Встретим вас в аэропорту Катманду в 14:00 и отвезём в отель. По пути выпьем чашечку чая масала, заселимся и отправимся гулять в туристический район Тамель. Здесь можно закупиться сувенирами, ароматным чаем и яркими тканями и приобрести одежду для треккинга.

Сегодня вы увидите Катманду во всей красе: шумным, атмосферным и полным контрастов. За ужином насладимся традиционной кухней и познакомимся поближе.