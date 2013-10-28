Горы зовут в приключение — как тут отказать? Отправляемся в Непал, к гордым вершинам, о которых мечтают альпинисты со всего мира, и головокружительным пейзажам. Вас ждут треккинг по долинам рек, усыпанным рододендронами, и джунглям с банановыми пальмами, маршруты через ароматные хвойные леса и траверс горного склона. Вы покорите перевал Торунг Ла и окажетесь на высоте, где уже не растут деревья, встретите невероятный рассвет в горах и полюбуетесь Аннапурной — одним из самых сложных для восхождения восьмитысячником! Жить будем с комфортом — в отелях и лоджах с невероятными видами из окна.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для бронирования места в группе вносится 400 $ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первый день программы.

Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).

Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.