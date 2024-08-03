Все – экскурсии в Амстердаме

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Амстердаме на русском языке, цены от €154, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Амстердам: инструкция по применению
Пешая
скидка
20%
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
от 192154 за всё до 5 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
от 174 за всё до 4 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
Пешая
скидка
10%
53 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 250225 за всё до 7 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Понять Ван Гога
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
250 за всё до 10 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
скидка
5%
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
185176 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 августа 2024
    Амстердам: инструкция по применению
    Экскурсия очень понравилась супруге и дочке. Кирилл прекрасно провел экскурсию. Рекомендую!
  • I
    Ildar
    30 июля 2024
    Амстердам: инструкция по применению
    Хорошая экскурсия. Прошлись по центру Амстердама, поели вкуснейшую селедку. Узнали много интересного.
    Хорошая экскурсия. Прошлись по центру Амстердама, поели вкуснейшую селедку. Узнали много интересного
  • М
    Михаил
    19 июля 2024
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    У нас была гид Анна - экскурсия прошла в очень комфортном и интересном режиме. Также за нас смогли купить билеты в музей, хотя онлайн на сайте музея билетов на эти даты уже не было.
  • П
    Паша
    17 июля 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Клёвая Ганя. Просто огонь. Мы получили от этой экскурсии всё что хотели и даже больше. Страстно рекомендую.
  • A
    Alex
    14 июля 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Ганя провела очень познавательную экскурсию! Рассказала историю, нюансы, провела по интересным местам! Я уверен что каждый найдет в ее лице правильного гида! Еще раз спасибо за познавательное и приятное время!
  • Р
    Регина
    9 июля 2024
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    Если, на ваш взгляд, посещение музея Ван Гога - это "must have" в программе посещения Амстердама, то непременно воспользуйтесь именно
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    этой экскурсией! Нашего "проводника" в мир Ван Гога - Анну - мы восприняли не иначе как "подарок судьбы". Это человек тонко понимающий искусство художника, прекрасно ориентирующийся в фактах его биографии и тонко чувствующий своих гостей. Очень благодарны Анне за "глубокое погружение" в восхитительный мир живописи и за высочайший профессионализм!

  • В
    Виктор
    28 июня 2024
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    Были в музее с гидом Анной. Пятеро взрослых. Просто отлично. Анну трудно назвать просто гидом. Искусствовед, как минимум! Прекрасная форма подачи, без нагромождений дат и незначительных деталей. Анна, спасибо огромное.
  • D
    David
    4 июня 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • M
    Marija
    5 мая 2024
    Понять Ван Гога
    Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Все»

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  2. Площадь Дам
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  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 154 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 181 ⭐ отзыв, цены от €154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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