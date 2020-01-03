В течение часового круиза вы увидите каналы Амстердама, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с разными историческими достопримечательностями центра города.

Полюбуйтесь на элегантные купеческие дома времен голландского Золотого века, величественные фронтоны, живописные церкви, знаменитый Магере-Брюг («тощий мост») и другие живописные места. Во время круиза вы сможете прослушать аудиокомментарий на одном из 19 доступных языков. Катера ходят очень часто, так что к туру можно присоединиться в любое время дня и в любой день недели!

В процессе оформления заказа вы можете выбрать из нескольких мест встречи. Варианты на выбор: Главный вокзал, дом Анны Франк, Музейная площадь или Лейдсеплейн.