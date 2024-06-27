4 часа
Водная прогулка
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€75 за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: Экскурсия проходит, в субботу в 15:30
10 авг в 15:30
31 авг в 15:30
€68 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Начало: По желанию, отель
Расписание: ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKatya27 июня 2024Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Нам всё понравилось.
- OOlesya9 апреля 2023Всё очень понравилось,было интересно и познательно!!! Рекомендуем Анну,как Профессионального гида! Благодарим!
- MMarina4 августа 2021Замечательная экскурсия. Таня очень легко и приятно проводит, отвечает на вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Популярные экскурсии»
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