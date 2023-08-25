Однодневные – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Амстердаме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Пешая
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 520 за всё до 4 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
На машине
8 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
380 за всё до 8 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
На машине
2 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
  2. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
  3. Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Церковь Святого Николая
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 520. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 11 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам