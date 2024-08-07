6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€1 350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 16:00
7 авг в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «По пригородам»
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