Покорить перевал Торонг-Ла, побывать в священном городе и попробовать непальские деликатесы
Передвигаться будем пешком, постепенно набирая высоту, и доберёмся до отметки в 5 416 метров! Будем останавливаться в маленьких деревушках и ночевать в лоджах, проводя уютные вечера у печи, пить чай масала с видом на горы и провожать солнце, уходящее за вершины.
Из путешествия вы вернётесь настоящими восходителями, покорившими перевал и отдохнувшими вдали от цивилизации.
А ещё загадаем желание в буддистском храме, побываем на пудже и встретим закат, катаясь по озеру на лодке.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погоды, состояния группы инструкторы могут внести изменения в маршрут.
Предоплата за поход 300 $ на карту РФ. Оставшаяся часть оплачивается наличными долларами инструкторам в первый день тура.
При досрочном сходе с маршрута по личной инициативе/состоянию здоровья деньги не возвращаются!
Программа тура по дням
Встреча, заселение и прогулка по Катманду
Встретим вас в аэропорту Катманду в 14:00 и отвезём в отель. По пути выпьем чашечку чая масала, заселимся и отправимся гулять в туристический район Тамель. Здесь можно закупиться сувенирами, ароматным чаем и яркими тканями и приобрести одежду для треккинга.
Сегодня вы увидите Катманду во всей красе: шумным, атмосферным и полным контрастов. За ужином насладимся традиционной кухней и познакомимся поближе.
Переезд в Бесисахар и заселение в первый лодж
Проснёмся с первыми лучами солнца и поедем в Багарчап. Завтрак возьмём с собой и подкрепимся по дороге. Ехать будем на автобусе, чтобы погрузиться в жизнь местных. В посёлке Бесисахар пересядем на джипы и помчим по крутым горным дорогам, любуясь водопадами, горными вершинами и встречающимися по пути деревушками.
Заселимся в лодж (небольшой гостевой дом) посреди джунглей. Будем ночевать на высоте 2160 метров.
Загадываем желания в буддистском храме
Сегодня начнём пеший маршрут. Наконец-то перед нами откроются снежные хребты Гималаев! Вы увидите Ламджунг высотой 6983 метров и восьмитысячник Манаслу. Насладимся чашечкой чая с видом на вершины и продолжим путешествие: пройдём через буддистские врата в деревне Чаме, покрутим барабаны с мантрами и загадаем заветные желания.
За день пройдём 18 км и ночевать будем на высоте 2720 м.
«Врата рая» Аннапурны
А мы забираемся всё выше и выше, до самых «Врат рая». Доберёмся до гранитного амфитеатра на леднике Аннапурны. Заселимся в лодж в деревне Верхний Писанг, отдохнём и прогуляемся к буддийстскому монастырю, со смотровой площадки которого полюбуемся массивом Аннапурны.
Если нам повезёт, мы попадём на пуджу — обряд поклонения. Вы увидите, как монахи читают мантры и играют на музыкальных инструментах.
За день пройдём 18 км. Ночевать будем на высоте 3300 метров.
Переход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печи
Продолжаем наше пешее путешествие. Сегодня увидим Аннапурну 3 высотой 7555 метров, пройдём атмосферные непальские деревушки, где ничего не менялось в образе жизни людей вот уже сотни лет. В одной из деревень нас накормят вкуснейшими яблочными пирогами — таких больше не найти!
После обеда дойдём до селения Брака и заселимся в лодж. Вечер проведём у печи, делясь впечатлениями и фотографиями.
За день пройдём 20 км. Ночевать будем на высоте 3500 метров.
Программа на выбор
Программу дня вы сможете выбрать самостоятельно.
Вариант 1. Вы можете совершить восхождение к Ледяному озеру на высоту 4624 метров. Рекомендуем этот радиальный выход для акклиматизации и более лёгкого прохождения перевала Торонг-Ла. Виды по дороге будут невероятные, а фотографии озера получатся очень эффектными.
В поход пойдём налегке, а ещё будем часто останавливаться для фотосессий и единения с природой. После спуска в Браку у вас будет свободное время для отдыха и восстановления.
Набор высоты — 1124 метров.
Вариант 2. Прогуляемся до самой большой деревни на нашем маршруте — в Мананг. Здесь можно попробовать местную выпечку и тибетское пиво тонгба, сдать вещи в прачечную и даже посетить кинотеатр, где показывают фильмы про горы. А ещё здесь есть больница.
