Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Индивидуальный тур в Катманду

Побывать в сердце Гималаев, исследовать горные маршруты Непала и заглянуть к ламе-отшельнику

Преодолеть отметку 5416 метров и увидеть 3 из 14 самых высоких вершин нашей планеты без специальной подготовки и альпинистского снаряжения — это возможно! Приглашаем вас в несложный треккинг по «Кольцу Аннапурны» — многодневный пеший тур, который под силу даже новичкам.

На нашем пути встретятся покрытые снежными шапками пики-многотысячники, горные озёра и ледопады, древние святыни и постигающие смысл жизни ламы.

Ночевать в палатках, готовить на горелках и тащить тяжёлые рюкзаки самим не придётся: нас будут ждать в уютных лоджах с собственными кафе, а нести вещи мы сможем доверить шерпам.
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Перезагрузка вдали от цивилизации: треккинг по хребту Аннапурна с комфортом
Ближайшие даты:
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Понадобятся тёплые ботинки и одежда, спальный мешок. Специальное альпинистское снаряжение не потребуется.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к треккингу

Заранее прилетим в Катманду, чтобы спокойно подготовиться к большому путешествию по Гималаям.

2 день

Переезд из Катманду в Бесисахар

Мы с командой шерпов (носильщиков) встретим вас в аэропорту Катманду и отвезём в отель. После размещения останется время позавтракать, освежиться в душе, докупить недостающее снаряжение и одежду. К вечеру будем в городке Бесисахар у подножия горного массива Аннапурна.

Переезд из Катманду в БесисахарПереезд из Катманду в БесисахарПереезд из Катманду в БесисахарПереезд из Катманду в Бесисахар
3 день

Переезд в Кото

Ранним утром отправимся в деревню Кото (2576 м). Путь неблизкий: переезд займёт 7-8 часов с остановками, чтобы пообедать и поужинать, сделать фото на фоне заснеженных многотысячных вершин и размяться. Вечером заселимся в гестхаус.

Переезд в КотоПереезд в КотоПереезд в КотоПереезд в Кото
4 день

Переход в Верхний Писанг

Встретим рассвет, позавтракаем и начнём первый переход. По горной тропе среди еловых и дубовых лесов через деревню Чаме доберёмся до Верхнего Писанга (3250 м) — фактически первого настоящего горного поселения на нашем пути, где дома сложены из плоских камней по старинной технологии без использования раствора.

Переход в Верхний ПисангПереход в Верхний ПисангПереход в Верхний ПисангПереход в Верхний ПисангПереход в Верхний Писанг
5 день

Треккинг в Мананг

Отправимся в деревню Мананг (3500 м), где много веков назад пролегали торговые пути в Тибет. По пути увидим северную часть Аннапурны: вершины Гангапурну (7454 м), Таре Кханг (7169 м), Тиличо (7134 м) и другие многотысячники. Поднимемся на высоту 3600 м, где могут проявиться лёгкие симптомы горной болезни. Вечером и на следующий день в Мананге акклиматизируемся к условиям высокогорья.

Треккинг в МанангТреккинг в МанангТреккинг в МанангТреккинг в Мананг
6 день

Акклиматизация в Мананге

Сегодняшний день посвятим отдыху и неспешным прогулкам в окрестностях Мананга, чтобы подготовиться к дальнейшему треккингу на больших высотах. Заглянем в пещеру тибетского йога и поэта Джецюна Миларепы, остановимся на смотровой площадке с панорамой ледникового озера и ледопада. Те, кому позволит самочувствие, смогут посетить ламу, живущего в отдалённой пещере отшельника.

Акклиматизация в МанангеАкклиматизация в МанангеАкклиматизация в МанангеАкклиматизация в Мананге
7 день

Переход к Тиличо

По живописной тропе, вьющейся у подножия ледяных гигантов, перейдём в лагерь у озера Тиличо (4400 м). Увидим древний монастырь Тхаре-Гомпа, будет время пополнить альбомы смартфонов множеством снимков.

Переход к ТиличоПереход к ТиличоПереход к ТиличоПереход к Тиличо
8 день

Озеро Тиличо и треккинг в Кхангсар

С желающими встанем до рассвета и поднимемся к озеру Тиличо. При хорошей погоде нам откроются виды на хребет Аннапурна, горы Чулу (6584 м) и Манаслу (8156 м). После заглянем в чайный домик поблизости, чтобы согреться ароматным напитком. Затем последует долгий переход в деревню Кхангсар (3750 м).

