Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Покачайтесь на качелях в красочных джунглях
Понежьтесь в душе из конфетти
Порезвитесь в бассейне с шариками площадью 100 квадратных метров
Спойте в кабинке для караоке
Искупайтесь в бассейне с маршмэллоу
Побывайте на первой креативной игровой площадке для взрослых в Амстердаме. Вас ждет мир, полный конфетти, цветов и ощущений, где вы сможете дать свободу своему внутреннему ребенку, играя и исследуя мир. Проявите творческий подход и сделайте необычные фотографии, благодаря которым ваше знакомство с искусством игры станет незабываемым.
Вы попадете в гипервизуальный мир, занимающий 1 200 квадратных метров и располагающий 15 интерактивными инсталляциями, созданными в сотрудничестве с самыми творческими умами города. Это уникальное погружение в мир, полный ощущений, не сравнится ни с чем. Заблудитесь в неземных джунглях. Погрузитесь в море розовых маршмэллоу. Станцуйте под сверкающим небом. Пойте от всего сердца. Дайте свободу своему воображению и овладейте искусством игры.
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатное использование запирающихся шкафчиков
Сделайте необычные фотографии на память с помощью уникальной фотосистемы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Штативы
Важная информация
Пространство разработано специально для взрослых, поэтому из соображений безопасности в него не допускается вход детей до 10 лет
Мероприятие частично подходит для посетителей в инвалидных колясках. Вы сможете посетить все залы, но войти можно будет не во все инсталляции
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 10 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 10 лет
Требования к участникам
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д.)
Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 130 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
Khaled
21 ноя 2021
(Оман)
Оригинал (en)
Провел свой медовый месяц, и я не могу выразить, насколько это было захватывающе!
Julie
18 ноя 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Дико уютно и весело
M
Michele
17 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Моя девушка думала, что это круто, мне было меньше
А
Аноним
14 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень удобно делать красивые фотографии и уйти от всего этого. Прогулки больше подходят для девочек и детей :)
E
Elodie
13 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличное занятие! Вы должны сделать это хотя бы раз в жизни!
А
Аноним
13 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Было нормально, типичные фоны для Instagram
P
Pauline
9 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Потрясающий опыт
А
Аноним
8 ноя 2021
Оригинал (it)
красивая
А
Аноним
8 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Нам было очень весело, но было жаль, что мы выбрали итальянский язык при бронировании, но как только мы приехали, они говорят только на английском.
A
Amandine
6 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличная концепция
F
FLORENCE
5 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Прекрасная запись для фото
s
sarah jean
2 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (en)
Un lugar muy pero muy chulo Lo pasamos genial, te dejan hacer todas las fotos que quieras A mi hija le ha encantado
А
Аноним
29 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Так что это должен быть опыт для взрослых, в нем было много детей.
А
Аноним
22 окт 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Мега развлечение для детей и взрослых
A
Annalucia
15 окт 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Фантастический опыт
Ещё 115 отзывов
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