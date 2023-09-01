Погрузиться в историю, культуру и быт одного из трёх древнейших городов долины Катманду
Расскажу о традициях, ремёслах и верованиях местного народа невари, а также научу вас жить в ритме этого шумного и колоритного мегаполиса.
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Описание
Что вас ожидает
Непальский феномен
Непал — страна, которая никого не оставляет равнодушным. И вы сможете в этом убедиться. В течение путешествия вы полюбите и возненавидите её бесчисленное количество раз. Но если Непал вас позвал, то вы обязательно здесь окажетесь. А оказавшись однажды, точно захотите вернуться.
Атмосферный Лалитпур: путешествие в прошлое
Мы встретимся у входа в Старый город и отправимся на прогулку. В этот день у вас будет ощущение, что вы участвуете в съёмках исторического фильма или перенеслись на столетия назад. Яркие женщины в традиционных нарядах, мужчины в шапочках кататупи, торговцы фруктами с тележками, лотки с непривычной едой — всё это мигом погрузит вас в колорит одной из самых удивительных стран мира.
Погружение в историю, культуру и быт
🔶 Вы познакомитесь с богатой историей «красивого города» и узнаете, сколько раз он менял названия. Посетите королевский дворец Патана из списка ЮНЕСКО. На Дворцовой площади (Дурбар) оцените разнообразию её храмов и рассмотрите деревянную резьбу на дворце. Кроме того, мы отыщем самое первое здание Непала, построенное в стиле шикхара полностью из камня.
🔶 По пути я расскажу, как проходит день местных жителей, как выжить в таком непростом и шумном мегаполисе и где можно передохнуть от суеты города. А вы знали, что в Непале носили маски еще до ковида? Почему весь город покрыт ровным слоем пыли — обсудим при встрече. Поговорим и о том, почему Непал сейчас — одна из беднейших стран мира и что предпринимают для того, чтобы это изменить.
🔶 Вы узнаете о народе невари и их прошлом. Мы зайдём в лавки мастеров, где вы увидите предметы народного творчества. Я покажу храм, где живет одна из богинь Кумари, и расскажу, кто они. Обсудим и то, как получилось, что в Непале есть живая богиня, как ей стать, сколько на этом можно заработать и как живут девочки в этом статусе и после его потери. Кроме того, вы выясните, почему непальские девушки имеют минимум двух мужей и первый раз выходят замуж в 5-7 лет. А ещё я раскрою секреты астрологии в Непале и объясню, почему ни одно решение непальцы не принимают без советов астролога.
☕ Мы закончим экскурсию в лучшей кофейне города. Обменяемся впечатлениями и подпишем открытки с видами города, которые я вам подарю. А вечером вы получите около 50 репортажных фото с нашей прогулки в моей авторской обработке.
Кому подойдёт экскурсия
Рекомендую выбираю эту экскурсию в ваши первые дни в Непале. Я помогу вам разобраться во всех тонкостях путешествия по этой удивительной стране: расскажу, где менять деньги, где съесть самые вкусные момо, где дешевле купить экипировку на трек и как к нему подготовиться.
Организационные детали
- До Лалитпура вам нужно добраться самостоятельно (он находится в 5 км от Катманду — по ту сторону речки Багмати)
- Дополнительные расходы: билет в Старый город — 1000 рупий с человека; такси к месту старта — 150 рупий (из Катманду); кофе и еда.
- Билет в Старый город действует в течение недели с даты покупки. Не забудьте прокомпостировать его во время первого визита, чтобы в будущем беспрепятственно здесь гулять. А вернуться вам точно захочется!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Дурбар
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.