Что ещё посмотреть – экскурсии в Катманду

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
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    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  2. Погружение в Непал: древний город Патан
  3. Бхактапур: город, застывший в вечности
Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2024
Сейчас в Катманду в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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