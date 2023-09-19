Лалитпур: «открыточный» город Непала

Погрузиться в историю, культуру и быт одного из трёх древнейших городов долины Катманду

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Лалитпуре сохранилось множество памятников архитектуры, благодаря которым ЮНЕСКО признала его одним из самых красивых древних городов мира. Я познакомлю вас с его историческими сооружениями.

Расскажу о традициях, ремёслах и верованиях местного народа невари, а также научу вас жить в ритме этого шумного и колоритного мегаполиса.
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Лалитпур: «открыточный» город Непала
Ближайшие даты:
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
26
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Непальский феномен

Непал — страна, которая никого не оставляет равнодушным. И вы сможете в этом убедиться. В течение путешествия вы полюбите и возненавидите её бесчисленное количество раз. Но если Непал вас позвал, то вы обязательно здесь окажетесь. А оказавшись однажды, точно захотите вернуться.

Атмосферный Лалитпур: путешествие в прошлое

Мы встретимся у входа в Старый город и отправимся на прогулку. В этот день у вас будет ощущение, что вы участвуете в съёмках исторического фильма или перенеслись на столетия назад. Яркие женщины в традиционных нарядах, мужчины в шапочках кататупи, торговцы фруктами с тележками, лотки с непривычной едой — всё это мигом погрузит вас в колорит одной из самых удивительных стран мира.

Погружение в историю, культуру и быт

🔶 Вы познакомитесь с богатой историей «красивого города» и узнаете, сколько раз он менял названия. Посетите королевский дворец Патана из списка ЮНЕСКО. На Дворцовой площади (Дурбар) оцените разнообразию её храмов и рассмотрите деревянную резьбу на дворце. Кроме того, мы отыщем самое первое здание Непала, построенное в стиле шикхара полностью из камня.

🔶 По пути я расскажу, как проходит день местных жителей, как выжить в таком непростом и шумном мегаполисе и где можно передохнуть от суеты города. А вы знали, что в Непале носили маски еще до ковида? Почему весь город покрыт ровным слоем пыли — обсудим при встрече. Поговорим и о том, почему Непал сейчас — одна из беднейших стран мира и что предпринимают для того, чтобы это изменить.

🔶 Вы узнаете о народе невари и их прошлом. Мы зайдём в лавки мастеров, где вы увидите предметы народного творчества. Я покажу храм, где живет одна из богинь Кумари, и расскажу, кто они. Обсудим и то, как получилось, что в Непале есть живая богиня, как ей стать, сколько на этом можно заработать и как живут девочки в этом статусе и после его потери. Кроме того, вы выясните, почему непальские девушки имеют минимум двух мужей и первый раз выходят замуж в 5-7 лет. А ещё я раскрою секреты астрологии в Непале и объясню, почему ни одно решение непальцы не принимают без советов астролога.

☕ Мы закончим экскурсию в лучшей кофейне города. Обменяемся впечатлениями и подпишем открытки с видами города, которые я вам подарю. А вечером вы получите около 50 репортажных фото с нашей прогулки в моей авторской обработке.

Кому подойдёт экскурсия

Рекомендую выбираю эту экскурсию в ваши первые дни в Непале. Я помогу вам разобраться во всех тонкостях путешествия по этой удивительной стране: расскажу, где менять деньги, где съесть самые вкусные момо, где дешевле купить экипировку на трек и как к нему подготовиться.

Организационные детали

  • До Лалитпура вам нужно добраться самостоятельно (он находится в 5 км от Катманду — по ту сторону речки Багмати)
  • Дополнительные расходы: билет в Старый город — 1000 рупий с человека; такси к месту старта — 150 рупий (из Катманду); кофе и еда.
  • Билет в Старый город действует в течении недели с даты покупки, только необходимо его прокомпостировать днём первого посещения, чтобы в будущем беспрепятственно здесь гулять. А вернуться вам точно захочется!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Дурбар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