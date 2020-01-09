Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам

Посетите Heineken Experience в ходе самостоятельного интерактивного тур по старой пивоварне, а затем отправляйтесь

4.3
1187 отзывов
В группе
до 100 чел.
Посетите Heineken Experience в ходе самостоятельного интерактивного тур по старой пивоварне, а затем отправляйтесь в часовой круиз по каналам Амстердама.
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам
Амстердам: Heineken Experience и часовой круиз по каналам

Что вы увидите 🤩

  • Вестеркерк
  • Грахтенгордел
  • Район «9 улиц»
  • Амстел
  • Музей пива Heineken Experience
  • Магере-Брюг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сэкономьте время и деньги с комбинированным билетом на круиз по каналам и посещение старой пивоварни Heineken
  2. Откройте для себя динамичный мир Heineken в пивоварне, где было создано это пиво
  3. Поучаствуйте в дегустации и попробуйте создать идеальный сорт пива
  4. Полюбуйтесь кольцом каналов Амстердама, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время 1-часового круиза
Познакомьтесь с историей одной из самых знаменитых пивоварен в мире, купив билет в Heineken Experience на самостоятельный интерактивный тур по настоящей пивоварне, где до 1988 года производилось пиво Heineken.
Загляните за кулисы пивоварни, посмотрите на гигантские медные чаны, в которых когда-то варилось пиво. Примите участие в дегустации и попробуйте создать идеальное пиво.
Затем полюбуйтесь архитектурой XVII века в центре города во время 1-часового круиза по каналам. GPS-аудиогид на нескольких языках расскажет вам много интересного о главных достопримечательностях Амстердама, таких как Вестеркерк, «Тощий мост» и очаровательный район Девяти улиц (Negen Straatjes).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет для быстрого прохода в Heineken Experience
  • 2 бесплатных пива или безалкогольных напитка в Heineken Experience
  • 1-часовой круиз по каналам с GPS-аудиогидом на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • В Heineken Experience вы узнаете много интересного об истории компании на разных языках, включая английский, французский, испанский и немецкий. Средняя продолжительность тура — 1,5 часа
  • Согласно законам Нидерландов, алкогольные напитки не продаются лицам до 18 лет
  • Забронированный временной интервал предназначен для Heineken Experience. По приезду в Амстердам выберите временной промежуток для круиза по каналам (инструкции будут доступны после бронирования)
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 17 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 1187 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
639
4
346
3
122
2
49
1
31
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
9 янв 2020
(Франция)
Первое и самое главное.
Читая предыдущие отзывы все пишут что кругом обман и развод))) всё оказалось намного проще.

Вы идёте сначала в хайникен. Выбирайте время заранее (мы пошли к 12:30) т. к. последний по ваучеру речной круиз уходит в 16:00, далее все за отдельную плату.

После хайникен, садитесь на м52 noord и езжайте до централ стейшн, там найдете стоянку lovers!

Ну вот собственно и всё.

В отелях на ресепшн стойках есть ваучеры на скидку, там всё дороже.

Так же скачайте для удобства приложение GetYourGuide.
A
22 сен 2019
(Швейцария)
Действительно хороший опыт и хороший пакет. Тур на лодке был хорош. Много доступных языков. С одной стороны, довольно здорово сидеть за столом с группой, с другой стороны, половина всех людей на борту сидят лицом к задней части лодки. Heineken не мое любимое пиво, но тур все еще веселый. Вы немного узнаете об истории пивоваренного завода, о пивоварении в целом, поработаете в стиле почти тематического парка и попробуете Heineken. Я бы порекомендовал пакет. Очень туристический, но веселый (хотя бы с группой).
А
31 июля 2019
(США)
Поездка на Тур по Каналу была превосходной, но инструкции по путанице в Хайникене и Канале не очень понятны. Я не знал, нужно ли ехать на метро от центрального вокзала Амстердама до Heineken Tour. Что касается поездки по каналу, придется возвращаться на метро обратно в Амстердам. В центре не было легко найти экскурсию по каналу Lovers, особенно туристам из США. VA-JULY 2019

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