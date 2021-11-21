Амстердам: искусство игры Wondr Experience

Побывайте на первой креативной игровой площадке для взрослых в Амстердаме

4.6
130 отзывов
Входной билет
Побывайте на первой креативной игровой площадке для взрослых в Амстердаме.

Насладитесь миром, полным конфетти, цветов и ощущений, где вы сможете дать свободу своему внутреннему ребенку, играя и исследуя мир.
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Амстердам: искусство игры Wondr Experience
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Покачайтесь на качелях в красочных джунглях
  2. Понежьтесь в душе из конфетти
  3. Порезвитесь в бассейне с шариками площадью 100 квадратных метров
  4. Спойте в кабинке для караоке
  5. Искупайтесь в бассейне с маршмэллоу
Побывайте на первой креативной игровой площадке для взрослых в Амстердаме. Вас ждет мир, полный конфетти, цветов и ощущений, где вы сможете дать свободу своему внутреннему ребенку, играя и исследуя мир. Проявите творческий подход и сделайте необычные фотографии, благодаря которым ваше знакомство с искусством игры станет незабываемым.
Вы попадете в гипервизуальный мир, занимающий 1 200 квадратных метров и располагающий 15 интерактивными инсталляциями, созданными в сотрудничестве с самыми творческими умами города. Это уникальное погружение в мир, полный ощущений, не сравнится ни с чем. Заблудитесь в неземных джунглях. Погрузитесь в море розовых маршмэллоу. Станцуйте под сверкающим небом. Пойте от всего сердца. Дайте свободу своему воображению и овладейте искусством игры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатное использование запирающихся шкафчиков
  • Сделайте необычные фотографии на память с помощью уникальной фотосистемы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
  • Штативы
Важная информация
  • Пространство разработано специально для взрослых, поэтому из соображений безопасности в него не допускается вход детей до 10 лет
  • Мероприятие частично подходит для посетителей в инвалидных колясках. Вы сможете посетить все залы, но войти можно будет не во все инсталляции
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 10 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 10 лет
Требования к участникам
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
  • Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 130 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
4
27
3
9
2
3
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
21 ноя 2021
(Оман)
Оригинал (en)
Провел свой медовый месяц, и я не могу выразить, насколько это было захватывающе!
Julie
18 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Дико уютно и весело
M
17 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Моя девушка думала, что это круто, мне было меньше
А
14 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень удобно делать красивые фотографии и уйти от всего этого. Прогулки больше подходят для девочек и детей :)
E
13 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличное занятие! Вы должны сделать это хотя бы раз в жизни!
А
13 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Было нормально, типичные фоны для Instagram
P
9 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Потрясающий опыт
А
8 ноя 2021
Оригинал (it)
красивая
А
8 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Нам было очень весело, но было жаль, что мы выбрали итальянский язык при бронировании, но как только мы приехали, они говорят только на английском.
A
6 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличная концепция
F
5 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Прекрасная запись для фото
s
2 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (en)
Un lugar muy pero muy chulo Lo pasamos genial, te dejan hacer todas las fotos que quieras A mi hija le ha encantado
А
29 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Так что это должен быть опыт для взрослых, в нем было много детей.
А
22 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Мега развлечение для детей и взрослых
A
15 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Фантастический опыт
Ещё 115 отзывов

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