По пригородам – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Амстердаме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
1 350 за всё до 6 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 16:00
7 авг в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
  2. «Голландия для своих». По тюльпановым полям
  3. Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 1 350.
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по пригородам, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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