ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|41 689
|25ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇵🇭Себу
|42 522
|21ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|42 664
|57ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|42 758
|25ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|42 867
|41ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|42 952
|35ч 10м (⇵2)
|05.07.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|43 234
|31ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|44 972
|32ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|45 756
|22ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|46 310
|35ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|46 592
|33ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|48 691
|34ч 30м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Хьюстона
|51 000
|50ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|51 624
|25ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|51 747
|42ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|53 141
|31ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇻Мале
|53 274
|50ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|54 788
|33ч (⇵2)
|01.10.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|56 269
|32ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|60 629
|55ч 11м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|60 968
|37ч 27м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇳🇿Окленда
|61 143
|45ч (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇳🇿Веллингтона
|62 349
|44ч 20м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇺🇸Нашвилла
|62 602
|52ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|64 660
|21ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|69 798
|32ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|84 056
|25ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|97 130
|30ч 55м (⇵2)
|20.05.2021
|из Маунта-Хагена
|127 622
|40ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Катманду
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катманду, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бхадрапур, Бангкок, Дели, Дубай и Москва
- 14.10.202014.10.2020
- 15.04.202123.08.2021
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