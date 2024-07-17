скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 250€225 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
€160 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаша17 июля 2024Клёвая Ганя. Просто огонь. Мы получили от этой экскурсии всё что хотели и даже больше. Страстно рекомендую.
- AAlex14 июля 2024Ганя провела очень познавательную экскурсию! Рассказала историю, нюансы, провела по интересным местам! Я уверен что каждый найдет в ее лице правильного гида! Еще раз спасибо за познавательное и приятное время!
- DDavid4 июня 2024мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
- ААнна12 мая 2024Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
- MMarija5 мая 2024Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
- BBaryshnikova1 апреля 2024Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
- ТТамара3 декабря 2023Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в музее Ван Гога, узнали
- ННадежда5 августа 2023После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать всего минут 20 на
- ААлександра28 апреля 2023Экскурсия прошла живо и интересно. Александра хорошая рассказчица. При следующем визите в Амстердам обязательно сходим с ней на другие экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Что ещё посмотреть»
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