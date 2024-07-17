Что ещё посмотреть – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Амстердаме на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
Пешая
скидка
10%
53 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 250225 за всё до 7 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Понять Ван Гога
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паша
    17 июля 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Клёвая Ганя. Просто огонь. Мы получили от этой экскурсии всё что хотели и даже больше. Страстно рекомендую.
  • A
    Alex
    14 июля 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Ганя провела очень познавательную экскурсию! Рассказала историю, нюансы, провела по интересным местам! Я уверен что каждый найдет в ее лице правильного гида! Еще раз спасибо за познавательное и приятное время!
  • D
    David
    4 июня 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • M
    Marija
    5 мая 2024
    Понять Ван Гога
    Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
  • B
    Baryshnikova
    1 апреля 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
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    Спасибо большое Евгению за чудесное сопровождение и интересные рассказы! По нашей просьбе, Евгений адаптировал экскурсию под возраст наших детей. Он не просто рассказывал интересные факты, но и сделал историю интерактивной задавая детям много вопросов, учитывая их интересы и хобби. Экскурсия получилась увлекательной и незабываемой. Я очень рекомендую Евгения!

    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослыхЭкскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых
  • Т
    Тамара
    3 декабря 2023
    Понять Ван Гога
    Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в музее Ван Гога, узнали
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    много нового для себя, на некоторые факты из жизни художники стали смотреть по-другому. Я бы определено советовала Александру, и с удовольствием обратилась бы к ней повторно. Что мне особенно понравилось в нашей экскурсионной прогулке, так это возможность самим сделать выводы о жизни и творчестве художника. Александра приводила в пример биографии Ван Гога, отрывки из писем к брату, свидетельства современников, заключения нынешних психиатров, изучавших манеру живописи художника. Таким образом мы пытались сложить общую картину личности из маленьких пазлов жизни Винсента. Рекомендую.

    Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в
  • Н
    Надежда
    5 августа 2023
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать всего минут 20 на
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    поезде, с гидом встретились в Амстердаме и доехали все вместе. На станции, вместо того, чтобы идти сразу в парк, Евгений нас провёл по "деревеньке" на противоположной от парка стороне реки, где живут далеко не бедные голландцы) Деревня очаровательна, как и пенсионеры, которые устроили лодочную переправу через реку до парка. А с воды открываются шикарные виды на мельницы. Без Евгения мы бы, конечно, это пропустили. В самом парке тоже занятно. Можно зайти на одну мельницу, посмотреть как она работает (и это не только для туристов, эти мельницы и правда работают!!), потом мы посмотрели как делают традиционную обувь, поели сладенького и довольные вернулись домой. Кстати, ещё Евгений классно фотографирует, у него есть видение композиции и света, так что не бойтесь просить много вас фоткать (и соглашайтесь, если предлагают:)) В общем, всё было здорово! Если ехать на мельницы самим, то, конечно, много интересного пройдёт мимо, так что искренне рекомендуем!

    После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать
  • А
    Александра
    28 апреля 2023
    Понять Ван Гога
    Экскурсия прошла живо и интересно. Александра хорошая рассказчица. При следующем визите в Амстердам обязательно сходим с ней на другие экскурсии.
    Экскурсия прошла живо и интересно. Александра хорошая рассказчица. При следующем визите в Амстердам обязательно сходим с ней на другие экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
  2. «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
  3. Понять Ван Гога
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
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