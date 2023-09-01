Лалитпур: «открыточный» город Непала

Погрузиться в историю, культуру и быт одного из трёх древнейших городов долины Катманду

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В Лалитпуре сохранилось множество памятников архитектуры, благодаря которым ЮНЕСКО признала его одним из самых красивых древних городов мира. Я познакомлю вас с его историческими сооружениями.

Расскажу о традициях, ремёслах и верованиях местного народа невари, а также научу вас жить в ритме этого шумного и колоритного мегаполиса.
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
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Описание

Что вас ожидает

Непальский феномен

Непал — страна, которая никого не оставляет равнодушным. И вы сможете в этом убедиться. В течение путешествия вы полюбите и возненавидите её бесчисленное количество раз. Но если Непал вас позвал, то вы обязательно здесь окажетесь. А оказавшись однажды, точно захотите вернуться.

Атмосферный Лалитпур: путешествие в прошлое

Мы встретимся у входа в Старый город и отправимся на прогулку. В этот день у вас будет ощущение, что вы участвуете в съёмках исторического фильма или перенеслись на столетия назад. Яркие женщины в традиционных нарядах, мужчины в шапочках кататупи, торговцы фруктами с тележками, лотки с непривычной едой — всё это мигом погрузит вас в колорит одной из самых удивительных стран мира.

Погружение в историю, культуру и быт

🔶 Вы познакомитесь с богатой историей «красивого города» и узнаете, сколько раз он менял названия. Посетите королевский дворец Патана из списка ЮНЕСКО. На Дворцовой площади (Дурбар) оцените разнообразию её храмов и рассмотрите деревянную резьбу на дворце. Кроме того, мы отыщем самое первое здание Непала, построенное в стиле шикхара полностью из камня.

🔶 По пути я расскажу, как проходит день местных жителей, как выжить в таком непростом и шумном мегаполисе и где можно передохнуть от суеты города. А вы знали, что в Непале носили маски еще до ковида? Почему весь город покрыт ровным слоем пыли — обсудим при встрече. Поговорим и о том, почему Непал сейчас — одна из беднейших стран мира и что предпринимают для того, чтобы это изменить.

🔶 Вы узнаете о народе невари и их прошлом. Мы зайдём в лавки мастеров, где вы увидите предметы народного творчества. Я покажу храм, где живет одна из богинь Кумари, и расскажу, кто они. Обсудим и то, как получилось, что в Непале есть живая богиня, как ей стать, сколько на этом можно заработать и как живут девочки в этом статусе и после его потери. Кроме того, вы выясните, почему непальские девушки имеют минимум двух мужей и первый раз выходят замуж в 5-7 лет. А ещё я раскрою секреты астрологии в Непале и объясню, почему ни одно решение непальцы не принимают без советов астролога.

☕ Мы закончим экскурсию в лучшей кофейне города. Обменяемся впечатлениями и подпишем открытки с видами города, которые я вам подарю. А вечером вы получите около 50 репортажных фото с нашей прогулки в моей авторской обработке.

Кому подойдёт экскурсия

Рекомендую выбираю эту экскурсию в ваши первые дни в Непале. Я помогу вам разобраться во всех тонкостях путешествия по этой удивительной стране: расскажу, где менять деньги, где съесть самые вкусные момо, где дешевле купить экипировку на трек и как к нему подготовиться.

Организационные детали

  • До Лалитпура вам нужно добраться самостоятельно (он находится в 5 км от Катманду — по ту сторону речки Багмати)
  • Дополнительные расходы: билет в Старый город — 1000 рупий с человека; такси к месту старта — 150 рупий (из Катманду); кофе и еда.
  • Билет в Старый город действует в течение недели с даты покупки. Не забудьте прокомпостировать его во время первого визита, чтобы в будущем беспрепятственно здесь гулять. А вернуться вам точно захочется!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Дурбар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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