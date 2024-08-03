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20%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
от 192€154 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
от €174 за всё до 4 чел.
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10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 250€225 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
€160 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
185€176 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 августа 2024Экскурсия очень понравилась супруге и дочке. Кирилл прекрасно провел экскурсию. Рекомендую!
- IIldar30 июля 2024Хорошая экскурсия. Прошлись по центру Амстердама, поели вкуснейшую селедку. Узнали много интересного.
- ММихаил19 июля 2024У нас была гид Анна - экскурсия прошла в очень комфортном и интересном режиме. Также за нас смогли купить билеты в музей, хотя онлайн на сайте музея билетов на эти даты уже не было.
- ППаша17 июля 2024Клёвая Ганя. Просто огонь. Мы получили от этой экскурсии всё что хотели и даже больше. Страстно рекомендую.
- AAlex14 июля 2024Ганя провела очень познавательную экскурсию! Рассказала историю, нюансы, провела по интересным местам! Я уверен что каждый найдет в ее лице правильного гида! Еще раз спасибо за познавательное и приятное время!
- РРегина9 июля 2024Если, на ваш взгляд, посещение музея Ван Гога - это "must have" в программе посещения Амстердама, то непременно воспользуйтесь именно
- ВВиктор28 июня 2024Были в музее с гидом Анной. Пятеро взрослых. Просто отлично. Анну трудно назвать просто гидом. Искусствовед, как минимум! Прекрасная форма подачи, без нагромождений дат и незначительных деталей. Анна, спасибо огромное.
- DDavid4 июня 2024мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
- ААнна12 мая 2024Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
- MMarija5 мая 2024Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Все»
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