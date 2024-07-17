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поезде, с гидом встретились в Амстердаме и доехали все вместе. На станции, вместо того, чтобы идти сразу в парк, Евгений нас провёл по "деревеньке" на противоположной от парка стороне реки, где живут далеко не бедные голландцы) Деревня очаровательна, как и пенсионеры, которые устроили лодочную переправу через реку до парка. А с воды открываются шикарные виды на мельницы. Без Евгения мы бы, конечно, это пропустили. В самом парке тоже занятно. Можно зайти на одну мельницу, посмотреть как она работает (и это не только для туристов, эти мельницы и правда работают!!), потом мы посмотрели как делают традиционную обувь, поели сладенького и довольные вернулись домой. Кстати, ещё Евгений классно фотографирует, у него есть видение композиции и света, так что не бойтесь просить много вас фоткать (и соглашайтесь, если предлагают:)) В общем, всё было здорово! Если ехать на мельницы самим, то, конечно, много интересного пройдёт мимо, так что искренне рекомендуем!