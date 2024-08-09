8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Погрузитесь в атмосферу древнего Бхактапура: храмы, дворцы и уникальные ремесла. Вкусите высокогорный кофе и узнайте историю некогда процветающей столицы Непала
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Однодневные»
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