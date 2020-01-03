Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом

Полюбуйтесь красотой архитектуры и причалов в ходе одночасового круиза по каналам Амстердама

4.3
1744 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Полюбуйтесь красотой архитектуры и причалов в ходе одночасового круиза по каналам Амстердама.

Вы увидите купеческие дома времен голландской Золотой эпохи XVI и XVII веков, когда вовсю процветала торговля и фасады зданий соревновались в роскоши убранства.
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом
Амстердам: часовой круиз по каналам с GPS аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Грахтенгордел
  • Магере-Брюг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в часовой круиз по каналам Амстердама, входящим в фонд наследия ЮНЕСКО
  2. Полюбуйтесь элегантными домами и церквями вдоль каналов и красивейшими мостами
  3. Прослушайте аудиокомментарии, доступные на 19 языках
В течение часового круиза вы увидите каналы Амстердама, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с разными историческими достопримечательностями центра города.
Полюбуйтесь на элегантные купеческие дома времен голландского Золотого века, величественные фронтоны, живописные церкви, знаменитый Магере-Брюг («тощий мост») и другие живописные места. Во время круиза вы сможете прослушать аудиокомментарий на одном из 19 доступных языков. Катера ходят очень часто, так что к туру можно присоединиться в любое время дня и в любой день недели!
В процессе оформления заказа вы можете выбрать из нескольких мест встречи. Варианты на выбор: Главный вокзал, дом Анны Франк, Музейная площадь или Лейдсеплейн.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-часовой круиз
  • GPS-аудиогид с комментариями на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети до 4 лет участвуют бесплатно (если не занимают отдельное место)
  • Сам круиз длится час, однако имейте в виду, что посадка на судно тоже занимает время, а значит общая продолжительность тура в разгар туристического сезона может составлять до полутора часов
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 1744 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
921
4
538
3
194
2
33
1
58
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
3 янв 2020
(Италия)
Очень хороший тур. . объяснения немного глубже, я подумал нечто большее, чем обычное объяснение того, как родился город Амстердам. В целом, однако, действительно приятно, особенно если сделать вечером, когда все в Амстердаме загорается. Единственный серьезный недостаток - полтора часа незарегистрированной очереди. Если бы мы знали во время бронирования билетов, что будет ждать полтора часа ожидания, мы бы решили на другое время.
L
17 мая 2019
(Великобритания)
Я думаю, где это возможно, посещение города по каналу обязательно. Вы можете увидеть причудливые улочки, и мы увидели дом Анны Фрэнкс. Гид был забавным и действительно информативным. Единственным недостатком было то, что это было объявлено как 1-часовой тур, но мы были на 1 час 45 минут! Который оставил нас в панике, так как мы отправили тренера обратно в Роттердам! К счастью, этот тренер опоздал, иначе мы бы его пропустили!! Определенно рекомендую это всем, кто посещает Амстердам на день, так как он немного вытащит вас из главного центра.
R
21 апр 2019
(Норвегия)
Сам круиз был действительно хорош, потому что намного легче видеть город (главным образом здания и каналы) без людей, сталкивающихся друг с другом. Немного интересной истории об Амстердаме и о том, как он вырос до сегодняшнего дня. Некоторые минусы в том, что вас отправляют с лодки на лодку несколько раз, просто потому, что вокруг так много круизных / лодочных компаний. И звук мог бы быть немного лучше.

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