Побывайте на первой креативной игровой площадке для взрослых в Амстердаме. Вас ждет мир, полный конфетти, цветов и ощущений, где вы сможете дать свободу своему внутреннему ребенку, играя и исследуя мир. Проявите творческий подход и сделайте необычные фотографии, благодаря которым ваше знакомство с искусством игры станет незабываемым.

Вы попадете в гипервизуальный мир, занимающий 1 200 квадратных метров и располагающий 15 интерактивными инсталляциями, созданными в сотрудничестве с самыми творческими умами города. Это уникальное погружение в мир, полный ощущений, не сравнится ни с чем. Заблудитесь в неземных джунглях. Погрузитесь в море розовых маршмэллоу. Станцуйте под сверкающим небом. Пойте от всего сердца. Дайте свободу своему воображению и овладейте искусством игры.