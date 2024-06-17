8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Катманду за один день: индивидуальная экскурсия
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 июня 2024Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
- ННаталья13 мая 2024Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
- ННаталья13 мая 2024С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Все»
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