Озеро Тиличо и треккинг в КхангсарОзеро Тиличо и треккинг в КхангсарОзеро Тиличо и треккинг в КхангсарОзеро Тиличо и треккинг в Кхангсар
9 день

Лагерь Торонг-Пхеди

Утром по тропе среди альпийских лугов и высокогорной тундры выдвинемся в лагерь Торонг-Пхеди (4400 м). В пути насладимся панорамами пиков Кхангсар Канг (7207 м), Гангапурна (7454 м) и Аннапурна III (7555 м).

Лагерь Торонг-ПхедиЛагерь Торонг-ПхедиЛагерь Торонг-ПхедиЛагерь Торонг-Пхеди
10 день

Перевал Торонг-Ла

Встанем затемно — в 04:00 утра, позавтракаем и, надев фонарики на головы, стартуем через перевал Торонг-Ла (5416 м). Переход сложный, поэтому будем идти не спеша, контролировать дыхание и беречь силы. Дорога вознаградит видами гор, ущелий, ледопадов и долины Мустанга — древнего княжества с отличительной культурой и собственным правителем.

Достигнем вершины, усыпанной молитвенными флагами, и начнём спуск. Через 5-7 часов окажемся в священном Муктинатхе, куда уже более двух тысячелетий совершают паломничество индуисты и буддисты. Здесь расположены множество монастырей и храмов и горит огонь, который, по легенде, зажёг сам Будда. Вечером отдохнём в кафе, где бывал Боб Марли.

Перевал Торонг-ЛаПеревал Торонг-ЛаПеревал Торонг-ЛаПеревал Торонг-Ла
11 день

День отдыха в Муктинатхе

Этот день проведём в Муктинатхе и его окрестностях: побываем у главных святынь, прогуляемся в деревнях Чонгур и Дзонг. Желающие смогут преодолеть перевал Гью-Ла. Вечером встретим закат, будем читать книги и вести душевные беседы за горячим чаем.

День отдыха в МуктинатхеДень отдыха в МуктинатхеДень отдыха в МуктинатхеДень отдыха в Муктинатхе
12 день

Переход в Лупру

После завтрака по живописной и несложной тропе отправимся в редко посещаемую путешественниками деревню Лупру, скрытую в ущелье и сохранившую нетуристическое очарование. Здесь исповедуют религию бон — шаманскую веру, появившуюся ещё до буддизма.

Переход в ЛупруПереход в ЛупруПереход в ЛупруПереход в Лупру
13 день

Треккинг в Джомсом и переезд в Ларджунг

Утром отправимся в монастырь Лупры в гости к местному ламе. Затем начнём треккинг в городок Джомсом, где нас будет ждать обед, по пути заглянем в пещеры для медитаций. Подкрепившись, через очаровательную тибетскую деревню Марфа поедем на джипах в город Ларджунг, над которым возвышается монументальный горный массив Дхаулагири.

Треккинг в Джомсом и переезд в ЛарджунгТреккинг в Джомсом и переезд в ЛарджунгТреккинг в Джомсом и переезд в ЛарджунгТреккинг в Джомсом и переезд в Ларджунг
14 день

Прибытие в Покхару

В первой половине дня желающие смогут подняться к ледопаду у восточного склона Дхаулагири, откуда открываются захватывающие виды на хребет Аннапурны. После обеда отправимся в третий по численности населения непальский город Покхару с головокружительной панорамой Гималаев.

Прибытие в ПокхаруПрибытие в ПокхаруПрибытие в ПокхаруПрибытие в Покхару
15 день

Свободный день в Покхаре

Сегодня будет свободный день в Покхаре. Здесь стоит пообедать в ресторанчике с видом на местную изюминку — озеро Пхева, закупиться сувенирами тибетских мастеров или подняться на холм к Ступе Мира — буддийской пагоде, созданной для единений людей всех рас и вероисповеданий.

Свободный день в ПокхареСвободный день в ПокхареСвободный день в ПокхареСвободный день в Покхаре
16 день

Завершающий день

Прилетим в Катманду, попрощаемся и отправимся по домам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Катманду, первая половина дня
Завершение: аэропорт Катманду, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Катманду

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМногодневные турыПрирода и пейзажиТреккинг и походы

Похожие туры из Катманду

Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
14 дней
Горы зовут в приключение: треккинг вокруг Аннапурны и экскурсия по Катманду
Покорить перевал Торонг-Ла, побывать в священном городе и попробовать непальские деликатесы
Аэропорт Катманду, 14:00
17 фев
3 мар
24 мар
14 апр
127000107 950 за всё до 15 чел.
В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
В шаге от вершины: треккинг к базовому лагерю Эвереста и озёрам Гокио
Приблизиться к высочайшему пику мира, исследовать святыни Непала и услышать легенду о йети
аэропорт Катманду, первая половина дня
5 апр
$1 300 за всё до 12 чел.
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
13 апр
$1 540 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Катманду. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