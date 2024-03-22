Встанем затемно — в 04:00 утра, позавтракаем и, надев фонарики на головы, стартуем через перевал Торонг-Ла (5416 м). Переход сложный, поэтому будем идти не спеша, контролировать дыхание и беречь силы. Дорога вознаградит видами гор, ущелий, ледопадов и долины Мустанга — древнего княжества с отличительной культурой и собственным правителем.

Достигнем вершины, усыпанной молитвенными флагами, и начнём спуск. Через 5-7 часов окажемся в священном Муктинатхе, куда уже более двух тысячелетий совершают паломничество индуисты и буддисты. Здесь расположены множество монастырей и храмов и горит огонь, который, по легенде, зажёг сам Будда. Вечером отдохнём в кафе, где бывал Боб Марли.