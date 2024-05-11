За городом и природа – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Амстердаме на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
На велосипеде
23 отзыва
4 часа
Водная прогулка
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
8 авг в 10:30
10 авг в 10:00
67 за человека
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
На машине
8 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Завтра в 11:00
8 авг в 09:00
380 за всё до 8 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
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    большое расстояние, останавливаясь в живописных местах, чтобы поснимать (Ольга отлично справилась с функциями фотографа)) Я узнала интересные вещи из жизни голландцев и получила необходимую физическую нагрузку) Очень рекомендую!

  • В
    Василина
    3 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
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    увидела предложение Ольги, то не раздумывая остановила свой выбор на нем. И это было 100% верное решение! Сама дорога к месту встречи поразила мое московское сознание тем, что пригород Амстердама находился в 25 минутах комфортабельной поездки на метро от Центральной станции. Далее взгляду открывался потрясающий пейзаж: идеально ухоженные поля, реки, дома и сады местных жителей, велосипедные, пешеходные, разводные мосты, уютные кафе. По дороге мы наблюдали непуганых чистейших животных, вальяжно пасущихся на полях. Вспомнились слова Константина Паустовского, что любовь к родной стране начинается с любви к природе… И действительно невольно проникаешься огромной симпатией к очаровательным голландским ландшафтам и приветливым людям, встречающимся на пути нашего велосипедного маршрута. Ольге как нельзя лучше удалось передать весь голландский колорит и уют местных деревень. В ней чувствовалась неподдельная любовь к Нидерландам, а также искренняя доброжелательность к своему экскурсанту: заботливая и внимательная Ольга побеспокоилась даже о дождевике для туриста. С самого начала и до конца нашей экскурсии было ощущение, что я приехала в гости к давней знакомой просто покататься на велосипеде по окрестностям Амстердама, отведать местных сыров и посетить средневековый замок Мюйдерслот. Благодаря Ольге, которая оказалась не только прекрасным собеседником и экскурсоводом, но и талантливым фотографом и оператором, остались на память фото и видео чудеснейших мест Голландии.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «За городом и природа»

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  1. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  2. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
  3. Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 380. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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