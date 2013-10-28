Забраться на высоту 5416 метров, попробовать сыр из молока яка и навсегда влюбиться Гималаи
Вас ждут треккинг по долинам рек, усыпанным рододендронами, и джунглям с банановыми пальмами, маршруты через ароматные хвойные леса и траверс горного склона.
Вы покорите перевал Торунг Ла и окажетесь на высоте, где уже не растут деревья, встретите невероятный рассвет в горах и полюбуетесь Аннапурной — одним из самых сложных для восхождения восьмитысячником! Жить будем с комфортом — в отелях и лоджах с невероятными видами из окна.
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Описание
Организационные детали
Для бронирования места в группе вносится 400 $ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первый день программы.
Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).
Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.
Программа тура по дням
Прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
Прилетим в Катманду утром, заселимся в отель и познакомимся. После подготовки документов и проверки снаряжения прогуляемся по туристическому району Тамель и полюбуемся архитектурой.
Переезд в Тхоче
Доберёмся до города Бесисахар. Ехать предстоит около 7-10 часов по серпантину мимо деревень. Затем пересядем на внедорожники, которые через джунгли повезут нас вверх. Ночевать будем в посёлке Тхоче на высоте 1900 метров.
Треккинг из Тхоче в Чаме
Пеший маршрут начнём из Тхоче. Идти будем по ущелью реки Марсьярди, любуясь зарослями бамбука и россыпью рододендронов, увидим банановые пальмы и мандариновые деревья. А ещё послушаем гул водопадов.
Вечером дойдём до посёлка Чаме на высоте 2670 метров. Отсюда откроется вид на горные вершины Гималаев в снежных шапках. Если останется время, вы сможете искупаться в горячих источниках с видом на пики. Ночевать будем в лодже — местной гостинице.
За день пройдём 15 км и наберём 770 метров высоты.
Маршрут через хвойный лес в Верхний Писанг
Продолжаем пеший треккинг. Сегодня нас окружат высокие сосны и кедры, источающие невероятный хвойный аромат. А какие будут пейзажи! Вы увидите вершины Ламбджунг Химал, отроги Аннапурны, пик Писанг и Аннапурна II. Настоящие исполины, рядом с которыми легко почувствовать себя совсем крохотными.
В Верхнем Писанге вы сможете заглянуть в буддийский храм на вечернюю службу — пуджу.
За день пройдём 19 км, набор высоты — 600 метров.
Маршрут на выбор
Сегодня вы сможете выбрать маршрут.
Вариант 1. Пройдём 13 км по грунтовой дороге вдоль речного берега с набором высоты около 200 метров.
Вариант 2, усложнённый. Будем идти траверсом по горному хребту 22 км с набором высоты 400 метров. Смельчаки будут вознаграждены головокружительными видами Аннапурны. А ещё побываем в атмосферной деревушке Гхауру. Данный поход рекомендован путешественникам с хорошей физической подготовкой. В лодж мы придём уже поздно вечером.
В деревушке Брага вас ждёт последний тёплый душ, следующий будет лишь через 5 дней в Муктинатхе. В остальные дни температура воды в душе будет бодряще прохладной.
Радиальный выход на озеро Ледяное
Из Браги поднимемся на живописное Ледяное озеро на высоту 4100 метров. За день пройдём 13 км, набор высоты — 1200 метров.
Подъём в селение Як Кхарка
Сегодня наша цель — деревня Як Кхарка. Предстоит пройти около 11 км и набрать 570 метров. Здесь вы сможете попробовать вкуснейший Як Стейк, а в гестах закупиться облепиховым чаем и сыром из молока яка. В деревне имеется газовый горячий душ — смельчаки, не боящиеся холодной температуры вокруг, смогут его принять.
