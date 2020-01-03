Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в часовой круиз по каналам Амстердама, входящим в фонд наследия ЮНЕСКО
Полюбуйтесь элегантными домами и церквями вдоль каналов и красивейшими мостами
Прослушайте аудиокомментарии, доступные на 19 языках
В течение часового круиза вы увидите каналы Амстердама, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО, и познакомитесь с разными историческими достопримечательностями центра города.
Полюбуйтесь на элегантные купеческие дома времен голландского Золотого века, величественные фронтоны, живописные церкви, знаменитый Магере-Брюг («тощий мост») и другие живописные места. Во время круиза вы сможете прослушать аудиокомментарий на одном из 19 доступных языков. Катера ходят очень часто, так что к туру можно присоединиться в любое время дня и в любой день недели!
В процессе оформления заказа вы можете выбрать из нескольких мест встречи. Варианты на выбор: Главный вокзал, дом Анны Франк, Музейная площадь или Лейдсеплейн.
Ответы на вопросы
Что входит
1-часовой круиз
GPS-аудиогид с комментариями на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Дети до 4 лет участвуют бесплатно (если не занимают отдельное место)
Сам круиз длится час, однако имейте в виду, что посадка на судно тоже занимает время, а значит общая продолжительность тура в разгар туристического сезона может составлять до полутора часов
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 1744 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
Valentina
3 янв 2020
(Италия)
Очень хороший тур. . объяснения немного глубже, я подумал нечто большее, чем обычное объяснение того, как родился город Амстердам. В целом, однако, действительно приятно, особенно если сделать вечером, когда все в Амстердаме загорается. Единственный серьезный недостаток - полтора часа незарегистрированной очереди. Если бы мы знали во время бронирования билетов, что будет ждать полтора часа ожидания, мы бы решили на другое время.
L
Laura
17 мая 2019
(Великобритания)
Я думаю, где это возможно, посещение города по каналу обязательно. Вы можете увидеть причудливые улочки, и мы увидели дом Анны Фрэнкс. Гид был забавным и действительно информативным. Единственным недостатком было то, что это было объявлено как 1-часовой тур, но мы были на 1 час 45 минут! Который оставил нас в панике, так как мы отправили тренера обратно в Роттердам! К счастью, этот тренер опоздал, иначе мы бы его пропустили!! Определенно рекомендую это всем, кто посещает Амстердам на день, так как он немного вытащит вас из главного центра.
R
Roberts
21 апр 2019
(Норвегия)
Сам круиз был действительно хорош, потому что намного легче видеть город (главным образом здания и каналы) без людей, сталкивающихся друг с другом. Немного интересной истории об Амстердаме и о том, как он вырос до сегодняшнего дня. Некоторые минусы в том, что вас отправляют с лодки на лодку несколько раз, просто потому, что вокруг так много круизных / лодочных компаний. И звук мог бы быть немного лучше.
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