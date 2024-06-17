Все – экскурсии в Катманду

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Влюбиться в Катманду за один день
Пешая
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Катманду за один день: индивидуальная экскурсия
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
    читать дальше

    нашим просьбам, внесли изменения в программу и помогла организовать перелет к Аннапурне 3. У Виктории прекрасные познания о стране, ее жителях и религии

  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
    читать дальше

    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
    читать дальше

    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Влюбиться в Катманду за один день
  2. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  3. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  4. Погружение в Непал: древний город Патан
Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2024
Сейчас в Катманду в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 30 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам