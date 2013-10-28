Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду

Покорить перевал Торонг-Ла, побывать в священном городе и попробовать непальские деликатесы

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Отправляемся туда, где нет связи и время застыло, куда стекаются альпинисты со всего мира и царит своя неповторимая атмосфера.

Передвигаться будем пешком, постепенно набирая высоту, и доберёмся до отметки в 5 416 метров! Будем останавливаться в маленьких деревушках и ночевать в лоджах, проводя уютные вечера у печи, пить чай масала с видом на горы и провожать солнце, уходящее за вершины.

Из путешествия вы вернётесь настоящими восходителями, покорившими перевал и отдохнувшими вдали от цивилизации.

А ещё загадаем желание в буддистском храме, побываем на пудже и встретим закат, катаясь по озеру на лодке.
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Ближайшие даты:
28
окт
3
мар
24
мар
14
апр
6
окт
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Описание

Организационные детали

В зависимости от погоды, состояния группы инструкторы могут внести изменения в маршрут.

Предоплата за поход 300 $ на карту РФ. Оставшаяся часть оплачивается наличными долларами инструкторам в первый день тура.

При досрочном сходе с маршрута по личной инициативе/состоянию здоровья деньги не возвращаются!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и прогулка по Катманду

Встретим вас в аэропорту Катманду в 14:00 и отвезём в отель. По пути выпьем чашечку чая масала, заселимся и отправимся гулять в туристический район Тамель. Здесь можно закупиться сувенирами, ароматным чаем и яркими тканями и приобрести одежду для треккинга.

Сегодня вы увидите Катманду во всей красе: шумным, атмосферным и полным контрастов. За ужином насладимся традиционной кухней и познакомимся поближе.

Встреча, заселение и прогулка по КатмандуВстреча, заселение и прогулка по КатмандуВстреча, заселение и прогулка по КатмандуВстреча, заселение и прогулка по Катманду
2 день

Переезд в Бесисахар и заселение в первый лодж

Проснёмся с первыми лучами солнца и поедем в Багарчап. Завтрак возьмём с собой и подкрепимся по дороге. Ехать будем на автобусе, чтобы погрузиться в жизнь местных. В посёлке Бесисахар пересядем на джипы и помчим по крутым горным дорогам, любуясь водопадами, горными вершинами и встречающимися по пути деревушками.

Заселимся в лодж (небольшой гостевой дом) посреди джунглей. Будем ночевать на высоте 2160 метров.

Переезд в Бесисахар и заселение в первый лоджПереезд в Бесисахар и заселение в первый лоджПереезд в Бесисахар и заселение в первый лоджПереезд в Бесисахар и заселение в первый лоджПереезд в Бесисахар и заселение в первый лоджПереезд в Бесисахар и заселение в первый лодж
3 день

Загадываем желания в буддистском храме

Сегодня начнём пеший маршрут. Наконец-то перед нами откроются снежные хребты Гималаев! Вы увидите Ламджунг высотой 6983 метров и восьмитысячник Манаслу. Насладимся чашечкой чая с видом на вершины и продолжим путешествие: пройдём через буддистские врата в деревне Чаме, покрутим барабаны с мантрами и загадаем заветные желания.

За день пройдём 18 км и ночевать будем на высоте 2720 м.

Загадываем желания в буддистском храмеЗагадываем желания в буддистском храмеЗагадываем желания в буддистском храмеЗагадываем желания в буддистском храмеЗагадываем желания в буддистском храме
4 день

«Врата рая» Аннапурны

А мы забираемся всё выше и выше, до самых «Врат рая». Доберёмся до гранитного амфитеатра на леднике Аннапурны. Заселимся в лодж в деревне Верхний Писанг, отдохнём и прогуляемся к буддийстскому монастырю, со смотровой площадки которого полюбуемся массивом Аннапурны.

Если нам повезёт, мы попадём на пуджу — обряд поклонения. Вы увидите, как монахи читают мантры и играют на музыкальных инструментах.

За день пройдём 18 км. Ночевать будем на высоте 3300 метров.

«Врата рая» Аннапурны«Врата рая» Аннапурны«Врата рая» Аннапурны«Врата рая» Аннапурны«Врата рая» Аннапурны«Врата рая» Аннапурны
5 день

Переход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печи

Продолжаем наше пешее путешествие. Сегодня увидим Аннапурну 3 высотой 7555 метров, пройдём атмосферные непальские деревушки, где ничего не менялось в образе жизни людей вот уже сотни лет. В одной из деревень нас накормят вкуснейшими яблочными пирогами — таких больше не найти!

После обеда дойдём до селения Брака и заселимся в лодж. Вечер проведём у печи, делясь впечатлениями и фотографиями.

За день пройдём 20 км. Ночевать будем на высоте 3500 метров.

Переход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печиПереход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печиПереход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печиПереход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печиПереход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печиПереход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печиПереход до деревушки Брака, яблочные пироги и вечер у печи
6 день

Программа на выбор

Программу дня вы сможете выбрать самостоятельно.

Вариант 1. Вы можете совершить восхождение к Ледяному озеру на высоту 4624 метров. Рекомендуем этот радиальный выход для акклиматизации и более лёгкого прохождения перевала Торонг-Ла. Виды по дороге будут невероятные, а фотографии озера получатся очень эффектными.

В поход пойдём налегке, а ещё будем часто останавливаться для фотосессий и единения с природой. После спуска в Браку у вас будет свободное время для отдыха и восстановления.

Набор высоты — 1124 метров.

Вариант 2. Прогуляемся до самой большой деревни на нашем маршруте — в Мананг. Здесь можно попробовать местную выпечку и тибетское пиво тонгба, сдать вещи в прачечную и даже посетить кинотеатр, где показывают фильмы про горы. А ещё здесь есть больница.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
7 день

Завтрак в деревне Мананг, ночёвка в Шрикхарке

Утром выйдем в путь. На завтрак остановимся в селении Мананг. В местной булочной можно выпить чашечку капучино, подкрепиться пирогом с яблоком или шоколадным тортом. Продолжим путешествие по склонам гор и улочкам деревень. Добраться сюда на машинах нельзя, а продукты местным доставляют на лошадях.

Обедать будем с видом на горы, а затем заселимся в лодж в Шрикхарке. Проводим закат в живописном месте вблизи деревни, а вечером поужинаем у печи.

Ночевать будем на высоте 4200 метров.

Завтрак в деревне Мананг, ночёвка в ШрикхаркеЗавтрак в деревне Мананг, ночёвка в ШрикхаркеЗавтрак в деревне Мананг, ночёвка в ШрикхаркеЗавтрак в деревне Мананг, ночёвка в ШрикхаркеЗавтрак в деревне Мананг, ночёвка в ШрикхаркеЗавтрак в деревне Мананг, ночёвка в Шрикхарке
8 день

Селение Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури Ледар

Проснёмся рано и отправимся в деревню Як Кхарка по живописному треку. По пути будем много останавливаться и фотографировать, потому что удержаться и не запечатлевать всё вокруг — невозможно!

Пообедаем в высокогорном селении, где выращивают самое большое количество яков в Непале. Здесь вы сможете попробовать местный деликатес — бургер с мясом яка. С сегодняшнего дня связи больше не будет. На экстренный случай у нас будет спутниковый телефон. Интернет-детокс начинается!

Ночевать будем в деревне Чури Ледар на высоте 4240 метров. По традиции будем ужинать у печи, болтать и играть в настольные игры.

Селение Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури ЛедарСеление Як Кхарка, яки и ночёвка в Чури Ледар
9 день

Базовый лагерь перевала

Набор высоты сегодня будет особенно большим. Будем акклиматизироваться постепенно. Сначала поднимемся до посёлка Пхеди (4500 метров), пообедаем и хорошенько отдохнём.

Дальше поднимемся на высоту 4990 метров к базовому лагерю перевала. Поужинаем и ляжем спать пораньше.

За день пройдём 6 км и наберём 750 метров высоты.

Базовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевалаБазовый лагерь перевала
10 день

Покорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужин

Подъём в 05:00. Отправляемся к перевалу Торонг-Ла на высоту 5416 метров. Дорога предстоит сложная: по снежнику и под шквалистым ветром, а дышать на высоте 5000 метров станет тяжелее, но виды с перевала того стоят.

Никакой спешки — идти будем спокойно и размеренно. К 10:00 утра, уже под тёплыми солнечными лучами, достигнем высшей точки перевала. Обязательно сфотографируемся на память и начнём спуск в священный город Муктинатх.

Побываем в буддийских святынях, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Ночевать будем в знаменитом лодже «Боб Марли». Вечером вас ждёт праздничный ужин — торжественно отметим наше восхождение, греясь у печи и делясь впечатлениями и эмоциями.

Ночевать будем на высоте 3500 метров. За день пройдём 13 км, набор высоты — 426 метров.

Покорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужинПокорение перевала Торонг-Ла, священный город Муктинатх и праздничный ужин
11 день

Покхара - город хиппи, закат на озере Фева

Пешая часть нашего маршрута окончена! Утром разместимся в автобусе и поедем в Покхара — город хиппи. Это яркое и атмосферное место. Заселимся в отель в центре и завершим день романтично. Прогуляемся по озеру Фева на лодке, любуясь заходящим солнцем.

Ужинать, по традиции, будем у печи. Ночевать будем на высоте 822 метра.

Покхара - город хиппи, закат на озере ФеваПокхара - город хиппи, закат на озере ФеваПокхара - город хиппи, закат на озере Фева
12 день

Возвращение в Катманду

Позавтракаем, упакуем вещи и на автобусе поедем в Катманду. В город прибудем вечером, после чего желающие смогут погулять и пополнить запас сувениров.

Возвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в Катманду
13 день

Экскурсия по Катманду

Вас ждёт большая экскурсия по Катманду. Будем знакомиться с историей Непала, традициями, религией и обычаями местных. Побываем на площади Дурбар, где живёт богиня Кумари. Ей поклоняются и буддисты, и индуисты. Считается, что увидеть святыню — к большой удаче.

Пообедаем в кафе сети «Himalayan», где можно насладиться не только местной, но и европейской кухней. После трапезы отправимся к Ступе Сваямбунатх (или храму обезьян). Здесь полюбуемся панорамой города с высоты.

Завершим экскурсию посещением храмового комплекса Пашупатинатх — главного храма бога Шивы. Вы увидите, как происходит обряд кремации гхат прямо на берегу реки. Вечером у вас будет время купить сувениры и всё необходимое для обратной дороги.

После ужина соберём вещи и разойдёмся для заслуженного отдыха.

Экскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по КатмандуЭкскурсия по Катманду
14 день

Отъезд

Никаких ранних подъёмов с первыми лучами солнца. Сегодня вы сможете встать в любое время, не спеша позавтракать и отправиться в аэропорт к своим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, 14:00
Завершение: Катманду, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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