Завтрак в деревне Мананг, ночёвка в Шрикхарке
Утром выйдем в путь. На завтрак остановимся в селении Мананг. В местной булочной можно выпить чашечку капучино, подкрепиться пирогом с яблоком или шоколадным тортом. Продолжим путешествие по склонам гор и улочкам деревень. Добраться сюда на машинах нельзя, а продукты местным доставляют на лошадях.
Обедать будем с видом на горы, а затем заселимся в лодж в Шрикхарке. Проводим закат в живописном месте вблизи деревни, а вечером поужинаем у печи.
Ночевать будем на высоте 4200 метров.
Селение Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури Ледар
Проснёмся рано и отправимся в деревню Як Кхарка по живописному треку. По пути будем много останавливаться и фотографировать, потому что удержаться и не запечатлевать всё вокруг — невозможно!
Пообедаем в высокогорном селении, где выращивают самое большое количество яков в Непале. Здесь вы сможете попробовать местный деликатес — бургер с мясом яка. С сегодняшнего дня связи больше не будет. На экстренный случай у нас будет спутниковый телефон. Интернет-детокс начинается!
Ночевать будем в деревне Чури Ледар на высоте 4240 метров. По традиции будем ужинать у печи, болтать и играть в настольные игры.
Базовый лагерь перевала
Набор высоты сегодня будет особенно большим. Будем акклиматизироваться постепенно. Сначала поднимемся до посёлка Пхеди (4500 метров), пообедаем и хорошенько отдохнём.
Дальше поднимемся на высоту 4990 метров к базовому лагерю перевала. Поужинаем и ляжем спать пораньше.
За день пройдём 6 км и наберём 750 метров высоты.
Покорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужин
Подъём в 05:00. Отправляемся к перевалу Торонг-Ла на высоту 5416 метров. Дорога предстоит сложная: по снежнику и под шквалистым ветром, а дышать на высоте 5000 метров станет тяжелее, но виды с перевала того стоят.
Никакой спешки — идти будем спокойно и размеренно. К 10:00 утра, уже под тёплыми солнечными лучами, достигнем высшей точки перевала. Обязательно сфотографируемся на память и начнём спуск в священный город Муктинатх.
Побываем в буддийских святынях, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Ночевать будем в знаменитом лодже «Боб Марли». Вечером вас ждёт праздничный ужин — торжественно отметим наше восхождение, греясь у печи и делясь впечатлениями и эмоциями.
Ночевать будем на высоте 3500 метров. За день пройдём 13 км, набор высоты — 426 метров.
Покхара - город хиппи, закат на озере Фева
Пешая часть нашего маршрута окончена! Утром разместимся в автобусе и поедем в Покхара — город хиппи. Это яркое и атмосферное место. Заселимся в отель в центре и завершим день романтично. Прогуляемся по озеру Фева на лодке, любуясь заходящим солнцем.
Ужинать, по традиции, будем у печи. Ночевать будем на высоте 822 метра.
Возвращение в Катманду
Позавтракаем, упакуем вещи и на автобусе поедем в Катманду. В город прибудем вечером, после чего желающие смогут погулять и пополнить запас сувениров.
Экскурсия по Катманду
Вас ждёт большая экскурсия по Катманду. Будем знакомиться с историей Непала, традициями, религией и обычаями местных. Побываем на площади Дурбар, где живёт богиня Кумари. Ей поклоняются и буддисты, и индуисты. Считается, что увидеть святыню — к большой удаче.
Пообедаем в кафе сети «Himalayan», где можно насладиться не только местной, но и европейской кухней. После трапезы отправимся к Ступе Сваямбунатх (или храму обезьян). Здесь полюбуемся панорамой города с высоты.
Завершим экскурсию посещением храмового комплекса Пашупатинатх — главного храма бога Шивы. Вы увидите, как происходит обряд кремации гхат прямо на берегу реки. Вечером у вас будет время купить сувениры и всё необходимое для обратной дороги.
После ужина соберём вещи и разойдёмся для заслуженного отдыха.
Отъезд
Никаких ранних подъёмов с первыми лучами солнца. Сегодня вы сможете встать в любое время, не спеша позавтракать и отправиться в аэропорт к своим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Катманду, 14:00Завершение: Катманду, время зависит от ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.