4 часа
Водная прогулка
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
8 авг в 10:30
10 авг в 10:00
€67 за человека
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Завтра в 11:00
8 авг в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- ООльга11 августа 2023Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 380. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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