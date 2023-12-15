10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Что ещё посмотреть»
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