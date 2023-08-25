9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 августа 2023Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
- KKravchenko30 ноября 2022Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
- KKirill27 июля 2018Елена высокопрофессиональный гид, великолепный рассказчик. Непосредственно по данной экскурсии- для тех, кто устал от шумного Амстердама и хочет погрузиться в атмосферу сельской Голландии- очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 520. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 11 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь