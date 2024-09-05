На Рождество – экскурсии в Катманду

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
10 сен в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Катманду - земная обитель богов
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Погрузитесь в атмосферу древнего Бхактапура: храмы, дворцы и уникальные ремесла. Вкусите высокогорный кофе и узнайте историю некогда процветающей столицы Непала
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 11:30
10 сен в 10:00
$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 сентября 2024
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Редкая возможность посетить места силы и пообщаться на философские темы, гид очень образован и владеет большим количеством деталей про буддизм, что существенно расширяет поднимание этого учения!
  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
  • Г
    Геннадий
    3 апреля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
    читать дальше

    экскурсию по Дели. В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами. Однозначно рекомендую! Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы! С уважением, Иван

  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
    читать дальше

    быть полезной. Она очень милая, спокойная девушка. С ней будет интересно и хорошо особенно тем, кто также сильно погружен в индуизм и местную религию. Очень рекомендуем ее как гида

  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
    читать дальше

    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  2. Храмы Катманду: всё самое важное
  3. Катманду - земная обитель богов
  4. Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Сколько стоит экскурсия по Катманду в сентябре 2024
Сейчас в Катманду в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 320. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 7 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам