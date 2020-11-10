Летим в Катманду

Как добраться до Катманду на самолёте

В Катманду 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tribhuvan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Катманду

  1. Катманду KTM
    Tribhuvan International Airport

Самые дешёвые билеты в Катманду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇳🇵Бхаратпура6 19720м
29.10.2020из 🇳🇵Биратнагара6 71940м
30.11.2020из 🇮🇳Дели6 9021ч 50м
30.11.2020из 🇳🇵Покхары7 10325м
27.10.2020из 🇳🇵Джанакпура7 12725м
27.11.2020из 🇳🇵Непалганджа8 907
20.03.2021из 🇮🇳Ченная9 75012ч 20м (⇵1)
01.03.2021из 🇮🇳Кочина11 2879ч 15м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇳Патны12 28343ч 35м (⇵2)
08.12.2020из 🇦🇪Шарджи12 9903ч 50м
27.10.2020из 🇮🇳Горакхпура13 20224ч 5м (⇵1)
07.01.2021из 🇦🇪Дубая13 3474ч 5м
10.11.2020из 🇮🇳Мумбаи14 16420ч 20м (⇵1)
02.12.2020из 🇹🇭Бангкока15 34329ч 25м (⇵2)
02.02.2021из 🇮🇩Джакарты15 58310ч 35м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇩Дакки16 47417ч 50м (⇵2)
10.04.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура16 72320ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇰🇼Кувейт18 2904ч 45м
15.01.2021из 🇱🇰Коломбо19 23113ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇴🇲Маската19 54211ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇵🇰Карачей20 68015ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Джидды21 37619ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇶🇦Дохи21 48517ч 15м (⇵2)
11.01.2021из Сеула21 73541ч 35м (⇵2)
20.04.2021из 🇷🇺Москвы22 07141ч 30м (⇵2)
15.03.2021из 🇰🇭Пномпени22 56943ч (⇵2)
25.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда24 52118ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇭Манамы24 5769ч 50м (⇵1)
02.11.2020из 🇹🇷Стамбула24 76741ч (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби25 0564ч 20м
15.04.2021из 🇺🇦Киева25 54420ч 10м (⇵1)
07.11.2020из 🇸🇦Медины25 99323ч 45м (⇵1)
07.07.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга26 40135ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇦Даммама26 44224ч 25м (⇵1)
02.03.2021из 🇷🇺Казани26 91841ч (⇵2)
13.01.2021из 🇬🇧Лондона28 25018ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇸🇬Сингапура29 39230ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇰🇿Алматы29 69618ч 30м (⇵1)
05.01.2021из 🇷🇺Сочи29 71833ч 40м (⇵2)
11.12.2020из 🇵🇹Лиссабона30 80241ч 20м (⇵2)
31.08.2021из 🇧🇾Минска31 13638ч 45м (⇵2)
01.06.2021из 🇪🇸Мадрида31 34118ч 45м (⇵2)
02.09.2021из 🇸🇪Стокгольм31 92522ч 5м (⇵2)
01.06.2021из 🇪🇸Барселоны32 93818ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива33 23929ч 55м (⇵2)
08.06.2021из 🇷🇺Новосибирска33 39533ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Парижа33 60340ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇱Амстердама33 68813ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇿Ташкента34 72313ч 25м (⇵1)
30.12.2020из 🇯🇵Токио34 95545ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇰Исламабада35 03819ч 40м (⇵2)
03.07.2021из 🇧🇪Брюсселя35 08122ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇰🇪Найроби35 13018ч 20м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Омска35 72550ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇵🇱Варшавы36 30329ч (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Харькова38 32730ч (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇹Милана38 45951ч 15м (⇵2)
08.09.2021из 🇲🇹Валлетты39 07120ч 10м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Улан-Удэ39 19236ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Антальи39 39822ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Уфы39 80333ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇦Сараево39 84736ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇳Агры40 75945ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇵🇭Манилы41 68925ч 25м (⇵2)
03.11.2020из 🇵🇭Себу42 52221ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска42 66457ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇮🇳Сринагара42 75825ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону42 86741ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇱Тираны42 95235ч 10м (⇵2)
05.07.2021из 🇷🇺Иркутска43 23431ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇦🇺Сиднея44 97232ч (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга45 75622ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇸🇦Абхи46 31035ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇪🇪Таллина46 59233ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Владивостока48 69134ч 30м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇸Хьюстона51 00050ч 35м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Вашингтона51 62425ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇦Торонто51 74742ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Воронежа53 14131ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇲🇻Мале53 27450ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇱Гданьска54 78833ч (⇵2)
01.10.2021из 🇷🇺Краснодара56 26932ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Шарлотт60 62955ч 11м (⇵2)
11.12.2020из 🇺🇸Далласа60 96837ч 27м (⇵2)
31.10.2020из 🇳🇿Окленда61 14345ч (⇵1)
07.11.2020из 🇳🇿Веллингтона62 34944ч 20м (⇵2)
15.02.2021из 🇺🇸Нашвилла62 60252ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка64 66021ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇺🇸Бостона69 79832ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Балтимора84 05625ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇻🇳Ханоя97 13030ч 55м (⇵2)
20.05.2021из Маунта-Хагена127 62240ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Катманду