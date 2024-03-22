Побывать в сердце Гималаев, исследовать горные маршруты Непала и заглянуть к ламе-отшельнику
На нашем пути встретятся покрытые снежными шапками пики-многотысячники, горные озёра и ледопады, древние святыни и постигающие смысл жизни ламы.
Ночевать в палатках, готовить на горелках и тащить тяжёлые рюкзаки самим не придётся: нас будут ждать в уютных лоджах с собственными кафе, а нести вещи мы сможем доверить шерпам.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Понадобятся тёплые ботинки и одежда, спальный мешок. Специальное альпинистское снаряжение не потребуется.
Программа тура по дням
Подготовка к треккингу
Заранее прилетим в Катманду, чтобы спокойно подготовиться к большому путешествию по Гималаям.
Переезд из Катманду в Бесисахар
Мы с командой шерпов (носильщиков) встретим вас в аэропорту Катманду и отвезём в отель. После размещения останется время позавтракать, освежиться в душе, докупить недостающее снаряжение и одежду. К вечеру будем в городке Бесисахар у подножия горного массива Аннапурна.
Переезд в Кото
Ранним утром отправимся в деревню Кото (2576 м). Путь неблизкий: переезд займёт 7-8 часов с остановками, чтобы пообедать и поужинать, сделать фото на фоне заснеженных многотысячных вершин и размяться. Вечером заселимся в гестхаус.
Переход в Верхний Писанг
Встретим рассвет, позавтракаем и начнём первый переход. По горной тропе среди еловых и дубовых лесов через деревню Чаме доберёмся до Верхнего Писанга (3250 м) — фактически первого настоящего горного поселения на нашем пути, где дома сложены из плоских камней по старинной технологии без использования раствора.
Треккинг в Мананг
Отправимся в деревню Мананг (3500 м), где много веков назад пролегали торговые пути в Тибет. По пути увидим северную часть Аннапурны: вершины Гангапурну (7454 м), Таре Кханг (7169 м), Тиличо (7134 м) и другие многотысячники. Поднимемся на высоту 3600 м, где могут проявиться лёгкие симптомы горной болезни. Вечером и на следующий день в Мананге акклиматизируемся к условиям высокогорья.
Акклиматизация в Мананге
Сегодняшний день посвятим отдыху и неспешным прогулкам в окрестностях Мананга, чтобы подготовиться к дальнейшему треккингу на больших высотах. Заглянем в пещеру тибетского йога и поэта Джецюна Миларепы, остановимся на смотровой площадке с панорамой ледникового озера и ледопада. Те, кому позволит самочувствие, смогут посетить ламу, живущего в отдалённой пещере отшельника.
Переход к Тиличо
По живописной тропе, вьющейся у подножия ледяных гигантов, перейдём в лагерь у озера Тиличо (4400 м). Увидим древний монастырь Тхаре-Гомпа, будет время пополнить альбомы смартфонов множеством снимков.
Озеро Тиличо и треккинг в Кхангсар
С желающими встанем до рассвета и поднимемся к озеру Тиличо. При хорошей погоде нам откроются виды на хребет Аннапурна, горы Чулу (6584 м) и Манаслу (8156 м). После заглянем в чайный домик поблизости, чтобы согреться ароматным напитком. Затем последует долгий переход в деревню Кхангсар (3750 м).
Лагерь Торонг-Пхеди
Утром по тропе среди альпийских лугов и высокогорной тундры выдвинемся в лагерь Торонг-Пхеди (4400 м). В пути насладимся панорамами пиков Кхангсар Канг (7207 м), Гангапурна (7454 м) и Аннапурна III (7555 м).
Перевал Торонг-Ла
Встанем затемно — в 04:00 утра, позавтракаем и, надев фонарики на головы, стартуем через перевал Торонг-Ла (5416 м). Переход сложный, поэтому будем идти не спеша, контролировать дыхание и беречь силы. Дорога вознаградит видами гор, ущелий, ледопадов и долины Мустанга — древнего княжества с отличительной культурой и собственным правителем.
Достигнем вершины, усыпанной молитвенными флагами, и начнём спуск. Через 5-7 часов окажемся в священном Муктинатхе, куда уже более двух тысячелетий совершают паломничество индуисты и буддисты. Здесь расположены множество монастырей и храмов и горит огонь, который, по легенде, зажёг сам Будда. Вечером отдохнём в кафе, где бывал Боб Марли.
День отдыха в Муктинатхе
Этот день проведём в Муктинатхе и его окрестностях: побываем у главных святынь, прогуляемся в деревнях Чонгур и Дзонг. Желающие смогут преодолеть перевал Гью-Ла. Вечером встретим закат, будем читать книги и вести душевные беседы за горячим чаем.
Переход в Лупру
После завтрака по живописной и несложной тропе отправимся в редко посещаемую путешественниками деревню Лупру, скрытую в ущелье и сохранившую нетуристическое очарование. Здесь исповедуют религию бон — шаманскую веру, появившуюся ещё до буддизма.
Треккинг в Джомсом и переезд в Ларджунг
Утром отправимся в монастырь Лупры в гости к местному ламе. Затем начнём треккинг в городок Джомсом, где нас будет ждать обед, по пути заглянем в пещеры для медитаций. Подкрепившись, через очаровательную тибетскую деревню Марфа поедем на джипах в город Ларджунг, над которым возвышается монументальный горный массив Дхаулагири.
Прибытие в Покхару
В первой половине дня желающие смогут подняться к ледопаду у восточного склона Дхаулагири, откуда открываются захватывающие виды на хребет Аннапурны. После обеда отправимся в третий по численности населения непальский город Покхару с головокружительной панорамой Гималаев.
Свободный день в Покхаре
Сегодня будет свободный день в Покхаре. Здесь стоит пообедать в ресторанчике с видом на местную изюминку — озеро Пхева, закупиться сувенирами тибетских мастеров или подняться на холм к Ступе Мира — буддийской пагоде, созданной для единений людей всех рас и вероисповеданий.
Завершающий день
Прилетим в Катманду, попрощаемся и отправимся по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Катманду, первая половина дняЗавершение: аэропорт Катманду, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.