Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Амстердаме на русском языке, цены от €68. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Амстердам пешком и на кораблике
Пешая
9 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
75 за человека
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: Экскурсия проходит, в субботу в 15:30
10 авг в 15:30
31 авг в 15:30
68 за человека
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Начало: По желанию, отель
Расписание: ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Амстердам пешком и на кораблике
  2. Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
  3. Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
  4. Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 68 до 320. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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