Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах

Забраться на высоту 5416 метров, попробовать сыр из молока яка и навсегда влюбиться Гималаи

Описание
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Горы зовут в приключение — как тут отказать? Отправляемся в Непал, к гордым вершинам, о которых мечтают альпинисты со всего мира, и головокружительным пейзажам.

Вас ждут треккинг по долинам рек, усыпанным рододендронами, и джунглям с банановыми пальмами, маршруты через ароматные хвойные леса и траверс горного склона.

Вы покорите перевал Торунг Ла и окажетесь на высоте, где уже не растут деревья, встретите невероятный рассвет в горах и полюбуетесь Аннапурной — одним из самых сложных для восхождения восьмитысячником! Жить будем с комфортом — в отелях и лоджах с невероятными видами из окна.
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Ближайшие даты:
20
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для бронирования места в группе вносится 400 $ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первый день программы.

Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).

Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель

Прилетим в Катманду утром, заселимся в отель и познакомимся. После подготовки документов и проверки снаряжения прогуляемся по туристическому району Тамель и полюбуемся архитектурой.

Прибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
2 день

Переезд в Тхоче

Доберёмся до города Бесисахар. Ехать предстоит около 7-10 часов по серпантину мимо деревень. Затем пересядем на внедорожники, которые через джунгли повезут нас вверх. Ночевать будем в посёлке Тхоче на высоте 1900 метров.

Переезд в ТхочеПереезд в ТхочеПереезд в ТхочеПереезд в ТхочеПереезд в ТхочеПереезд в Тхоче
3 день

Треккинг из Тхоче в Чаме

Пеший маршрут начнём из Тхоче. Идти будем по ущелью реки Марсьярди, любуясь зарослями бамбука и россыпью рододендронов, увидим банановые пальмы и мандариновые деревья. А ещё послушаем гул водопадов.

Вечером дойдём до посёлка Чаме на высоте 2670 метров. Отсюда откроется вид на горные вершины Гималаев в снежных шапках. Если останется время, вы сможете искупаться в горячих источниках с видом на пики. Ночевать будем в лодже — местной гостинице.

За день пройдём 15 км и наберём 770 метров высоты.

Треккинг из Тхоче в ЧамеТреккинг из Тхоче в ЧамеТреккинг из Тхоче в ЧамеТреккинг из Тхоче в ЧамеТреккинг из Тхоче в ЧамеТреккинг из Тхоче в Чаме
4 день

Маршрут через хвойный лес в Верхний Писанг

Продолжаем пеший треккинг. Сегодня нас окружат высокие сосны и кедры, источающие невероятный хвойный аромат. А какие будут пейзажи! Вы увидите вершины Ламбджунг Химал, отроги Аннапурны, пик Писанг и Аннапурна II. Настоящие исполины, рядом с которыми легко почувствовать себя совсем крохотными.

В Верхнем Писанге вы сможете заглянуть в буддийский храм на вечернюю службу — пуджу.

За день пройдём 19 км, набор высоты — 600 метров.

Маршрут через хвойный лес в Верхний ПисангМаршрут через хвойный лес в Верхний ПисангМаршрут через хвойный лес в Верхний ПисангМаршрут через хвойный лес в Верхний ПисангМаршрут через хвойный лес в Верхний ПисангМаршрут через хвойный лес в Верхний ПисангМаршрут через хвойный лес в Верхний Писанг
5 день

Маршрут на выбор

Сегодня вы сможете выбрать маршрут.

Вариант 1. Пройдём 13 км по грунтовой дороге вдоль речного берега с набором высоты около 200 метров.

Вариант 2, усложнённый. Будем идти траверсом по горному хребту 22 км с набором высоты 400 метров. Смельчаки будут вознаграждены головокружительными видами Аннапурны. А ещё побываем в атмосферной деревушке Гхауру. Данный поход рекомендован путешественникам с хорошей физической подготовкой. В лодж мы придём уже поздно вечером.

В деревушке Брага вас ждёт последний тёплый душ, следующий будет лишь через 5 дней в Муктинатхе. В остальные дни температура воды в душе будет бодряще прохладной.

Маршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выборМаршрут на выбор
6 день

Радиальный выход на озеро Ледяное

Из Браги поднимемся на живописное Ледяное озеро на высоту 4100 метров. За день пройдём 13 км, набор высоты — 1200 метров.

Радиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро ЛедяноеРадиальный выход на озеро Ледяное
7 день

Подъём в селение Як Кхарка

Сегодня наша цель — деревня Як Кхарка. Предстоит пройти около 11 км и набрать 570 метров. Здесь вы сможете попробовать вкуснейший Як Стейк, а в гестах закупиться облепиховым чаем и сыром из молока яка. В деревне имеется газовый горячий душ — смельчаки, не боящиеся холодной температуры вокруг, смогут его принять.

Подъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як КхаркаПодъём в селение Як Кхарка
8 день

Посёлок Торунг Феди и смена пейзажа

Вас ждёт несложный треккинг по горному ущелью реки Торунг Кхола в посёлок Торунг Феди. Пейзаж вокруг будет стремительно меняться: леса останутся позади, их заменят можжевельник и невысокие травы. Будем наблюдать парящих над нами хищных птиц и горных козлов, гуляющих по склонам.

Ночевать будем в лодже. За день пройдём 7 км и наберём 470 метров высоты.

Посёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажаПосёлок Торунг Феди и смена пейзажа
9 день

Трек в Торунг Хайг Кэмп и вид на Аннапурну

Утром будем отдыхать, чтобы дать организму больше времени на восстановление в условиях высокогорья. Пообедаем и отправимся в путь по крутой тропе. Пройдём около 1-2 часов в спокойном темпе и окажемся в Торунг Хайг Кэмп. Заселимся в лодж, после чего дойдём до смотровой площадки, чтобы полюбоваться Аннапурной и ущельем, по которому совсем недавно шли сами.

За день пройдём 1,3 км, набор высоты — 350 метров.

Трек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на АннапурнуТрек в Торунг Хайг Кэмп и вид на Аннапурну
10 день

Восхождение на перевал Торунг Ла

Встанем рано, часов в 4-5 утра, чтобы идти по подмороженной земле. Уже к 10 часам тропа под солнечным светом превращается в вязкую кашу из земли и снега, идти по ней становится труднее.

На маршруте увидим невероятный восход солнца и вот, преодолев сложный подъём, мы окажемся на верхней точке перевала Торунг Ла на высоте 5416 метров! Полюбуемся открывающимися видами на вершины Дхаулагири и Таши Канг, сделаем фотографии и начнём затяжной спуск к Муктинатху.

Вас ждёт совсем другой Непал — Нижний Мустанг. Наконец-то примем горячий душ и заслуженно отдохнём в лодже.

За день пройдём 12 км, наберём 540 метров высоты и сбросим 1080 метров.

Восхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг ЛаВосхождение на перевал Торунг Ла
11 день

Храмовый комплекс Муктинатх и посёлок Кагбени

Хорошенько выспимся и пойдём гулять по Муктинатху, куда стекаются паломники из числа индуистов и буддистов со всего мира. Вы окажетесь на территории храмового комплекса и полюбуетесь дворцами Вишну, Кришну и Богини огня, пройдёте по мемориальному золотому саду и увидите Водопад-фонтан с 108 головами священных коров — по количеству ликов Шивы. Считается, что тот, кто омоется во всех источниках полностью очистит свою карму.

После обеда, пройдя вдоль живописных деревень, садов и скал со стоянками древних людей, посетим посёлок Кагбени. Увидим его достопримечательности и пройдёмся по сувенирным магазинчикам.

За день пройдём 10 км и сбросим 950 метров высоты.

Храмовый комплекс Муктинатх и посёлок КагбениХрамовый комплекс Муктинатх и посёлок КагбениХрамовый комплекс Муктинатх и посёлок КагбениХрамовый комплекс Муктинатх и посёлок КагбениХрамовый комплекс Муктинатх и посёлок КагбениХрамовый комплекс Муктинатх и посёлок КагбениХрамовый комплекс Муктинатх и посёлок Кагбени
12 день

Переезд в Джомсон и яблоневая долина Калигандаки

С утра ещё раз пройдёмся по Какбени, затем разместимся в местном автобусе и поедем в город Джомсон в долине Калигандаки. Долина славится яблоневыми садами, поэтому здесь мы обязательно выпьем стаканчик другой сока или сидра.

Переезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина КалигандакиПереезд в Джомсон и яблоневая долина Калигандаки
13 день

Запасной день

Запасной день гид может потратить на дополнительную акклиматизацию или отдых в Муктинатхе перед переходом через перевал Торунг Ла.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
14 день

Перелёт в Покхару

Проснёмся рано — нас ждёт перелёт из Джомсона в Покхару длиной в 20 минут. По прибытии заселимся в отель. По желанию вы сможете посетить музей гор и познакомиться с историей альпинизма в Гималаях.

Вы можете добраться в Покхару не на самолёте, а на рейсовой автобусе — это дешевле, но займёт около 10-12 часов.

Если погода будет нелётная, мы поедем в Покхару на джипах. Дорога займёт около 8 часов в зависимости от состояния дороги.

Ночевать будем в комфортабельном отеле.

Перелёт в ПокхаруПерелёт в ПокхаруПерелёт в ПокхаруПерелёт в ПокхаруПерелёт в ПокхаруПерелёт в ПокхаруПерелёт в Покхару
15 день

Возвращение в Катманду

Наше путешествие подошло к концу. Весь день займёт переезд на автобусе из Покхары в Катманду. Желающие смогут улететь на самолёте. Останемся на ночь в отеле Катманду.

Желающие смогут продолжить путешествие самостоятельно.

16 день

Завершение тура

Вы можете улететь из Катманду любым удобным рейсом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, утро
Завершение: Катманду, вы можете улететь в любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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