Познакомьтесь с историей одной из самых знаменитых пивоварен в мире, купив билет в Heineken Experience на самостоятельный интерактивный тур по настоящей пивоварне, где до 1988 года производилось пиво Heineken.

Загляните за кулисы пивоварни, посмотрите на гигантские медные чаны, в которых когда-то варилось пиво. Примите участие в дегустации и попробуйте создать идеальное пиво.

Затем полюбуйтесь архитектурой XVII века в центре города во время 1-часового круиза по каналам. GPS-аудиогид на нескольких языках расскажет вам много интересного о главных достопримечательностях Амстердама, таких как Вестеркерк, «Тощий мост» и очаровательный район Девяти улиц (Negen Straatjes).