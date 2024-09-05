10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
10 сен в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Погрузитесь в атмосферу древнего Бхактапура: храмы, дворцы и уникальные ремесла. Вкусите высокогорный кофе и узнайте историю некогда процветающей столицы Непала
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 11:30
10 сен в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 сентября 2024Редкая возможность посетить места силы и пообщаться на философские темы, гид очень образован и владеет большим количеством деталей про буддизм, что существенно расширяет поднимание этого учения!
- ВВероника14 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
- ГГеннадий3 апреля 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
- ЕЕлена19 марта 2024За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
- ТТатьяна5 марта 2024Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
- ВВера24 февраля 2024Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в сентябре 2024
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