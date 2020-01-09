Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сэкономьте время и деньги с комбинированным билетом на круиз по каналам и посещение старой пивоварни Heineken
Откройте для себя динамичный мир Heineken в пивоварне, где было создано это пиво
Поучаствуйте в дегустации и попробуйте создать идеальный сорт пива
Полюбуйтесь кольцом каналов Амстердама, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время 1-часового круиза
Познакомьтесь с историей одной из самых знаменитых пивоварен в мире, купив билет в Heineken Experience на самостоятельный интерактивный тур по настоящей пивоварне, где до 1988 года производилось пиво Heineken.
Загляните за кулисы пивоварни, посмотрите на гигантские медные чаны, в которых когда-то варилось пиво. Примите участие в дегустации и попробуйте создать идеальное пиво.
Затем полюбуйтесь архитектурой XVII века в центре города во время 1-часового круиза по каналам. GPS-аудиогид на нескольких языках расскажет вам много интересного о главных достопримечательностях Амстердама, таких как Вестеркерк, «Тощий мост» и очаровательный район Девяти улиц (Negen Straatjes).
Ответы на вопросы
Что входит
Билет для быстрого прохода в Heineken Experience
2 бесплатных пива или безалкогольных напитка в Heineken Experience
1-часовой круиз по каналам с GPS-аудиогидом на 19 языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
В Heineken Experience вы узнаете много интересного об истории компании на разных языках, включая английский, французский, испанский и немецкий. Средняя продолжительность тура — 1,5 часа
Согласно законам Нидерландов, алкогольные напитки не продаются лицам до 18 лет
Забронированный временной интервал предназначен для Heineken Experience. По приезду в Амстердам выберите временной промежуток для круиза по каналам (инструкции будут доступны после бронирования)
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 17 лет
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 1187 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
Igor
9 янв 2020
(Франция)
Первое и самое главное. Читая предыдущие отзывы все пишут что кругом обман и развод))) всё оказалось намного проще.
Вы идёте сначала в хайникен. Выбирайте время заранее (мы пошли к 12:30) т. к. последний по ваучеру речной круиз уходит в 16:00, далее все за отдельную плату.
После хайникен, садитесь на м52 noord и езжайте до централ стейшн, там найдете стоянку lovers!
Ну вот собственно и всё.
В отелях на ресепшн стойках есть ваучеры на скидку, там всё дороже.
Так же скачайте для удобства приложение GetYourGuide.
A
Andreas
22 сен 2019
(Швейцария)
Действительно хороший опыт и хороший пакет. Тур на лодке был хорош. Много доступных языков. С одной стороны, довольно здорово сидеть за столом с группой, с другой стороны, половина всех людей на борту сидят лицом к задней части лодки. Heineken не мое любимое пиво, но тур все еще веселый. Вы немного узнаете об истории пивоваренного завода, о пивоварении в целом, поработаете в стиле почти тематического парка и попробуете Heineken. Я бы порекомендовал пакет. Очень туристический, но веселый (хотя бы с группой).
А
Аноним
31 июля 2019
(США)
Поездка на Тур по Каналу была превосходной, но инструкции по путанице в Хайникене и Канале не очень понятны. Я не знал, нужно ли ехать на метро от центрального вокзала Амстердама до Heineken Tour. Что касается поездки по каналу, придется возвращаться на метро обратно в Амстердам. В центре не было легко найти экскурсию по каналу Lovers, особенно туристам из США. VA-JULY 2019
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