Посёлок Торунг Феди и смена пейзажа
Вас ждёт несложный треккинг по горному ущелью реки Торунг Кхола в посёлок Торунг Феди. Пейзаж вокруг будет стремительно меняться: леса останутся позади, их заменят можжевельник и невысокие травы. Будем наблюдать парящих над нами хищных птиц и горных козлов, гуляющих по склонам.
Ночевать будем в лодже. За день пройдём 7 км и наберём 470 метров высоты.
Трек в Торунг Хайг Кэмп и вид на Аннапурну
Утром будем отдыхать, чтобы дать организму больше времени на восстановление в условиях высокогорья. Пообедаем и отправимся в путь по крутой тропе. Пройдём около 1-2 часов в спокойном темпе и окажемся в Торунг Хайг Кэмп. Заселимся в лодж, после чего дойдём до смотровой площадки, чтобы полюбоваться Аннапурной и ущельем, по которому совсем недавно шли сами.
За день пройдём 1,3 км, набор высоты — 350 метров.
Восхождение на перевал Торунг Ла
Встанем рано, часов в 4-5 утра, чтобы идти по подмороженной земле. Уже к 10 часам тропа под солнечным светом превращается в вязкую кашу из земли и снега, идти по ней становится труднее.
На маршруте увидим невероятный восход солнца и вот, преодолев сложный подъём, мы окажемся на верхней точке перевала Торунг Ла на высоте 5416 метров! Полюбуемся открывающимися видами на вершины Дхаулагири и Таши Канг, сделаем фотографии и начнём затяжной спуск к Муктинатху.
Вас ждёт совсем другой Непал — Нижний Мустанг. Наконец-то примем горячий душ и заслуженно отдохнём в лодже.
За день пройдём 12 км, наберём 540 метров высоты и сбросим 1080 метров.
Храмовый комплекс Муктинатх и посёлок Кагбени
Хорошенько выспимся и пойдём гулять по Муктинатху, куда стекаются паломники из числа индуистов и буддистов со всего мира. Вы окажетесь на территории храмового комплекса и полюбуетесь дворцами Вишну, Кришну и Богини огня, пройдёте по мемориальному золотому саду и увидите Водопад-фонтан с 108 головами священных коров — по количеству ликов Шивы. Считается, что тот, кто омоется во всех источниках полностью очистит свою карму.
После обеда, пройдя вдоль живописных деревень, садов и скал со стоянками древних людей, посетим посёлок Кагбени. Увидим его достопримечательности и пройдёмся по сувенирным магазинчикам.
За день пройдём 10 км и сбросим 950 метров высоты.
Переезд в Джомсон и яблоневая долина Калигандаки
С утра ещё раз пройдёмся по Какбени, затем разместимся в местном автобусе и поедем в город Джомсон в долине Калигандаки. Долина славится яблоневыми садами, поэтому здесь мы обязательно выпьем стаканчик другой сока или сидра.
Запасной день
Запасной день гид может потратить на дополнительную акклиматизацию или отдых в Муктинатхе перед переходом через перевал Торунг Ла.
Перелёт в Покхару
Проснёмся рано — нас ждёт перелёт из Джомсона в Покхару длиной в 20 минут. По прибытии заселимся в отель. По желанию вы сможете посетить музей гор и познакомиться с историей альпинизма в Гималаях.
Вы можете добраться в Покхару не на самолёте, а на рейсовой автобусе — это дешевле, но займёт около 10-12 часов.
Если погода будет нелётная, мы поедем в Покхару на джипах. Дорога займёт около 8 часов в зависимости от состояния дороги.
Ночевать будем в комфортабельном отеле.
Возвращение в Катманду
Наше путешествие подошло к концу. Весь день займёт переезд на автобусе из Покхары в Катманду. Желающие смогут улететь на самолёте. Останемся на ночь в отеле Катманду.
Желающие смогут продолжить путешествие самостоятельно.
Завершение тура
Вы можете улететь из Катманду любым удобным рейсом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Катманду, утроЗавершение: Катманду, вы можете улететь в любое удобное время
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.